Летим в Келоуну

Как добраться до Келоуны на самолёте

В Келоуне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kelowna International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Келоуны

  1. Келоуна YLW
    Kelowna International Airport

Самые дешёвые билеты в Келоуну из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
21.10.2020из 🇨🇦Ванкувера2 59555м
14.10.2020из 🇨🇦Виннипега6 4932ч 55м
08.11.2020из 🇨🇦Виктории6 6361ч 5м
26.10.2020из 🇨🇦Форт-Сента-Джона11 0274ч 32м (⇵1)
08.11.2020из 🇨🇦Уайтхорса13 4656ч 20м (⇵1)
17.10.2020из 🇨🇦Монреаля19 71130ч 20м (⇵1)
15.01.2021из 🇷🇺Москвы28 41757ч 58м (⇵2)
03.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга51 08941ч 34м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Келоуны, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Барселона, Энтеббе, Оттава и Калгари

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Келоуны