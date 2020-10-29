Как добраться до Барселоны на самолёте
В Барселоне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Barcelona-El Prat Airport» вам не избежать
Список аэропортов Барселоны
- Эль-Прат BCNBarcelona-El Prat Airport
Самые дешёвые билеты в Барселону из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|29.10.2020
|из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки
|904
|55м
|18.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|904
|2ч
|15.10.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|908
|1ч 55м
|15.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|908
|2ч 15м
|19.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|908
|1ч 34м
|16.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|908
|1ч 55м
|19.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|924
|2ч 10м
|17.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|941
|2ч 15м
|19.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|967
|2ч 20м
|09.11.2020
|из 🇮🇪Дублина
|1 118
|2ч 30м
|06.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|1 133
|2ч
|26.11.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|1 158
|2ч 35м
|22.10.2020
|из 🇪🇸Малаги
|1 179
|1ч 35м
|16.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|1 180
|2ч 35м
|18.10.2020
|из 🇵🇹Порту
|1 181
|1ч 50м
|29.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|1 183
|2ч 10м
|22.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|1 203
|2ч 30м
|16.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|1 272
|13ч 25м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|1 335
|3ч 10м
|18.12.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|1 357
|1ч 45м
|31.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|1 360
|1ч 45м
|01.11.2020
|из 🇪🇸Севильи
|1 362
|1ч 40м
|03.11.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|1 366
|22ч 45м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇵🇹Фару
|1 367
|22ч (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇵🇱Кракова
|1 386
|2ч 45м
|30.11.2020
|из 🇬🇷Афин
|1 388
|3ч 15м
|16.10.2020
|из 🇨🇿Брно
|1 454
|18ч 15м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|1 467
|2ч 15м
|21.10.2020
|из 🇮🇹Катании
|1 497
|27ч 29м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇬🇷Корфу
|1 513
|17ч 5м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇬🇷Салоников
|1 546
|12ч 40м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇪🇸Тенерифе
|1 608
|3ч 25м
|17.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|1 619
|22ч 25м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇫🇷Биарриц
|1 623
|20ч (⇵1)
|11.01.2021
|из 🇪🇸Сантьяго-де-Компостелы
|1 636
|1ч 45м
|24.10.2020
|из 🇮🇹Бари
|1 640
|4ч 15м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇫🇷Пуатье
|1 688
|6ч 25м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|1 697
|24ч 5м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|1 702
|2ч 20м
|28.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|1 708
|22ч 35м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇪🇸Ласа-Пальмаса
|1 726
|10ч 40м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|1 750
|18ч 35м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇮🇹Пизы
|1 817
|17ч 10м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇪🇸Хереса-де-лы-Фронтеры
|1 829
|1ч 45м
|19.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|1 843
|13ч 40м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|1 849
|21ч 25м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇳🇴Осло
|1 863
|17ч 20м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|1 909
|35ч 5м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|1 926
|19ч 45м (⇵1)
|14.12.2020
|из 🇫🇷Бордо
|1 995
|1ч 10м
|24.10.2020
|из 🇪🇪Таллина
|1 996
|14ч 20м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|1 997
|28ч 25м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|2 001
|17ч 10м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|2 005
|9ч 5м (⇵1)
|01.01.2021
|из 🇨🇭Женевы
|2 021
|1ч 25м
|16.10.2020
|из 🇦🇹Зальцбурга
|2 079
|24ч 45м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇫🇷Нанта
|2 081
|19ч 40м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇲🇦Марракеша
|2 089
|2ч 25м
|30.10.2020
|из 🇲🇦Феса
|2 094
|17ч 40м (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|2 129
|3ч 30м
|14.10.2020
|из 🇫🇷Марселя
|2 164
|23ч 5м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇪🇸Гранады
|2 235
|7ч 30м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|2 303
|23ч 50м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|2 350
|12ч 40м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|2 443
|29ч 45м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇴Клужа
|2 499
|30ч 10м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇬🇧Ливерпуля
|2 533
|23ч 55м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇸🇰Братиславы
|2 554
|8ч 20м (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|2 597
|13ч 45м (⇵1)
|26.12.2020
|из 🇪🇸Бильбао
|2 602
|1ч 10м
|15.10.2020
|из 🇲🇪Подгорицы
|2 613
|29ч 15м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇲🇦Танжера
|2 634
|13ч 40м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|2 634
|9ч 50м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|2 685
|22ч 35м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇧🇬Софии
|2 783
|18ч 29м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|2 820
|28ч (⇵2)
|13.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|2 931
|15ч 25м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|2 994
|18ч 55м (⇵1)
|18.06.2021
|из 🇫🇮Хельсинки
|2 995
|30ч 25м (⇵1)
|14.02.2021
|из 🇫🇷Лиона
|3 000
|1ч 20м
|14.10.2020
|из 🇬🇧Бирмингема
|3 106
|21ч 40м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇴Яссы
|3 179
|21ч (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇫🇷Тулузы
|3 258
|19ч 45м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇮🇹Триеста
|3 279
|40ч 45м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇱🇹Каунаса
|3 298
|27ч 55м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇵🇱Люблина
|3 301
|12ч 5м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|3 339
|34ч 5м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇲🇦Надора
|3 361
|1ч 40м
|13.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|3 361
|14ч 20м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|3 364
|25ч 30м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇪🇸Сантандера
|3 364
|44ч 10м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇵🇱Жешув
|3 381
|28ч 55м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇫🇮Лаппеэнранты
|3 428
|14ч 30м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇪🇸Альмерии
|3 494
|12ч 55м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|3 494
|29ч (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇴Сучавы
|3 513
|5ч 19м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇵🇱Катовице
|3 515
|17ч 40м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇭🇷Дубровника
|3 526
|21ч (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇪🇸Грана-Канарии
|3 542
|44ч 45м (⇵2)
|12.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|3 552
|42ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Барселоны
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Барселоны, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Брюссель, Киев, Стамбул, Краснодар и Санкт-Петербург
- 16.10.202018.10.2020
- 22.12.202019.01.2021
- 07.11.202022.11.2020
- 27.10.202010.11.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону
Авиакомпании которые летают из аэропортов Барселоны
Барселона — обзор города, туристическая ценность города чудес
Каталонская Барселона – это успешный туристический город, который даже одним из первых в мире начал вводить квоты на туристические группы и отели из-за большой потока туристов. А почему все стремятся поехать в тур на отдых в Барселону? Да потому что здесь действительно очень красиво и множество шикарных достопримечательностей, таких как Парк Гуэль, Саграда Фамилия... а какая здесь архитектура "простых" домов!