нам Галя. Считаю большим талантом умение не просто рассказать о каком то месте, а сделать подводку пока перемещаемся, дать исторические факты и отсылки к литературным источникам. Кажется, что Галя может водить по этому городу не то, что часами, а днями) Приятно видеть, что человеку нравится ее работа, она знает и любит город по которому водит экскурсии. Думаю, что мы обязательно еще раз поедем в Назарет и другого гида, кроме как Галя, я для себя не представляю!