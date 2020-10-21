Как добраться до Келоуны на самолёте
В Келоуне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kelowna International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Келоуны
- Келоуна YLWKelowna International Airport
Самые дешёвые билеты в Келоуну из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|21.10.2020
|из 🇨🇦Ванкувера
|2 595
|55м
|14.10.2020
|из 🇨🇦Виннипега
|6 493
|2ч 55м
|08.11.2020
|из 🇨🇦Виктории
|6 636
|1ч 5м
|26.10.2020
|из 🇨🇦Форт-Сента-Джона
|11 027
|4ч 32м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇨🇦Уайтхорса
|13 465
|6ч 20м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇨🇦Монреаля
|19 711
|30ч 20м (⇵1)
|15.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|28 417
|57ч 58м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|51 089
|41ч 34м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Келоуны
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Келоуны, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Барселона, Энтеббе, Оттава и Калгари
- 13.10.202021.10.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону