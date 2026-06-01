Полюбуемся озером Луиз, переедем в провинцию Британская Колумбия и посетим нацпарк «Йохо». Здесь увидим озеро Эмералд, подземные пещеры у Природного моста и водопад Такаккоу, один из самых высоких в стране.

Затем выедем на Ледниковую автомагистраль. По пути осмотрим озёра Пейто и Боу, ледник Кроуфут, а может быть, встретим оленей, горных козлов и даже медведей.

К вечеру прибудем в район Джаспера.