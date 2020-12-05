Как добраться до Эйлата на самолёте
В Эйлате 3 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Эйлата
- Рамон ETMRamon Airport
- Эйлат VDAOvda Airport
- Эйлат ETHEilat Airport
Самые дешёвые билеты в Эйлат из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|05.12.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|2 717
|1ч
|16.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|7 799
|33ч 30м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|8 475
|53ч 30м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇯🇴Аммана
|8 737
|33ч 40м (⇵2)
|19.03.2021
|из 🇭🇺Будапешта
|9 180
|31ч 55м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|12 297
|26ч 40м (⇵2)
|03.01.2021
|из 🇱🇹Вильнюса
|12 690
|26ч 40м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|13 701
|15ч 45м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|15 399
|6ч 20м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|16 075
|25ч 35м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|17 908
|31ч 10м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|17 998
|13ч 55м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|18 145
|36ч 35м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|18 449
|30ч 45м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|18 767
|37ч 40м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Перми
|19 247
|37ч 15м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇦🇪Дубая
|20 538
|13ч 30м (⇵2)
|18.03.2021
|из 🇭🇺Дебрецена
|22 928
|44ч 45м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|25 110
|28ч 45м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|26 146
|29ч (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|30 563
|28ч 30м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇱🇹Каунаса
|39 609
|29ч 25м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|55 264
|42ч (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇲🇽Мехико
|56 740
|38ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Эйлата
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Эйлата, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Москва, София и Монреаль
- 13.10.202028.10.2020