Что вас ожидает:
- Крепость крестоносцев
- Город Цфат
- Синагога Ха-Ари
- Рош Пина
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Вначале поездки отведаем оливки.
Увидим крепость крестоносцев. Крепость в Цфате была построена в 1140 году крестоносцами на остатках более раннего еврейского укрепления. Она была одной из крупнейших крепостей на Ближнем Востоке. Крепость была обнесена двойным рядом стен высотой 28 м. и защищена рвом глубиной 15 м.
Мы посетим Цфат — город каббалистов и мистиков, один из четырех священных городов в Израиле и самый молодой из них. Входит в четверку самых святых мест в Израиле. Гостям здесь рассказывают о Золотом веке в истории города, о его иудейских мудрецах. Полюбуйтесь древними синагогами – ашкеназской Ха-Ари и Абухаба. Обязательно поднимитесь на гору, которую венчает вековая крепость, построенная крестоносцами. Так вы сможете прочувствовать душу Цфата, древнюю и прекрасную. Цфат расположен на самой вершине горы, на высоте около 900 м. над уровнем моря, в Верхней Галилее. Прогуляемся по улочкам этого города, зайдем в галереи. Посетим древнюю синагогу (необходима скромная одежда - закрытые плечи и колени).
Затем отправимся на прогулку в романтический поселок конца 19 века Рош Пина. На севере Израиля в очень уютном месте разместился небольшой городок Рош-Пина. Этот романтический поселок берет свое начало в 1878 году, в то время группа молодых добровольцев решили покинуть город Цфат, дабы основать неподалёку новое сельскохозяйственное поселение. Постепенно сюда начали приезжать деятели искусства - художники, фотографы, музыканты и писатели, что значительно украсило поселок. В наши дни здесь уникальные галереи.
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник в 06:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.