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Вифлеем — великий маленький город

Сергей Р.
Сергей Р. – Гид из Вифлеема
Вифлеем — великий маленький город
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Вифлеем — великий маленький город
Вифлеем — великий маленький город

Что вы увидите

  • Вифлеем
  • Храм Рождества Христова
  • Молочный грот
Вифлеем — индивидуальная экскурсия ⛳ в святая святых, совсем небольшой, но, на самом деле, великий город 🏙️, ибо его озаряет звезда Рождества Христова.
Именно здесь произошло предсказанное библейским пророком, имя которому Михей, изменившее мир событие — рождение Спасителя.
Чрез невысокие и довольно узкие «Врата смирения» вы ступите в Великий Храм Рождества Христова с его главной святыней — пещерой Рождества. Прикоснетесь к звезде серебряной, обозначающей место великого события. Увидите ясли, служившие младенцу Христу колыбелью, ибо «не было им места в гостинице». Поклонитесь иконе Божией Матери, озаряющей мир улыбкой Девы Марии.
Посетите молочный грот — пещеру, в которой нашла приют Богородица с младенцем. Пещеру называют «молочной» из-за белого цвета ее каменных стен, на которые во время кормления попали капли брызнувшего грудного молока.
Смеем надеяться, что эта экскурсия обогатит вас впечатлениями, подарит душе легкость, сердцу радость. Ведь вы в том, единственном на земле месте, где когда-то «вдруг на небосводе Звезда Любви огромная зажглась! И засияла в звездном хороводе…»
Что входит
  • Экскурсия VIP class с повышенной комфортностью (легковые автомобили, минивэны, микроавтобусы, соответствующие высоким стандартам, запросам и условиям клиентов), обслуживанием высшего класса (персональный водитель и лучший в своем деле гид), дружелюбно-приятной атмосферой.
  • Преимущества экскурсий VIP class:
  • Широчайший диапазон выбора из массы вариантов, а также полный разгул фантазии, всплеск идей, возможность осуществить путешествие собственного сочинения.
  • Особое внимание к запросам путешественников с ограниченными физическими возможностями людям, приехавшим в страну для лечения и реабилитации.
  • Мы подбираем и составляем индивидуальную экскурсионную программу в соответствии с вашими предпочтениями, желаниями, направленностью и акцента экскурсии.
  • Вы сами определяете бюджет поездок и экскурсий, время и место отправления и возвращения, длительность мероприятия, количество остановок, время обеда, отдыха, шоппинга.
  • Выезд на экскурсию из любого города страны, любой точки, в любое желаемое клиентом время.
  • Использование максимально комфортного транспорта в вариантах:
  • 1-2 человек — легковой автомобиль
  • 3—6 туристов — минивэн
  • 7—19 путешественников — микроавтобус
  • группы из 20 и более людей — экскурсионный автобус.
  • А также:
  • с использованием транспорта клиента
  • пешеходный вариант.
  • Для малышей, не достигших возраста 8 лет, необходимо сделать предварительный запрос на детское автокресло.
  • В зависимости от используемого вида транспорта изменяется и стоимость поездки.
Что не входит
  • В стоимость поездки не входит и оплачивается отдельно питание
  • а также платный вход к местам осмотра святынь и реликвий.
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 С доставкой пассажиров в указанное место
Вифлеем — великий маленький город
Вифлеем — великий маленький город
Вифлеем — великий маленький город
Вифлеем — великий маленький город

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сергей Р.
Сергей Р.
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