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Калгари как он есть

Современный, комфортный и удивительно тёплый для северных широт
Предлагаю взглянуть на Калгари глазами местного.

На Мосту мира и Сентр-Стрит-Бридж вы узнаете, как небольшой форт на Диком Западе вырос в динамичный мегаполис.

В районах О-Клэр и Ист-Виллидж мы поговорим о железной дороге и нефтяном буме, которые сформировали даунтаун. В Китайском квартале обсудим вклад иммигрантов в развитие страны. А на зелёном Принсес-Айленд насладимся тишиной посреди небоскрёбов.
Калгари как он есть
Калгари как он есть
Калгари как он есть

Описание экскурсии

Мост мира — архитектурная икона города. Я расскажу, как мост отражает философию Калгари и почему именно здесь лучше всего начинать знакомство с даунтауном.

Парк Принсес-Айленд — зелёный остров в самом центре. Место контрастов: вокруг небоскрёбы, а внутри — тишина, река и ухоженные аллеи.

По набережной реки Боу мы выйдем к району О-Клэр, где обсудим, как формировался центр города и почему река сыграла ключевую роль в развитии Калгари.

Китайский квартал — один из старейших районов. Вы увидите традиционные китайские ворота, послушаете о первых переселенцах и их вкладе в строительство Западной Канады.

На мосту Сентр-Стрит-Бридж сделаем остановку с панорамным видом на даунтаун — отличное место для фото. Я расскажу, как Калгари превратился из небольшого поселения в один из самых динамичных мегаполисов Канады.

Ист-Виллидж — вы рассмотрите современную архитектуру и узнаете, как бывшая индустриальная зона стала одним из самых стильных районов города.

Стивен-Авеню (8-я авеню) — главная пешеходная улица Калгари. Здесь сохранились исторические здания 19 – начала 20 века, работают аутентичные бары и магазины, выступают уличные музыканты.

При желании можно остаться здесь на обед или продолжить прогулку самостоятельно.

Организационные детали

  • За время экскурсии мы пройдём около 4–5 км, рассчитывайте свои силы
  • Дополнительно оплачиваются напитки или перекус во время остановки (по желанию)
  • Можно организовать трансфер от вашего отеля — детали в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Моста мира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваш гид в Калгари
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 26 туристов
Я гид с 2020 года, начавший карьеру на острове Пхукет в Таиланде. Сейчас живу в Канаде, городе Калгари. Мои экскурсии — это яркие эмоции, лёгкость и приключения. Путешествие со мной — это не только знакомство с достопримечательностями, но и уникальный опыт настоящего путешественника.

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