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Назарет и Галилея Новозаветная

Вадим Л.
Вадим Л. – Гид из Назарета
Назарет — город 🏙️ Благой вести, а по волнам Галилейского моря 🌊 Иисус ходил «по воду аки по суху».

В ходе экскурсии 🧭 мы побываем на Горе Блаженств (где Иисус произнёс Нагорную проповедь) в уникальной церкви гения архитектуры Антонио Барлуцци, посетим потрясающий храм на родине Марии Магдалины и пообедаем рыбой Святого Петра.

Также мы побываем в Кане Галилейской на месте первого чуда Иисуса и в Благовещенских соборах Назарета, а ещё — отведаем катаиф — вкуснейшее арабское лакомство.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $275 за экскурсию

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Назарет и Галилея Новозаветная
Назарет и Галилея Новозаветная

Что вы увидите

  • Галилейское Море
  • Церковь на Горе Блаженств
  • Церковь в Магдалле
  • Церковь Первого Чуда (Свадебная Церковь) в Кафр-Кане
  • Базилика Благовещенья
  • Православная Благовещенская Церковь (Архангела Гавриила)
Назарет - город 🏙️ Благой Вести, а по волнам моря 🌊 Галилейского Иисус ходил "по воду аки по суху". В ходе экскурсии 🧭 мы побываем на Горе Блаженств (где Иисус произнёс Нагорную Проповедь) в уникальной церкви гения архитектуры Антонио Берлуцци, посетим потрясающий храм на родине Марии Магдалены и пообедаем рыбой Святого Петра. Мы побываем в Канне Галлилейской на месте первого чуда Иисуса и в Благовещенских Соборах Назарета, а если удастся, то и отведаем катаиф - арабское лакомство - счастье сластён.

Программа экскурсии по «Галилея НОВОЗАВЕТНАЯ»:

  • Долина Мегидонская, где, как сказано в Писании, произойдет последнее сражение Добра со Злом.
  • Галилейское море, по водам которого Иисус ходил, словно по земле. Именно здесь – на берегах моря Галилейского Он творил чудеса, исцелял больных, проповедовал ученикам…
  • Гора Блаженств. Единственная в своём роде церковь ⛪ неповторимого Антонио Берлуцци. Место произнесения Нагорной Проповеди. Потрясающие виды Святой Земли.
  • Кана Галилейская. Место совершения Иисусом первого чуда – превращения воды в вино 🍷 во время свадебного пира. Православная церковь в честь Первого Чуда.
  • Назарет. Святой город, почитаемый христианами всех направлений.
  • Церковь Архангела Гавриила (Православная Благовещенская Церковь).
  • Уникальная икона Пречистой Девы с Младенцем в утробе.
  • Источник Девы Марии. Святая вода.
  • Базилика Благовещенья. Католический храм, стоящий над Горницей Девы
Марии, где, в соответствии с католической традицией, Архангел Гавриил возвестил Пречистой Деве Непорочное зачатие и рождение Спасителя мира…
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Если необходим транспорт
  • стоимость транспортных услуг необходимо обговорить дополнительно в зависимости от города выезда
  • марки и размера автомашины
Начало и место завершения
🚩 По договоренности.
Назарет и Галилея Новозаветная
Назарет и Галилея Новозаветная
Назарет и Галилея Новозаветная
Назарет и Галилея Новозаветная

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вадим Л.
Вадим Л.
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