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Из Калгари - в национальный парк Банф

Насладиться альпийскими пейзажами в старейшем парке Канады
Откройте для себя изумительные красоты Банфа! Вы увидите озёра Луис и Пейто с их сказочными ледниками, оцените каньон Джонстон с мощными водопадами и погуляете по уютным улочкам городка Банф.

Полюбуетесь красочными, словно с картинки, природными видами, а я расскажу, как появились эти места.
5
8 отзывов
Из Калгари - в национальный парк Банф
Из Калгари - в национальный парк Банф
Из Калгари - в национальный парк Банф

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Озеро Луис — источник вдохновения. Синие воды озера, окружённые величественными горами и ледниками, создают магический пейзаж.
Каньон Джонстон — это поразительное сочетание красоты двух водопадов и силы природы. Я расскажу о богатом животном мире национального парка и медведях в спячке.
Озеро Пейто — известная смотровая площадка Канадских Скалистых гор. С высоты открывается вид на озеро необычного бирюзового цвета. Его форма напоминает голову волка.
Город Банф — культурная столица Канады и уникальное сочетание прошлого и современности. Вы прогуляетесь по улицам, полюбуетесь вечерними огоньками и познакомитесь с историей этого места.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле GMC Acadia.
  • Время в пути от Калгари до первой точки — 2 часа.
  • Пожалуйста, позаботьтесь о тёплой одежде и комфортной обуви.
  • Рекомендуем взять с собой перекус и термос с горячим напитком.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваш гид в Калгари
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 30 туристов
Мои экскурсии — это яркие эмоции, лёгкость и приключения. Путешествие со мной — это не только знакомство с достопримечательностями, но и уникальный опыт настоящего путешественника.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Ольга
неожиданно… пошел снег в мае😅поэтому экскурсия приобрела другие виды😍 рождественские ели, горная река и даже снеговик😅 небольшой городок в заповеднике имеет свой ритм и уклад жизни. Калгари тоже имеет свои достопримечательности и хорош по-своему. подгадывайте с погодой😉 спасибо Константину 🙏
неожиданно… пошел снег в мае😅поэтому экскурсия приобрела другие виды😍 рождественские ели, горная река и даже снеговик😅
неожиданно… пошел снег в мае😅поэтому экскурсия приобрела другие виды😍 рождественские ели, горная река и даже снеговик😅
неожиданно… пошел снег в мае😅поэтому экскурсия приобрела другие виды😍 рождественские ели, горная река и даже снеговик😅
неожиданно… пошел снег в мае😅поэтому экскурсия приобрела другие виды😍 рождественские ели, горная река и даже снеговик😅
неожиданно… пошел снег в мае😅поэтому экскурсия приобрела другие виды😍 рождественские ели, горная река и даже снеговик😅
неожиданно… пошел снег в мае😅поэтому экскурсия приобрела другие виды😍 рождественские ели, горная река и даже снеговик😅
неожиданно… пошел снег в мае😅поэтому экскурсия приобрела другие виды😍 рождественские ели, горная река и даже снеговик😅
неожиданно… пошел снег в мае😅поэтому экскурсия приобрела другие виды😍 рождественские ели, горная река и даже снеговик😅+8
неожиданно… пошел снег в мае😅поэтому экскурсия приобрела другие виды😍 рождественские ели, горная река и даже снеговик😅
неожиданно… пошел снег в мае😅поэтому экскурсия приобрела другие виды😍 рождественские ели, горная река и даже снеговик😅
неожиданно… пошел снег в мае😅поэтому экскурсия приобрела другие виды😍 рождественские ели, горная река и даже снеговик😅
неожиданно… пошел снег в мае😅поэтому экскурсия приобрела другие виды😍 рождественские ели, горная река и даже снеговик😅
неожиданно… пошел снег в мае😅поэтому экскурсия приобрела другие виды😍 рождественские ели, горная река и даже снеговик😅
неожиданно… пошел снег в мае😅поэтому экскурсия приобрела другие виды😍 рождественские ели, горная река и даже снеговик😅
неожиданно… пошел снег в мае😅поэтому экскурсия приобрела другие виды😍 рождественские ели, горная река и даже снеговик😅
неожиданно… пошел снег в мае😅поэтому экскурсия приобрела другие виды😍 рождественские ели, горная река и даже снеговик😅
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В
Экскурсия в национальный парк состоялась. Нас было 4 человека. Немного заранее до экскурсии Константин связался с нами в мессенджере, и затем уже был на связи, отвечая на орг. вопросы. Константин
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приехал вовремя на большой 7-ми местной машине. 5 человек могут в ней путешествовать комфортно. Константин был спокоен, доброжелателен, поездка была безопасной. Провез нас по четырем живописным локациям. Были небольшие пешеходные прогулки в каждой из них. По дороге рассказывал о местах, которые мы проезжали, ответил на множество наших вопросов о жизни в Канаде. В последней точке тура в городке Банфф дал нам достаточно свободного времени на самостоятельную прогулку, посоветовал кафе по нашим предпочтениям. Понравилось, что он предусмотрительно взял для нас специальные насадки на обувь, чтобы ходить по льду. Снег в одной из локаций не до конца растаял, эти приспособления очень нас выручили. В каждой локации было много туристов, хотя сезон еще не открыт, проблем с парковкой не было. Везде были оборудованные туалеты. Хороший обзорный тур получить представление о самых популярных красотах Скалистых гор.

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Е
Это было прекрасно! Море эмоций от красоты и великолепия гор, озер и водопадов! Маршрут у Константина отлично продуман. И пообедали в очень атмосферном месте. Из незапланированного - встреча с парой чёрных медведей и оленями, просто восторг! Очень довольны поездкой и нашим гидом Константином. Спасибо за прекрасный день!
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И
Хочу выразить огромную благодарность Константину за замечательную поездку в Банф! Всё прошло просто прекрасно — от организации маршрута до мелочей, о которых он заботился на протяжении всего дня. Маршрут был
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продуман так, чтобы успеть насладиться самыми красивыми видами, при этом без спешки и суеты.

Константин — очень внимательный, доброжелательный и знающий гид. С ним было интересно, комфортно и легко. Он создаёт такую атмосферу, что поездка проходит не как экскурсия, а как путешествие с хорошим другом.

Отдельное спасибо за отличное настроение, позитив и массу красивых фото, которые останутся на память! Обязательно поедем ещё раз — и, конечно, только с Константином!

Хочу выразить огромную благодарность Константину за замечательную поездку в Банф! Всё прошло просто прекрасно — от
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Ольга
Первый раз прилетели с мужем в Канаду, в Калгари и оттуда по национальным паркам. Всю программу составил и организовал гид Константин. Большое спасибо за очень насыщенную экскурсию, посетили нереальное количество
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красивых мест, узнали много разной и интересной информации. Настолько важно в каждом путешествии доверится профессионалам, чтоб за небольшие количество дней максимально все увидеть. И сейчас все сложилось идеально благодаря Константину. Каждая поездка была идеально продумана, даже под погодные условия. В итоге наличие дождя стало прям идеальным атрибутом для посещения определенных мест👌😆. Если хотите получить идеальный отдых с максимально разнообразной программой, смело обращайтесь к Константину.

Первый раз прилетели с мужем в Канаду, в Калгари и оттуда по национальным паркам. Всю программу
Первый раз прилетели с мужем в Канаду, в Калгари и оттуда по национальным паркам. Всю программу
Первый раз прилетели с мужем в Канаду, в Калгари и оттуда по национальным паркам. Всю программу
Первый раз прилетели с мужем в Канаду, в Калгари и оттуда по национальным паркам. Всю программу
Первый раз прилетели с мужем в Канаду, в Калгари и оттуда по национальным паркам. Всю программу
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Д
Просто прекрасно организована поездка Константином! Мы успели за сжатое время посмотреть в парке Банфф всё, о чём я мечтал!!! Я обратился довольно поздно, практически в последний момент с запросом об
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организации поездки. Просто накануне. Не рассчитывая, что что-то может так экспромтом получится. Но не было в итоге никаких трудностей, сомнений или условий со стороны организатора. Всё в течение получаса подтвердилось и организовалось. И меня уже в назначенном месте ждал Константин в автомобиле. Всё оказалось крайне дружественно и весело. Константин - гений общения. Сразу находишь с ним общую волну, как будто давно с ним знаком, и всё проходит очень живо, огненно, задорно и легко! И всегда всё по делу. Всем крайне советую обращаться именно к Константину, и поездку в национальный парк Банфф будет просто невозможно забыть!

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