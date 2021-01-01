Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

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Обзорный тур по Израилю за 5 дней

Гид S.
Гид S. – Гид из Акко
Обзорный тур по Израилю за 5 дней
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 120 часов
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • $2 568 за человека

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Обзорный тур по Израилю за 5 дней
Обзорный тур по Израилю за 5 дней
День первый: Мы начнем наше путешествие с Голанских высот. Природное богатство которых наряду с их огромным стратегическим значением придают этому месту особую важность для государства. Мы полюбуемся водопадами, вершиной горы ⛰️ Хермон, которая славится своим горнолыжным курортом, посмотрим на Сирию и Ливан, проедем по живописным друзским деревням, а также продегустируем вина, которые выпускаются на местном винодельном заводе. Мы посетим знаменитый национальный парк 🌳 Баниас, названный так в честь греческого бога Пан, от которого в панике разбегались все видевшие его. Ночлег — в кибуце.
День второй: Мы посетим древний город 🏙️ кабаллистов Цфат, славящийся своими живописными синагогами. Полюбуемся видом на озеро Кинерет, которое неоднократно упомянается в Библии. Посетим древние церкви, расположенные на его берегу, а затем поедем в древний римский город Бейт Шеан, родом из которого была нянька Диониса — Ниса. Завершим этот день поездкой в Назарет — город, в котором совершилось Благовещение, и прошли детство и юность Иисуса Христа. Ночлег — в кибуце.
День третий: Мы проедем по побережью Средиземного моря 🌊. Посетим древний город-крепость Акко времен крестоносцев, погуляем по Бахайским садам Хайфы, побываем в городе-порту Кейсарии, построенном царем Иродом. Завершим этот день посещением Тель-Авива — Яффо. Двойное название города не случайно. Тель-Авив первоначально был пригородом древней Яффы. Со временем Тель-Авив превратился в город, и Яффа вошла в его состав. Ночлег — в гостинице в Тель-Авиве.
День четвертый: Этот день целиком посвящен осмотру Иерусалима. Конкретные объекты зависят от Вашего вкуса и предпочтения. Ночлег — в гостинице в Иерусалиме.
День пятый: Поездка на Мертвое море. По пути мы полюбуемся на скальный монастырь Григория Хозевита, заедем в монастырь Св. Герасима, который расположен на северной оконечности Мертвого моря. Оба этих монастыря расположены в Иудейской пустыне с Византийских времен (4–6 века), они очень живописны и оригинальны. Затем мы посетим место крещения Иисуса Христа на реке Иордан — Каср эль Яхуд, а также древнюю крепость Масада, воздвигнутую еще царем Иродом. В завершении нас ожидает незабываемое впечатление — купание на Мертвом море. А затем — обратная дорога.
Начало и место завершения
🚩 Akko
Обзорный тур по Израилю за 5 дней
Обзорный тур по Израилю за 5 дней

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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