Полезная информация об Израиле
Что нужно знать об Израиле: 2 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же 199 экскурсий
Флаг Израиля
|Название
|Израиль
|Эмодзи флаг
|🇮🇱
|Полное название
|Государство Израиль
|По-английски
|Israel
|Столица
|Иерусалим
|Статья о стране
|Статья об Израиле
|Города
|Список городов
|Фотографии
|40 фото
|Валюта
|Израильский шекель
|Площадь
|22 072 км²
|Население
|8 585 000 чел.
|Телефонный код
|+972
|Код ISO
|IL
|Основной домен
|.IL
|Соседние страны
|🇪🇬 Египет🇯🇴 Иордания🇱🇧 Ливан🇸🇾 Сирия
Подробная статья
Израиль — главное о стране, честная статья
Собираетесь на отдых в Израиль? Данная статья о стране даст вам понимание: когда лететь, куда ехать, что попробовать из израильской кухни, что посмотреть в Израиле, лучшие достопримечательности, еврейские праздники и лучшие даты для поездки по погоде и времени года
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2 отзыва
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