Полезная информация о Джорджтауне

Что нужно знать о Джорджтауне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Джорджтауне
21:5538
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаКаймановы острова
Название городаДжорджтаун
По-английскиGeorge Town
Это столицаДжорджтаун является столицей Каймановы островов
Население города29 370 чел.
Часовой поясAmerica/Cayman
Средняя высота3 м. от уровня моря

Где находится Джорджтаун на карте