Откройте для себя изумительные красоты Банфа! Вы увидите озёра Луис и Пейто с их сказочными ледниками, оцените каньон Джонстон с мощными водопадами и погуляете по уютным улочкам городка Банф.
Полюбуетесь красочными, словно с картинки, природными видами, а я расскажу, как появились эти места.
Полюбуетесь красочными, словно с картинки, природными видами, а я расскажу, как появились эти места.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Озеро Луис — источник вдохновения. Синие воды озера, окружённые величественными горами и ледниками, создают магический пейзаж.
Каньон Джонстон — это поразительное сочетание красоты двух водопадов и силы природы. Я расскажу о богатом животном мире национального парка и медведях в спячке.
Озеро Пейто — известная смотровая площадка Канадских Скалистых гор. С высоты открывается вид на озеро необычного бирюзового цвета. Его форма напоминает голову волка.
Город Банф — культурная столица Канады и уникальное сочетание прошлого и современности. Вы прогуляетесь по улицам, полюбуетесь вечерними огоньками и познакомитесь с историей этого места.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле GMC Acadia.
- Время в пути от Калгари до первой точки — 2 часа.
- Пожалуйста, позаботьтесь о тёплой одежде и комфортной обуви.
- Рекомендуем взять с собой перекус и термос с горячим напитком.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Калгари
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 30 туристов
Мои экскурсии — это яркие эмоции, лёгкость и приключения. Путешествие со мной — это не только знакомство с достопримечательностями, но и уникальный опыт настоящего путешественника.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
неожиданно… пошел снег в мае😅поэтому экскурсия приобрела другие виды😍 рождественские ели, горная река и даже снеговик😅 небольшой городок в заповеднике имеет свой ритм и уклад жизни. Калгари тоже имеет свои достопримечательности и хорош по-своему. подгадывайте с погодой😉 спасибо Константину 🙏
+8
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В
Экскурсия в национальный парк состоялась. Нас было 4 человека. Немного заранее до экскурсии Константин связался с нами в мессенджере, и затем уже был на связи, отвечая на орг. вопросы. Константин
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Е
Это было прекрасно! Море эмоций от красоты и великолепия гор, озер и водопадов! Маршрут у Константина отлично продуман. И пообедали в очень атмосферном месте. Из незапланированного - встреча с парой чёрных медведей и оленями, просто восторг! Очень довольны поездкой и нашим гидом Константином. Спасибо за прекрасный день!
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И
Хочу выразить огромную благодарность Константину за замечательную поездку в Банф! Всё прошло просто прекрасно — от организации маршрута до мелочей, о которых он заботился на протяжении всего дня. Маршрут был
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Первый раз прилетели с мужем в Канаду, в Калгари и оттуда по национальным паркам. Всю программу составил и организовал гид Константин. Большое спасибо за очень насыщенную экскурсию, посетили нереальное количество
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Д
Просто прекрасно организована поездка Константином! Мы успели за сжатое время посмотреть в парке Банфф всё, о чём я мечтал!!! Я обратился довольно поздно, практически в последний момент с запросом об
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