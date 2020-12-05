Как добраться до Эйлата на самолёте

В Эйлате 3 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Эйлата

Рамон ETM Ramon Airport Эйлат VDA Ovda Airport Эйлат ETH Eilat Airport

Самые дешёвые билеты в Эйлат из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Самые популярные направления из Эйлата

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Эйлата, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Москва, София и Монреаль

Авиакомпании которые летают из аэропортов Эйлата