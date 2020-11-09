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Как добраться до Виктории на самолёте

В Виктории 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Виктории

  1. Виктория YYJ
    Victoria International Airport
  2. Иннер Харбор YWH
    Victoria Inner Harbour Airport

Самые дешёвые билеты в Викторию из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
09.11.2020из 🇺🇸Сиэтла7 35923ч 54м (⇵1)
08.11.2020из 🇺🇸Рино8 78011ч 34м (⇵2)
18.10.2020из 🇨🇦Уайтхорса18 7435ч 49м (⇵1)
18.10.2020из 🇩🇰Копенгагена19 35719ч 39м (⇵2)
18.10.2020из 🇨🇦Торонто19 84321ч 25м (⇵1)
17.12.2020из 🇲🇽Пуэрто-Вальярты20 28820ч 59м (⇵2)
17.01.2021из 🇷🇺Москвы28 12240ч 32м (⇵2)
30.11.2020из 🇺🇸Хило32 62514ч 5м (⇵2)
01.11.2020из 🇺🇦Киева40 46230ч 4м (⇵2)
17.01.2021из 🇧🇷Бразилиа48 03542ч 16м (⇵2)
22.10.2020из 🇨🇳Хэфэй55 25618ч 19м (⇵2)
10.11.2020из 🇦🇪Дубая57 46929ч 36м (⇵2)
10.11.2020из 🇦🇪Шарджи59 56925ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Виктории, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Никосия, Рим, Салоники, Квебек и Ванкувер

Авиакомпании которые летают из аэропортов Виктории