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Своей компанией по канадским Скалистым горам: нацпарки "Банф", "Йохо" и "Джаспер"

Ледники, водопады и изумрудные озёра
За одно путешествие и всего за 3 дня вы посетите сразу три нацпарка, полюбуетесь бирюзовыми озёрами, ледниками, каньонами и водопадами.

Но спешить не будем — всё пройдёт в комфортном темпе, чтобы вы наслаждались видами и успевали делать красивые кадры.

Перед вами во всей красе предстанет дикая природа Канады, а если повезёт, то даже повстречаются олени и горные козлы.
Своей компанией по канадским Скалистым горам: нацпарки "Банф", "Йохо" и "Джаспер"
Своей компанией по канадским Скалистым горам: нацпарки "Банф", "Йохо" и "Джаспер"
Своей компанией по канадским Скалистым горам: нацпарки "Банф", "Йохо" и "Джаспер"

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется взять с собой:

• удобную обувь для прогулок
• одежду по погоде (в горах погода может быстро меняться)
• тёплую кофту или лёгкую куртку даже летом
• солнцезащитные очки и крем
• воду и лёгкий перекус

Программа тура по дням

1 день

Нацпарк «Банф», ледниковое озеро Минневанка и каньон Джонстон

Отправимся в сердце Скалистых гор — нацпарк «Банф». Посетим атмосферный городок Банф, полюбуемся водопадом Боу у подножия исторического отеля, замком среди скал и медитативными садами с панорамными видами.

Отдохнём на берегу ледникового озера Минневанка, желающие отправятся в круиз. А затем погуляем по каньону Джонстон — в комфортном темпе и без спешки.

Нацпарк «Банф», ледниковое озеро Минневанка и каньон ДжонстонНацпарк «Банф», ледниковое озеро Минневанка и каньон Джонстон
2 день

Нацпарк «Йохо» и Ледниковая автомагистраль

Полюбуемся озером Луиз, переедем в провинцию Британская Колумбия и посетим нацпарк «Йохо». Здесь увидим озеро Эмералд, подземные пещеры у Природного моста и водопад Такаккоу, один из самых высоких в стране.

Затем выедем на Ледниковую автомагистраль. По пути осмотрим озёра Пейто и Боу, ледник Кроуфут, а может быть, встретим оленей, горных козлов и даже медведей.

К вечеру прибудем в район Джаспера.

Нацпарк «Йохо» и Ледниковая автомагистральНацпарк «Йохо» и Ледниковая автомагистраль
3 день

Нацпарк «Джаспер» и каньон Малинь

Посетим нацпарк «Джаспер». Полюбуемся каньоном Малинь, одним из самых глубоких в регионе, остановимся на озере с необычным названием — Медицинское. Желающие отправятся в круиз к острову Духов, посетят озёра Пирамида и Патрисия. Затем вернёмся в Калгари, по пути сделаем остановки в самых красивых местах Ледниковой автомагистрали.

Нацпарк «Джаспер» и каньон МалиньНацпарк «Джаспер» и каньон МалиньНацпарк «Джаспер» и каньон Малинь

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту, топливо и парковки
  • Услуги гида
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Билеты до Калгари и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Дополнительные активности (по желанию)
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калгари, 7:00, точное место по договорённости
Завершение: Калгари, 17:00, точное место по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваш гид в Калгари
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 24 туристов
Привет! Я Константин, гид с опытом более 6 лет, начавший свою карьеру на острове Пхукет в Таиланде. Сейчас живу в Канаде, городе Калгари. Мои экскурсии — это яркие эмоции, лёгкость и приключения. Путешествие со мной — это не только знакомство с достопримечательностями, но и уникальный опыт настоящего путешественника.

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