Вифлеем — индивидуальная экскурсия ⛳ в святая святых, совсем небольшой, но, на самом деле, великий город 🏙️, ибо его озаряет звезда Рождества Христова.

Именно здесь произошло предсказанное библейским пророком, имя которому Михей, изменившее мир событие — рождение Спасителя.

Чрез невысокие и довольно узкие «Врата смирения» вы ступите в Великий Храм Рождества Христова с его главной святыней — пещерой Рождества. Прикоснетесь к звезде серебряной, обозначающей место великого события. Увидите ясли, служившие младенцу Христу колыбелью, ибо «не было им места в гостинице». Поклонитесь иконе Божией Матери, озаряющей мир улыбкой Девы Марии.

Посетите молочный грот — пещеру, в которой нашла приют Богородица с младенцем. Пещеру называют «молочной» из-за белого цвета ее каменных стен, на которые во время кормления попали капли брызнувшего грудного молока.

Смеем надеяться, что эта экскурсия обогатит вас впечатлениями, подарит душе легкость, сердцу радость. Ведь вы в том, единственном на земле месте, где когда-то «вдруг на небосводе Звезда Любви огромная зажглась! И засияла в звездном хороводе…»