Церковь Первого Чуда (Свадебная Церковь) в Кафр-Кане
Базилика Благовещенья
Православная Благовещенская Церковь (Архангела Гавриила)
Назарет - город 🏙️ Благой Вести, а по волнам моря 🌊 Галилейского Иисус ходил "по воду аки по суху". В ходе экскурсии 🧭 мы побываем на Горе Блаженств (где Иисус произнёс Нагорную Проповедь) в уникальной церкви гения архитектуры Антонио Берлуцци, посетим потрясающий храм на родине Марии Магдалены и пообедаем рыбой Святого Петра. Мы побываем в Канне Галлилейской на месте первого чуда Иисуса и в Благовещенских Соборах Назарета, а если удастся, то и отведаем катаиф - арабское лакомство - счастье сластён.
Программа экскурсии по «Галилея НОВОЗАВЕТНАЯ»:
Долина Мегидонская, где, как сказано в Писании, произойдет последнее сражение Добра со Злом.
Галилейское море, по водам которого Иисус ходил, словно по земле. Именно здесь – на берегах моря Галилейского Он творил чудеса, исцелял больных, проповедовал ученикам…
Гора Блаженств. Единственная в своём роде церковь ⛪ неповторимого Антонио Берлуцци. Место произнесения Нагорной Проповеди. Потрясающие виды Святой Земли.
Кана Галилейская. Место совершения Иисусом первого чуда – превращения воды в вино 🍷 во время свадебного пира. Православная церковь в честь Первого Чуда.
Назарет. Святой город, почитаемый христианами всех направлений.
Церковь Архангела Гавриила (Православная Благовещенская Церковь).
Уникальная икона Пречистой Девы с Младенцем в утробе.
Источник Девы Марии. Святая вода.
Базилика Благовещенья. Католический храм, стоящий над Горницей Девы
Марии, где, в соответствии с католической традицией, Архангел Гавриил возвестил Пречистой Деве Непорочное зачатие и рождение Спасителя мира…
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Если необходим транспорт
стоимость транспортных услуг необходимо обговорить дополнительно в зависимости от города выезда
марки и размера автомашины
Начало и место завершения
🚩 По договоренности.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.