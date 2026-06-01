Но спешить не будем — всё пройдёт в комфортном темпе, чтобы вы наслаждались видами и успевали делать красивые кадры.
Перед вами во всей красе предстанет дикая природа Канады, а если повезёт, то даже повстречаются олени и горные козлы.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется взять с собой:
• удобную обувь для прогулок
• одежду по погоде (в горах погода может быстро меняться)
• тёплую кофту или лёгкую куртку даже летом
• солнцезащитные очки и крем
• воду и лёгкий перекус
Программа тура по дням
Нацпарк «Банф», ледниковое озеро Минневанка и каньон Джонстон
Отправимся в сердце Скалистых гор — нацпарк «Банф». Посетим атмосферный городок Банф, полюбуемся водопадом Боу у подножия исторического отеля, замком среди скал и медитативными садами с панорамными видами.
Отдохнём на берегу ледникового озера Минневанка, желающие отправятся в круиз. А затем погуляем по каньону Джонстон — в комфортном темпе и без спешки.
Нацпарк «Йохо» и Ледниковая автомагистраль
Полюбуемся озером Луиз, переедем в провинцию Британская Колумбия и посетим нацпарк «Йохо». Здесь увидим озеро Эмералд, подземные пещеры у Природного моста и водопад Такаккоу, один из самых высоких в стране.
Затем выедем на Ледниковую автомагистраль. По пути осмотрим озёра Пейто и Боу, ледник Кроуфут, а может быть, встретим оленей, горных козлов и даже медведей.
К вечеру прибудем в район Джаспера.
Нацпарк «Джаспер» и каньон Малинь
Посетим нацпарк «Джаспер». Полюбуемся каньоном Малинь, одним из самых глубоких в регионе, остановимся на озере с необычным названием — Медицинское. Желающие отправятся в круиз к острову Духов, посетят озёра Пирамида и Патрисия. Затем вернёмся в Калгари, по пути сделаем остановки в самых красивых местах Ледниковой автомагистрали.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту, топливо и парковки
- Услуги гида
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Билеты до Калгари и обратно
- Проживание
- Питание
- Дополнительные активности (по желанию)
- Виза