Поездка в Израиль – увлекательное мероприятие, но без необходимых документов страну посетить не получится. Важным элементом при планировании путешествия является медицинская страховка. Сколько стоит страховой полис? Где купить страховку для поездки в Израиль? Как оформить? Сейчас мы всё подробно расскажем!

Обязательна ли страховка для россиян?

Да. В случае отсутствия страхового полиса туристам не разрешается въезжать на территорию страны.

Какая страховка нужна для въезда в Израиль?

Граждане Российской Федерации могут посетить Израиль при наличии полиса на сумму от 30 000 евро.

Стандартная туристическая страховка может покрыть следующие расходы:

перевозка туриста в медицинский центр;

неотложная медицинская помощь стоматолога;

лечение при угрозе жизни туриста;

возвращение на родину по причинам, связанным с состоянием здоровья;

репатриация тела.

Можно ли купить страховку от невылета в Израиль?

Иногда (в период пандемии довольно часто) обстоятельства вынуждают туриста отказаться от запланированной поездки или перенести сроки. При оформлении страховки с опцией «Отмена поездки» страховая компания обязана выплатить компенсацию в рамках договора.

Хватит ли мне страховки от туроператора, так как в пакет она уже включена?

Как правило, страховой полис от туристической фирмы – это страховка с минимальными возможностями. Путешественникам окажут медицинскую помощь скорей всего только в государственных учреждениях, где можно столкнуться с отказом. Но не будем вас пугать, просто лучше прочитайте подробнее условия вашего полиса который вам прислал туроператор, посмотрите, чтобы желательно не было франшизы и проверьте, покрывает ли она активный отдых.

Какие опасности ждут в стране?

Климат.

Перед путешествием в Израиль желательно сделать прививку от гепатита А и брюшного тифа.

Болезни и травмы.

Местные змеи, большая часть которых относится к ядовитым.

Нехватка питьевой воды. Медики не рекомендуют пить воду из водопровода – советуют покупать бутилированную.

Экстремальные виды спорта и развлечений.

Есть угроза терроризма.

Расположение гостиницы (в горах/у водоёма).

На что обратить внимание при оформлении, и застраховать в первую очередь?

Для жителей России в Израиле довольно жаркий климат. В летний период температура воздуха составляет +40°С. Отдыхать на пляже лучше утром или вечером.

Чтобы свести к минимуму риск перегрева, нужно пить много жидкости и всегда брать с собой бутылку питьевой воды. На улицах стоят питьевые фонтанчики, которыми могут воспользоваться туристы.

Также следует отметить отношения Израиля с ближайшими арабскими государствами. На территории страны размещены блокпосты, общественный транспорт оснащён пуленепробиваемыми стёклами, в местах массового скопления люде установлены металлоискатели.

Какие опции особенно нужно выделить?

Страхование, утрата багажа;

COVID-19;

Отмена поездки;

Активные виды спорта;

Несчастные случаи (выплата);

Беременность;

Гражданская ответственность.

Какую страховку выбрать?

Идеальный вариант для туриста – самостоятельно выбрать страховой полис по опциям перед поездкой за границу. Чтобы подобрать наиболее удачные варианты, следует заполнить форму на странице онлайн (указать возраст, даты планируемой поездки). После заполнения фильтры подберут страховые компании. Все фирмы будут отсортированы по цене, начиная от низкой стоимости и заканчивая более высокой.

С помощью специальной формы у туристов есть шанс дёшево оформить страховку. Цена страхового полиса зависит от количества опций. Если вы ещё не знаете, где купить страховку, советуем вам воспользоваться этой формой.

Как действовать при наступлении страхового случая?

Туристу следует или заранее записать необходимые номера. При возникновении страхового случая нужно самостоятельно обратиться к своему агенту. Также об этой ситуации могут сообщить родные и близкие отдыхающего.

У некоторых компаний есть специальные чаты для решения подобных ситуаций.

Что не нужно делать, чтобы риски были покрыты?

Туристу придётся оплатить лечение в следующих случаях:

управление транспортом без водительского удостоверения;

самолечение;

в состоянии сильного алкогольного (наркотического) опьянения;

грубое нарушение правил безопасности.

На каком уровне медицина в стране?