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Полезная информация об Эйлате

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Местное время в Эйлате
21:0216
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇱 Израиль
Название городаЭйлат
По-английскиEilat
Население города45 588 чел.
АэропортыРамон ETM, Эйлат VDA, Эйлат ETH
Часовой поясAsia/Jerusalem
Средняя высота63 м. от уровня моря

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Эйлат

Популярные экскурсии в Эйлате

Индивидуальный Трансфер из Эйлата в Иерусалим
Индивидуальный Трансфер из Эйлата в Иерусалим
$
420
за чел.
Наши услуги включают в себя доставку в аэропорт Рамон и во все районы страны 24 часа в сутки, экскурсионные перевозки, VIP-встречи, регулярные трансфе...
Индивидуальный Трансфер из Эйлата в Тель Авив
Индивидуальный Трансфер из Эйлата в Тель Авив
$
450
за чел.
Наши услуги включают в себя доставку в аэропорт Рамон и во все районы страны 24 часа в сутки, экскурсионные перевозки, VIP-встречи, регулярные трансфе...
Индивидуальный Трансфер из Эйлата на Мертвое Море
Индивидуальный Трансфер из Эйлата на Мертвое Море
$
250
за чел.
Заказать трансфер в Израиле просто. Достаточно выбрать маршрут и класс машины. Оставить ваши данные: место, где вас нужно забрать и куда следует вас о...
Весь Израиль за 2 дня из Эйлата
Весь Израиль за 2 дня из Эйлата
$
220
за чел.
Шалом и добро пожаловать на Святую землю. Если вы устали от приема солнечных ванн на самой южной точке Израиля — отправляйтесь в путешествие по всей с...
В Иерусалим из Эйлата
В Иерусалим из Эйлата
4.6
5 отзывов
78
за чел.
Автобусная экскурсия по главным святыням Израиля
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