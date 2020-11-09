Как добраться до Виктории на самолёте

В Виктории 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Виктории

Виктория YYJ Victoria International Airport Иннер Харбор YWH Victoria Inner Harbour Airport

Самые дешёвые билеты в Викторию из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Самые популярные направления из Виктории

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Виктории, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Никосия, Рим, Салоники, Квебек и Ванкувер

Авиакомпании которые летают из аэропортов Виктории