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Полезная информация об Израиле

Что нужно знать об Израиле: 2 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же 199 экскурсий
Флаг Израиля
Флаг Израиля
НазваниеИзраиль
Эмодзи флаг🇮🇱
Полное названиеГосударство Израиль
По-английскиIsrael
СтолицаИерусалим
Статья о странеСтатья об Израиле
ГородаСписок городов
Фотографии40 фото
ВалютаИзраильский шекель
Площадь22 072 км²
Население8 585 000 чел.
Телефонный код+972
Код ISOIL
Основной домен.IL
Соседние страны🇪🇬 Египет🇯🇴 Иордания🇱🇧 Ливан🇸🇾 Сирия

Подробная статья

Израиль
Израиль — главное о стране, честная статья
Собираетесь на отдых в Израиль? Данная статья о стране даст вам понимание: когда лететь, куда ехать, что попробовать из израильской кухни, что посмотреть в Израиле, лучшие достопримечательности, еврейские праздники и лучшие даты для поездки по погоде и времени года

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Популярные экскурсии в Израиле

Иерусалим — город мира
Иерусалим — город мира
5
2 отзыва
$
275
за чел.
В переводе с иврита Иерусалим означает «город мира». На экскурсии вы увидите иудейские, христианские...
Иерусалим
Весь Израиль за 2 дня из Эйлата
Весь Израиль за 2 дня из Эйлата
$
220
за чел.
Шалом и добро пожаловать на Святую землю. Если вы устали от приема солнечных ванн на самой южной точ...
Эйлат
Иерусалим Христианский (выезд из Акко)
Иерусалим Христианский (выезд из Акко)
$
106
за чел.
Вас ждёт экскурсия по легендарным местам, связанных с библейскими событиями и жизнью Иисуса Христа. ...
Акка
Галилея Христианская, Назарет (выезд из Хайфы)
Галилея Христианская, Назарет (выезд из Хайфы)
$
56
за чел.
Хайфа
Индивидуальный тур Мертвое море и Река Иордан
Индивидуальный тур Мертвое море и Река Иордан
$
400
за чел.
Мертвое море
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Фотографии

Кожаная обувь и сумки, отличный подарок из Тель-Авива, Израиль| © Adam Jang / Unsplash
Израильские авиалинии Эль Аль
Ресторан на крыше отеля Норман, Тель-Авив, Израиль
Попробуйте блюда средиземноморской кухни в ресторане Хаахим, Тель-Авив, Израиль
Фестиваль Docaviv International Documentary Film Festival, Тель-Авив, Израиль
Аквацентр Meymadion, Тель-Авив, Израиль
Погода в Тель-Авиве, средние показатели
Безопастность в Тель-Авиве
40

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