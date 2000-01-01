Все экскурсии в Пномпени
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Пномпени – доступно 9 экскурсий на 2021 год, цены от $18.8. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Пномпени почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Камбодже на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
12ч
$273
за 1-2 чел.
Малый круг храмового комплекса Ангкор
Экскурсия на минивене в интернациональной группе с англоязычным гидом
Ежденевно в 08:10
2ч
$99
за 1 чел.
Полет гиббона
Увлекательное воздушное путешествие над камбоджийскими джунглями с англоязычным сопровождением
Начало экскурсии каждые полчаса, начиная с семи утра и до 13:30 дня.
6ч
$22.5
за 1 чел.
Экскурсия в деревню на сваях Деревня Кампонг Пхлуг
Групповая экскурсия с англоговорящим гидом
Ежедневно в 08:00 и 13:00
2ч
$25
за 1 чел.
Экскурсия в Чонг Кнеас
Групповая прогулка на лодке с англоязычным сопровождающим
Ежедневно по договоренности
8ч
$18.8
за 1 чел.
Большой круг храмового комплекса Ангкор
Групповая экскурсия на минивене с англоязычным сопровождающим
Ежедневно в 08:00
4ч
$43.8
за 1 чел.
На плото Пном Кулен
Групповая экскурсия на минивене с англоязычным проводником
ежедневно в 08:00
5ч
$93.8
за 1 чел.
Экскурсия в Храмы Кох Кер и Бенг Мелеа
Индивидуальная экскурсия с англоязычным сопровождающим
По договоренности
1ч
$37.5
за 1 чел.
Театральное Шоу Smile of Angkor
Входной билет на боковые секторы на лазерное феерическое шоу, которые предлагает кхмерский театр Smile...
Ежедневно в 19:15
Индивидуальная экскурсия
8ч
$267.5
за 1-4 чел.
Большой круг храмового комплекса Ангкор (индивидульная экскурсия)
Индивидуальная экскурсия на с русскоязычным гидом
Ежедневно