Индивидуальная
до 7 чел.
Назарет - от библейских времен до современности
Интересные факты и «визитные карточки» города на обзорной экскурсии
Начало: На центральной площади Назарета
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Назарет и Галилея Новозаветная
Начало: По договоренности
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По стопам Иисуса на святой земле. Галилея
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
$600 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Назарету
Самые популярные экскурсии в Назарете
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Назарету в августе 2026
Сейчас в Назарете можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 600. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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