Назарет - город 🏙️ Благой Вести, а по волнам моря 🌊 Галилейского Иисус ходил "по воду аки по суху". В ходе экскурсии 🧭 мы побываем на Горе Блаженств (где Иисус произнёс Нагорную Проповедь) в уникальной церкви гения архитектуры Антонио Берлуцци, посетим потрясающий храм на родине Марии Магдалены и пообедаем рыбой Святого Петра. Мы побываем в Канне Галлилейской на месте первого чуда Иисуса и в Благовещенских Соборах Назарета, а если удастся, то и отведаем катаиф - арабское лакомство - счастье сластён.

Программа экскурсии по «Галилея НОВОЗАВЕТНАЯ»:

Долина Мегидонская, где, как сказано в Писании, произойдет последнее сражение Добра со Злом.

Галилейское море, по водам которого Иисус ходил, словно по земле. Именно здесь – на берегах моря Галилейского Он творил чудеса, исцелял больных, проповедовал ученикам…

Гора Блаженств. Единственная в своём роде церковь ⛪ неповторимого Антонио Берлуцци. Место произнесения Нагорной Проповеди. Потрясающие виды Святой Земли.

Кана Галилейская. Место совершения Иисусом первого чуда – превращения воды в вино 🍷 во время свадебного пира. Православная церковь в честь Первого Чуда.

Назарет. Святой город, почитаемый христианами всех направлений.

Церковь Архангела Гавриила (Православная Благовещенская Церковь).

Уникальная икона Пречистой Девы с Младенцем в утробе.

Источник Девы Марии. Святая вода.

Базилика Благовещенья. Католический храм, стоящий над Горницей Девы

Марии, где, в соответствии с католической традицией, Архангел Гавриил возвестил Пречистой Деве Непорочное зачатие и рождение Спасителя мира…