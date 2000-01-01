Все экскурсии в Назарете

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Назарете – доступно 3 экскурсии на 2021 год, цены от $200. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Назарете почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Израиле на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь