Насладиться альпийскими пейзажами в старейшем парке Канады
Откройте для себя изумительные красоты Банфа! Вы увидите озеро Луис с его сказочными ледниками, оцените каньон Джонстон с мощными водопадами и погуляете по уютным улочкам городка Банф.
Полюбуетесь красочными, словно с картинки, природными видами, а я расскажу, как появились эти места.
Полюбуетесь красочными, словно с картинки, природными видами, а я расскажу, как появились эти места.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Озеро Луис — источник вдохновения. Синие воды озера, окружённые величественными горами и ледниками, создают магический пейзаж.
Каньон Джонстон — это поразительное сочетание красоты двух водопадов и силы природы. Я расскажу о богатом животном мире национального парка и медведях в спячке.
Город Банф — культурная столица Канады и уникальное сочетание прошлого и современности. Вы прогуляетесь по улицам, полюбуетесь вечерними огоньками и познакомитесь с историей этого места.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota RAV4. Есть детское кресло для ребёнка от 2 лет.
- Время в пути от Калгари до первой точки — 2 часа.
- Пожалуйста, позаботьтесь о тёплой одежде и комфортной обуви.
- Рекомендуем взять с собой перекус и термос с горячим напитком.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Калгари
Привет! Я Константин, гид с опытом более 6 лет, начавший свою карьеру на острове Пхукет в Таиланде. Сейчас живу в Канаде, городе Калгари. Мои экскурсии — это яркие эмоции, лёгкость и приключения. Путешествие со мной — это не только знакомство с достопримечательностями, но и уникальный опыт настоящего путешественника.