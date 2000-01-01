Вначале поездки отведаем оливки.

Увидим крепость крестоносцев. Крепость в Цфате была построена в 1140 году крестоносцами на остатках более раннего еврейского укрепления. Она была одной из крупнейших крепостей на Ближнем Востоке. Крепость была обнесена двойным рядом стен высотой 28 м. и защищена рвом глубиной 15 м.

Мы посетим Цфат — город каббалистов и мистиков, один из четырех священных городов в Израиле и самый молодой из них. Входит в четверку самых святых мест в Израиле. Гостям здесь рассказывают о Золотом веке в истории города, о его иудейских мудрецах. Полюбуйтесь древними синагогами – ашкеназской Ха-Ари и Абухаба. Обязательно поднимитесь на гору, которую венчает вековая крепость, построенная крестоносцами. Так вы сможете прочувствовать душу Цфата, древнюю и прекрасную. Цфат расположен на самой вершине горы, на высоте около 900 м. над уровнем моря, в Верхней Галилее. Прогуляемся по улочкам этого города, зайдем в галереи. Посетим древнюю синагогу (необходима скромная одежда - закрытые плечи и колени).



Затем отправимся на прогулку в романтический поселок конца 19 века Рош Пина. На севере Израиля в очень уютном месте разместился небольшой городок Рош-Пина. Этот романтический поселок берет свое начало в 1878 году, в то время группа молодых добровольцев решили покинуть город Цфат, дабы основать неподалёку новое сельскохозяйственное поселение. Постепенно сюда начали приезжать деятели искусства - художники, фотографы, музыканты и писатели, что значительно украсило поселок. В наши дни здесь уникальные галереи.