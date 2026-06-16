Предлагаю взглянуть на Калгари глазами местного. На Мосту мира и Сентр-Стрит-Бридж вы узнаете, как небольшой форт на Диком Западе вырос в динамичный мегаполис. В районах О-Клэр и Ист-Виллидж мы поговорим о железной дороге и нефтяном буме, которые сформировали даунтаун. В Китайском квартале обсудим вклад иммигрантов в развитие страны. А на зелёном Принсес-Айленд насладимся тишиной посреди небоскрёбов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $180 за экскурсию

Ваш гид в Калгари

Описание экскурсии

Мост мира — архитектурная икона города. Я расскажу, как мост отражает философию Калгари и почему именно здесь лучше всего начинать знакомство с даунтауном.

Парк Принсес-Айленд — зелёный остров в самом центре. Место контрастов: вокруг небоскрёбы, а внутри — тишина, река и ухоженные аллеи.

По набережной реки Боу мы выйдем к району О-Клэр, где обсудим, как формировался центр города и почему река сыграла ключевую роль в развитии Калгари.

Китайский квартал — один из старейших районов. Вы увидите традиционные китайские ворота, послушаете о первых переселенцах и их вкладе в строительство Западной Канады.

На мосту Сентр-Стрит-Бридж сделаем остановку с панорамным видом на даунтаун — отличное место для фото. Я расскажу, как Калгари превратился из небольшого поселения в один из самых динамичных мегаполисов Канады.

Ист-Виллидж — вы рассмотрите современную архитектуру и узнаете, как бывшая индустриальная зона стала одним из самых стильных районов города.

Стивен-Авеню (8-я авеню) — главная пешеходная улица Калгари. Здесь сохранились исторические здания 19 – начала 20 века, работают аутентичные бары и магазины, выступают уличные музыканты.

При желании можно остаться здесь на обед или продолжить прогулку самостоятельно.

Организационные детали