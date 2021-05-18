Всё об Абботсфорде

Полезная информация об Абботсфорде

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Местное время в Абботсфорде
13:3835
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇦 Канада
Название городаАбботсфорд
По-английскиAbbotsford
Население города151 683 чел.
АэропортАбботсфорд YXX
Часовой поясAmerica/Vancouver
Средняя высота114 м. от уровня моря

Где находится Абботсфорд на карте

Абботсфорд фото города
Абботсфорд

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