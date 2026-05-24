Что вас ожидает

Озеро Луис — источник вдохновения. Синие воды озера, окружённые величественными горами и ледниками, создают магический пейзаж.

Каньон Джонстон — это поразительное сочетание красоты двух водопадов и силы природы. Я расскажу о богатом животном мире национального парка и медведях в спячке.

Озеро Пейто — известная смотровая площадка Канадских Скалистых гор. С высоты открывается вид на озеро необычного бирюзового цвета. Его форма напоминает голову волка.

Город Банф — культурная столица Канады и уникальное сочетание прошлого и современности. Вы прогуляетесь по улицам, полюбуетесь вечерними огоньками и познакомитесь с историей этого места.

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