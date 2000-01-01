Все экскурсии в Назарете
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Назарете – доступно 3 экскурсии на 2021 год, цены от $200. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Назарете почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Израиле на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
10ч
$275
за 1-5 чел.
Назарет и Галилея Новозаветная
Назарет - город Благой вести, а по волнам Галилейского моря Иисус ходил "по воду аки по суху"
Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
Индивидуальная экскурсия
8ч
$550
за 1-5 чел.
По стопам Иисуса на святой земле. Галилея
Экскурсия по христианским святыням на севере Израиля
Индивидуальная экскурсия
4ч
€200
за 1-7 чел.
Назарет — от библейских времен до современности
Интересные факты и «визитные карточки» города на обзорной экскурсии