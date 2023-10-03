Назарет — место, где Дева Мария получила Благую весть и прошли детские годы Иисуса. Вы увидите все его главные храмы и услышите занимательные страницы их истории. При этом экскурсия не паломническая, она также охватывает современные реалии и актуальные события. Так, вы узнаете, кто населяет город сегодня и как это отражается на его облике.
Самое важное в Назарете
Вы увидите все основные достопримечательности города. В программе:
- Базилика Благовещения — один из трех главных храмов Святой Земли. Вы узнаете, почему многочисленные изображения Мадонны в нем так необычны, и увидите комнату Марии, куда принес известие архангел Гавриил. А еще подержитесь за ладошки каменной Богородицы и загадаете самое сокровенное желание.
- Церковь Святого семейства — здесь вы услышите, чего стоило Иосифу стать отцом Иисуса и какую роль сыграл в этом архангел Гавриил.
- Колодец Марии — я расскажу, как он связан с московской Третьяковкой и почему в Назарете есть район Московия.
- Церковь-Синагога — я поясню, что же это все-таки, церковь или синагога.
- Белая мечеть — старейшая мечеть города с изящным минаретом в форме карандаша. Вы узнаете, в каком архитектурном стиле она выполнена и что олицетворяет.
- Сарайя — дворец мусульманского правителя 18 века. Я раскрою, почему на Востоке дворцы назывались сараями.
Организационные детали
- По желанию мы можем также посетить восточный базар. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Мы можем включить в маршрут панораму с вершины горы Свержения на окраине города (нужно ехать на машине). Доплата составит €20.
Экскурсия длится около 4 часов
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галя — ваш гид в Назарете
Провела экскурсии для 27 туристов
Меня зовут Галя. Я бывшая москвичка, в Израиле живу 28 лет. Это место, которое открывается не сразу и не всем. Моя задача как профессионального гида облегчить и ускорить этот процесс,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Ю
Юрий
3 окт 2023
Это был очень интересный и насыщенный день. Галя - очень хороший рассказчик. Маршрут составлен на столько интересно, что гуляя самостоятельно, мы бы и половины не увидели из того что показала
А
Анна
16 ноя 2022
Нам экскурсию провела Светлана. Мы опоздали на 30 мин, она нас ждала, а когда встретились, она сказала, что ничего страшного не произошло. Очень интересно рассказывает, знает историю, очень корректна! Профессионал! Я ее буду рекомендовать своим знакомым
М
Мария
16 ноя 2022
Нам экскурсию провела Светлана; для взрослых - интересный, подробный и насыщенный рассказ🙂
Ю
Юрий
25 мая 2022
Очень интересно рассказывает и объясняет.
