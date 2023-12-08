Из Калгари - в национальный парк Банф

Индивидуальная экскурсия в Калгари

Насладиться альпийскими пейзажами в старейшем парке Канады

Откройте для себя изумительные красоты Банфа! Вы увидите озеро Луис с его сказочными ледниками, оцените каньон Джонстон с мощными водопадами и погуляете по уютным улочкам городка Банф.

Полюбуетесь красочными, словно с картинки, природными видами, а я расскажу, как появились эти места.
Из Калгари - в национальный парк Банф
Из Калгари - в национальный парк Банф
Из Калгари - в национальный парк Банф
Из Калгари - в национальный парк Банф
Из Калгари - в национальный парк Банф
Из Калгари - в национальный парк Банф
Из Калгари - в национальный парк Банф
Ближайшие даты:
8
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Описание

Что вас ожидает

Озеро Луис — источник вдохновения. Синие воды озера, окружённые величественными горами и ледниками, создают магический пейзаж.
Каньон Джонстон — это поразительное сочетание красоты двух водопадов и силы природы. Я расскажу о богатом животном мире национального парка и медведях в спячке.
Город Банф — культурная столица Канады и уникальное сочетание прошлого и современности. Вы прогуляетесь по улицам, полюбуетесь вечерними огоньками и познакомитесь с историей этого места.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota RAV4. Есть детское кресло для ребёнка от 2 лет.
  • Время в пути от Калгари до первой точки — 2 часа.
  • Пожалуйста, позаботьтесь о тёплой одежде и комфортной обуви.
  • Рекомендуем взять с собой перекус и термос с горячим напитком.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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