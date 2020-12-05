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Как добраться до Эйлата на самолёте

В Эйлате 3 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Эйлата

  1. Рамон ETM
    Ramon Airport
  2. Эйлат VDA
    Ovda Airport
  3. Эйлат ETH
    Eilat Airport

Самые дешёвые билеты в Эйлат из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
05.12.2020из 🇮🇱Тель-Авива2 717
16.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга7 79933ч 30м (⇵2)
17.12.2020из 🇷🇺Москвы8 47553ч 30м (⇵2)
23.11.2020из 🇯🇴Аммана8 73733ч 40м (⇵2)
19.03.2021из 🇭🇺Будапешта9 18031ч 55м (⇵2)
25.10.2020из 🇨🇾Ларнаки12 29726ч 40м (⇵2)
03.01.2021из 🇱🇹Вильнюса12 69026ч 40м (⇵1)
28.10.2020из 🇸🇪Стокгольм13 70115ч 45м (⇵2)
01.11.2020из 🇬🇪Тбилиси15 3996ч 20м (⇵1)
01.11.2020из 🇲🇩Кишинёва16 07525ч 35м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Воронежа17 90831ч 10м (⇵2)
20.12.2020из 🇷🇺Новосибирска17 99813ч 55м (⇵1)
23.10.2020из 🇺🇦Одессы18 14536ч 35м (⇵2)
03.12.2020из 🇦🇪Шарджи18 44930ч 45м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга18 76737ч 40м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Перми19 24737ч 15м (⇵1)
03.12.2020из 🇦🇪Дубая20 53813ч 30м (⇵2)
18.03.2021из 🇭🇺Дебрецена22 92844ч 45м (⇵2)
17.10.2020из 🇧🇾Минска25 11028ч 45м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону26 14629ч (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Сочи30 56328ч 30м (⇵2)
20.10.2020из 🇱🇹Каунаса39 60929ч 25м (⇵2)
16.10.2020из 🇺🇿Ташкента55 26442ч (⇵2)
30.10.2020из 🇲🇽Мехико56 74038ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Эйлата, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Москва, София и Монреаль

Авиакомпании которые летают из аэропортов Эйлата