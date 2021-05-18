Полезная информация о Джорджтауне
Что нужно знать о Джорджтауне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Джорджтауне
21:5538
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Каймановы острова
|Название города
|Джорджтаун
|По-английски
|George Town
|Это столица
|Джорджтаун является столицей Каймановы островов
|Население города
|29 370 чел.
|Часовой пояс
|America/Cayman
|Средняя высота
|3 м. от уровня моря