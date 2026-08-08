Найдено 3 экскурсии в Назарете на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 4 часа 6 отзывов Индивидуальная до 7 чел. Назарет - от библейских времен до современности Интересные факты и «визитные карточки» города на обзорной экскурсии Начало: На центральной площади Назарета от €250 за всё до 7 чел. 10 часов 2 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Назарет и Галилея Новозаветная Начало: По договоренности Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности. $300 за всё до 5 чел. 8 часов Индивидуальная до 5 чел. По стопам Иисуса на святой земле. Галилея Начало: По договоренности $600 за всё до 5 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Назарету Самые популярные экскурсии в Назарете Назарет - от библейских времен до современности; Назарет и Галилея Новозаветная; По стопам Иисуса на святой земле. Галилея. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Назарету в августе 2026 Сейчас в Назарете можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 600. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Наши экскурсии по Израилю и Назарету на русском языке в 2026 году позволят вам посетить множество достопримечательностей, а также познакомиться с историей и культурой этой страны. Цены на наши экскурсии начинаются от €250