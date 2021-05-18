Полезная информация об Абботсфорде
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Местное время в Абботсфорде
13:3835
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇦 Канада
|Название города
|Абботсфорд
|По-английски
|Abbotsford
|Население города
|151 683 чел.
|Аэропорт
|Абботсфорд YXX
|Часовой пояс
|America/Vancouver
|Средняя высота
|114 м. от уровня моря
Где находится Абботсфорд на карте
Абботсфорд