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Летим в Барселону

Как добраться до Барселоны на самолёте

В Барселоне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Barcelona-El Prat Airport» вам не избежать

Список аэропортов Барселоны

  1. Эль-Прат BCN
    Barcelona-El Prat Airport

Самые дешёвые билеты в Барселону из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
29.10.2020из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки90455м
18.10.2020из 🇮🇹Венеции904
15.10.2020из 🇮🇹Неаполя9081ч 55м
15.10.2020из 🇩🇪Кёльна9082ч 15м
19.10.2020из 🇮🇹Милана9081ч 34м
16.10.2020из 🇮🇹Рима9081ч 55м
19.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа9242ч 10м
17.10.2020из 🇬🇧Лондона9412ч 15м
19.11.2020из 🇦🇹Вены9672ч 20м
09.11.2020из 🇮🇪Дублина1 1182ч 30м
06.11.2020из 🇧🇪Брюсселя1 133
26.11.2020из 🇭🇺Будапешта1 1582ч 35м
22.10.2020из 🇪🇸Малаги1 1791ч 35м
16.10.2020из 🇩🇪Берлина1 1802ч 35м
18.10.2020из 🇵🇹Порту1 1811ч 50м
29.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне1 1832ч 10м
22.10.2020из 🇨🇿Праги1 2032ч 30м
16.10.2020из 🇪🇸Мадрида1 27213ч 25м (⇵1)
30.10.2020из 🇵🇱Варшавы1 3353ч 10м
18.12.2020из 🇮🇹Болоньи1 3571ч 45м
31.10.2020из 🇫🇷Парижа1 3601ч 45м
01.11.2020из 🇪🇸Севильи1 3621ч 40м
03.11.2020из 🇪🇸Аликанте1 36622ч 45м (⇵1)
17.10.2020из 🇵🇹Фару1 36722ч (⇵1)
19.10.2020из 🇵🇱Кракова1 3862ч 45м
30.11.2020из 🇬🇷Афин1 3883ч 15м
16.10.2020из 🇨🇿Брно1 45418ч 15м (⇵1)
18.10.2020из 🇲🇹Валлетты1 4672ч 15м
21.10.2020из 🇮🇹Катании1 49727ч 29м (⇵1)
16.10.2020из 🇬🇷Корфу1 51317ч 5м (⇵1)
02.11.2020из 🇬🇷Салоников1 54612ч 40м (⇵1)
26.10.2020из 🇪🇸Тенерифе1 6083ч 25м
17.10.2020из 🇱🇹Вильнюса1 61922ч 25м (⇵1)
16.10.2020из 🇫🇷Биарриц1 62320ч (⇵1)
11.01.2021из 🇪🇸Сантьяго-де-Компостелы1 6361ч 45м
24.10.2020из 🇮🇹Бари1 6404ч 15м (⇵1)
18.10.2020из 🇫🇷Пуатье1 6886ч 25м (⇵1)
17.10.2020из 🇱🇻Риги1 69724ч 5м (⇵1)
10.11.2020из 🇬🇧Манчестера1 7022ч 20м
28.10.2020из 🇺🇦Киева1 70822ч 35м (⇵1)
18.10.2020из 🇪🇸Ласа-Пальмаса1 72610ч 40м (⇵1)
09.11.2020из 🇩🇪Дортмунда1 75018ч 35м (⇵1)
16.10.2020из 🇮🇹Пизы1 81717ч 10м (⇵1)
01.11.2020из 🇪🇸Хереса-де-лы-Фронтеры1 8291ч 45м
19.10.2020из 🇷🇴Бухареста1 84313ч 40м (⇵1)
30.10.2020из 🇳🇱Эйндховена1 84921ч 25м (⇵1)
25.10.2020из 🇳🇴Осло1 86317ч 20м (⇵2)
01.11.2020из 🇺🇦Львова1 90935ч 5м (⇵2)
28.10.2020из 🇵🇱Вроцлава1 92619ч 45м (⇵1)
14.12.2020из 🇫🇷Бордо1 9951ч 10м
24.10.2020из 🇪🇪Таллина1 99614ч 20м (⇵1)
17.10.2020из 🇵🇹Лиссабона1 99728ч 25м (⇵1)
28.10.2020из 🇪🇸Валенсии2 00117ч 10м (⇵1)
18.10.2020из 🇵🇱Гданьска2 0059ч 5м (⇵1)
01.01.2021из 🇨🇭Женевы2 0211ч 25м
16.10.2020из 🇦🇹Зальцбурга2 07924ч 45м (⇵1)
23.11.2020из 🇫🇷Нанта2 08119ч 40м (⇵1)
03.12.2020из 🇲🇦Марракеша2 0892ч 25м
30.10.2020из 🇲🇦Феса2 09417ч 40м (⇵1)
17.11.2020из 🇺🇦Одессы2 1293ч 30м
14.10.2020из 🇫🇷Марселя2 16423ч 5м (⇵1)
29.10.2020из 🇪🇸Гранады2 2357ч 30м (⇵1)
20.11.2020из 🇸🇪Стокгольм2 30323ч 50м (⇵1)
26.10.2020из 🇳🇱Амстердама2 35012ч 40м (⇵1)
24.10.2020из 🇩🇪Гамбурга2 44329ч 45м (⇵1)
15.10.2020из 🇷🇴Клужа2 49930ч 10м (⇵1)
09.11.2020из 🇬🇧Ливерпуля2 53323ч 55м (⇵1)
08.11.2020из 🇸🇰Братиславы2 5548ч 20м (⇵1)
17.11.2020из 🇺🇦Харькова2 59713ч 45м (⇵1)
26.12.2020из 🇪🇸Бильбао2 6021ч 10м
15.10.2020из 🇲🇪Подгорицы2 61329ч 15м (⇵1)
28.11.2020из 🇲🇦Танжера2 63413ч 40м (⇵1)
19.10.2020из 🇩🇪Штутгарта2 6349ч 50м (⇵1)
04.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива2 68522ч 35м (⇵1)
19.10.2020из 🇧🇬Софии2 78318ч 29м (⇵1)
17.10.2020из 🇨🇾Ларнаки2 82028ч (⇵2)
13.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга2 93115ч 25м (⇵1)
13.10.2020из 🇩🇰Копенгагена2 99418ч 55м (⇵1)
18.06.2021из 🇫🇮Хельсинки2 99530ч 25м (⇵1)
14.02.2021из 🇫🇷Лиона3 0001ч 20м
14.10.2020из 🇬🇧Бирмингема3 10621ч 40м (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇴Яссы3 17921ч (⇵1)
08.11.2020из 🇫🇷Тулузы3 25819ч 45м (⇵1)
22.10.2020из 🇮🇹Триеста3 27940ч 45м (⇵2)
18.12.2020из 🇱🇹Каунаса3 29827ч 55м (⇵1)
07.11.2020из 🇵🇱Люблина3 30112ч 5м (⇵1)
15.10.2020из 🇸🇪Гётеборга3 33934ч 5м (⇵2)
16.12.2020из 🇲🇦Надора3 3611ч 40м
13.11.2020из 🇬🇪Тбилиси3 36114ч 20м (⇵1)
03.11.2020из 🇹🇷Стамбула3 36425ч 30м (⇵1)
27.10.2020из 🇪🇸Сантандера3 36444ч 10м (⇵2)
25.10.2020из 🇵🇱Жешув3 38128ч 55м (⇵1)
10.11.2020из 🇫🇮Лаппеэнранты3 42814ч 30м (⇵1)
19.10.2020из 🇪🇸Альмерии3 49412ч 55м (⇵1)
17.10.2020из 🇲🇩Кишинёва3 49429ч (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇴Сучавы3 5135ч 19м (⇵1)
06.11.2020из 🇵🇱Катовице3 51517ч 40м (⇵1)
18.10.2020из 🇭🇷Дубровника3 52621ч (⇵2)
14.10.2020из 🇪🇸Грана-Канарии3 54244ч 45м (⇵2)
12.12.2020из 🇷🇺Москвы3 55242ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Барселоны, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Брюссель, Киев, Стамбул, Краснодар и Санкт-Петербург

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Барселоны

Барселона — обзор города, туристическая ценность города чудес
Барселона — обзор города, туристическая ценность города чудес
Каталонская Барселона – это успешный туристический город, который даже одним из первых в мире начал вводить квоты на туристические группы и отели из-за большой потока туристов. А почему все стремятся поехать в тур на отдых в Барселону? Да потому что здесь действительно очень красиво и множество шикарных достопримечательностей, таких как Парк Гуэль, Саграда Фамилия... а какая здесь архитектура "простых" домов!