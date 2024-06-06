Экскурсии Иерусалима об истории и архитектуре

Найдено 19 экскурсий в категории «История и архитектура» в Иерусалиме на русском языке, цены от €30, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
153 отзыва
Святые места Иерусалима: путешествие через историю трех религий
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где переплетаются истории трех мировых религий и древние традиции
Начало: Яффские ворота
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
200 за всё до 5 чел.
Знакомство с Иерусалимом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Знакомство с Иерусалимом: путешествие по святым местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, посетив его священные места и узкие улочки. Незабываемое путешествие ждет вас
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
225 за всё до 6 чел.
Подземный Иерусалим - город царя Давида
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
25 отзывов
Подземный Иерусалим: уникальное путешествие в город царя Давида
Отправьтесь в увлекательное путешествие по подземельям Иерусалима, где каждый шаг рассказывает истории древности
Начало: У Яффских ворот
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
321 за всё до 10 чел.
Храмовая гора и не только
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Храмовая гора в Иерусалиме: перекресток трех мировых религий
Погрузитесь в историю Храмовой горы, где переплетаются судьбы иудеев, христиан и мусульман
Начало: У Яффских ворот на площади снаружи
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
150 за всё до 10 чел.
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
От места рождения до распятия и воскрешения - экскурсия по священным памятникам христианской религии
Начало: На остановке трамвая у Дамасских ворот
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
300 за всё до 10 чел.
Иерусалим за пределами крепостных стен
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Иерусалим за пределами крепостных стен: путешествие в Новый Иерусалим
Погрузитесь в атмосферу Нового Иерусалима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 10 чел.
Иродион и Масада за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Иродион и Масада: путешествие в историю Иерусалима
Познайте историю Ирода Великого и его крепостей. Уникальная экскурсия в Иродион и Масаду ждёт вас
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
385 за всё до 6 чел.
Дом на улице Пророков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Иерусалим: Историческое путешествие по Дому на улице Пророков
Погрузитесь в атмосферу Иерусалима 19 века, посетив исторические дома и сады, которые оживают в рассказах вашего гида
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
180 за всё до 10 чел.
Иерусалим с еврейским акцентом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Иерусалим с еврейским акцентом: погружение в историю и культуру
За три часа прогулки по Иерусалиму вы увидите Еврейский квартал, сефардские синагоги и узнаете истории Купола Скалы и Стены Плача
Начало: У Яффских ворот
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
250 за всё до 10 чел.
Град Давида - исток Иерусалима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Град Давида - исток Иерусалима: путешествие сквозь тысячелетия
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Граду Давида, где каждый камень хранит истории древнего Иерусалима
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
250 за всё до 10 чел.
Иерусалим - город трех религий
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Иерусалим: путешествие по святым местам трех мировых религий
Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, где каждый камень рассказывает историю. Вас ждет путешествие по святым местам, наполненное глубокими переживаниями
Начало: Иерусалим
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
240 за всё до 10 чел.
Некрополис Иерусалима
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Некрополис Иерусалима: Индивидуальное Путешествие в Сердце Истории
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Некрополису Иерусалима, где каждый шаг открывает страницы древней истории
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
200 за всё до 10 чел.
Последняя неделя жизни Христа
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Последняя неделя жизни Христа: экскурсия по святым местам Иерусалима
Пройдите по Виа Долороса, исследуя ключевые моменты последней недели жизни Иисуса Христа в компании опытного гида
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
350298 за всё до 5 чел.
Историческая экскурсия по рынку Махане Иегуда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Историческая экскурсия по рынку Махане Иегуда: культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу самого знаменитого рынка Израиля, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На трамвайной остановке Махане йехуда
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
150 за всё до 10 чел.
Вперед, за стены
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Вперед, за стены: путешествие по историческому Иерусалиму
Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, исследуя его уникальные районы и архитектурные памятники с профессиональным гидом
Начало: На станции трамвая Давидка
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
190 за всё до 10 чел.
Новые районы Иерусалима
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: История новых районов Иерусалима
Погрузитесь в уникальную историю Иерусалима, посетив его новые районы и узнав о жизни за городскими стенами
Начало: У мельницы монтифьери
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
160 за всё до 10 чел.
Иерусалим - столица Еврейского царства в эпоху расцвета
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Иерусалим: путешествие в столицу Еврейского царства
Погрузитесь в историю Иерусалима, посетив город Давида, Стену Плача и многое другое в уникальной экскурсии
Начало: У входа в город давида
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
250 за всё до 10 чел.
Иудаизм для «чайников»: аудиопрогулка по Иерусалиму
🚶 Пешая
Аудиогид
2.5 часа
1 отзыв
Иудаизм для «чайников»: глубокое погружение в историю Иерусалима
Приглашаем вас на уникальную аудиопрогулку, где каждый шаг по Иерусалиму открывает страницы истории иудаизма
Начало: Около Яффских ворот
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
30 за человека
2 дня на Мертвом море
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Уникальное путешествие на Мертвое море: Иерехон, Масада и Эйн-Геди
Погрузитесь в двухдневное приключение из Иерусалима, открывая сокровища Мертвого моря, включая Масаду, Эйн-Геди и древний Иерехон
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
700 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марк
    6 июня 2024
    Знакомство с Иерусалимом
    Очень компетентный экскурсовод, хорошо построила маршрут, рассказала очень много неизвестной нам информации,подробно и что немаловажно хорошим грамотным русским языком.
  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
    Очень понравилась гид Ирина, хорошая речь, знание истории и просто очень приятная девушка. Рекомендую.
  • В
    Владимир
    13 апреля 2024
    Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
    Великолепная экскурсовод. Содержательная, эмоциональная экскурсия. Много раз бывал старым городе и, несмотря на это, узнал много нового. С у довольствием буду рекомендовать эту экскурсию и экскурсовода Ирину
  • Т
    Таня
    10 апреля 2024
    Знакомство с Иерусалимом
    Прекрасная Нина! Очень хорошо построен маршрут, все интересные места пройдены, все вопросы получили ответы, моей семье очень понравилось. Темп очень комфортный, не быстро, чтобы все можно рассмотреть. Рекомендую!
  • М
    Матвей
    8 апреля 2024
    Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
    Ирина замечательный человек и экскурсовод! Нашла подход к целой семье так, что даже маленькому ребенку было все интересно. У нас остались самые замечательные впечатления и незабываемые воспоминания от старого города Иерусалима! Узнали много всего интересного и тайного, благодаря Ирине! Еще раз спасибо вам)
    Ирина замечательный человек и экскурсовод!Ирина замечательный человек и экскурсовод!Ирина замечательный человек и экскурсовод!Ирина замечательный человек и экскурсовод!Ирина замечательный человек и экскурсовод!Ирина замечательный человек и экскурсовод!Ирина замечательный человек и экскурсовод!
  • И
    Ирина
    12 марта 2024
    Последняя неделя жизни Христа
    Это было потрясающе! Много раз была в Иерусалиме, но после экскурсии Светланы поняла, что на самом деле до этого момента
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    ничего толком не видела и не знала! Грамотно и очень логично выстроен маршрут. Чётко выверено время, чтобы не уткнуться нигде в закрытые двери или не попасть в километровые очереди. Предусмотрены все остановки для отдыха и перекуса. Но главное, Света безумно интересно рассказывает! Мы сами с моей крестницей неплохо знаем и Ветхий, и Новый завет, но подача материала была настолько захватывающей и настолько гид хорошо знает различные нюансы библии, историю Израиля, историю разных религий и научные исследования по теме, что наш багаж знаний потяжелел раза в 3! Надо также отметить отличную речь и безупречную подачу. Кроме того, гид не бубнит заученную экскурсию монотонно себе под нос, а именно общается с тобой, отвечает на все вопросы, чувствует твои настроения и подстраивает под тебя свой рассказ. Первый день наша пешая экскурсия длилась с 9:30 до 17:00. Мы вообще не устали! И даже девочка-подросток к концу была бодра, весела и очень довольна. Второй день у нас было всего полдня, и нам было очень жаль расставаться. Светлана деликатный, весёлый и очень отзывчивый человек. Ещё до нашего приезда помогла нам решить несколько важных вопросов, без Светланы мы бы точно не справились. А после того, как мы уже вернулись домой, гид написала нам, уточняя, как мы добрались - это было приятно. Огромная благодарность! Очень рекомендуем гида Светлану всем, кто хочет по- настоящему открыть для себя Иерусалим. Проверьте, вы будете долго вспоминать эту прекрасную поездку.

  • В
    Владимир
    4 октября 2023
    Храмовая гора и не только
    Экскурсия очень понравилась. По теме 'Храмовая гора и не только', Запомнилось много 'и не только' Практически на каждом шагу Орна рассказывала много интересного. Некоторым участникам нашей группы было трудно много ходить. Они отметили, что Орна достаточно часто показывала где можно посидеть.
  • А
    Александр
    15 сентября 2023
    Иерусалим с еврейским акцентом
    Отличная экскурсия. Светлана очень интересный рассказчик и знает хорошие не туристические маршруты. Мы узнали много нового. Только положительные впечатления от экскурсии.
  • К
    Катя
    29 августа 2023
    Подземный Иерусалим - город царя Давида
    Экскурсия прошла хорошо, интересно.
  • Р
    Ринат
    28 августа 2023
    Знакомство с Иерусалимом
    Потрясающая экскурсия с потрясающим гидом! Получили массу удовольствия, новых знаний и стимул к дальнейшему изучению истории и культуры Ближнего Востока)

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «История и архитектура»

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  2. Знакомство с Иерусалимом
  3. Подземный Иерусалим - город царя Давида
  4. Храмовая гора и не только
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Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Храм Гроба Господня
  2. Старый город
  3. Стена Плача
  4. Храмовая гора
  5. Масличная гора
  6. Гефсиманский сад
  7. Еврейский квартал
  8. Крестный путь Иерусалим
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в июне 2024
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