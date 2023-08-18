Во время экскурсии вы посетите места, связанные с историей Христианства.

Назарет - город, где прошли детство и юность Иисуса, где жили Иосиф и Мария, где архангел Гавриил возвестил о рождении Мессии, и откуда Иисус начал свою проповедническую деятельность. Здесь началось чудо искупления грехов человечества от падения Адама и Евы. Во время экскурсии вы увидите гору Тавор с церковью Преображения, дом девы Марии. Осмотрите останки водных резервуаров римской постройки, в которых по библейской истории после сотворения Иисусом чуда, вместо воды появилось вино. Вы также посетите еще одно место, связанное с этой историей. Небольшое арабское поселение под названием Кана Галилейская (Кфар-Кана). Это то самое место, в котором произошло известное нам по библейскому сюжету чудо, сотворённое Иисусом – на свадьбе он превратил воду в вино.

Базилика Благовещения, воздвигнутая на месте, где согласно древней христианской традиции произошло Благовещение Пресвятой Богородицы.

Долина Армагеддон - национальный парк с одноименным названием с развалинами древнего города Армагеддон, израильская часть долины у подножия горы Тель-Мегидо, вошедшей в христианскую историю как место будущей заключительной битвы сынов Добра и Зла.

Река Иордан - место крещения Иисуса Иоанном Предтечей. Кана Галилейская, Табха - церковь умножения хлебов и рыб. Вы сможете обмыться в священных водах Иордана и пройти обряд крещения. У небольшой речной заводи было построено специальное место, которое называется Ярденит. Там есть удобный спуск к воде, раздевалки, душевые кабины. Рекомендуем иметь при себе 20$ для покупки ритуальной рубахи. Предусмотрено время на окунание (около 1 часа).

Православный Капернаум - монастырь Св. Апостолов. Христианская традиция связывает это место с исцелением расслабленного, о чем рассказывает Евангелие.

Озеро Кинерет (Галилейское море). Это огромное пресноводное озеро, в котором обитает много различных видов рыб, поэтому в этих краях очень развит рыбный промысел. Прибрежные рыбные рестораны знамениты тем, что в них готовят рыбные блюда по рецептам, практически не изменившимся со времён Иисуса Христа.

Просим обратить внимание: посещение святых мест разрешено только в скромной одежде. Не допускаются открытые майки, короткие шорты и юбки выше колена (плечи и колени должны быть закрыты), для женщин обязательно наличие платка на голову при входе в храмы и другие святые места. Рекомендуем брать с собой на экскурсию питьевую воду, головной убор, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем и купальные принадлежности.

Дети до 5-ти лет на экскурсию не допускаются.