Как добраться до Виктории на самолёте
В Виктории 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Виктории
- Виктория YYJVictoria International Airport
- Иннер Харбор YWHVictoria Inner Harbour Airport
Самые дешёвые билеты в Викторию из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|09.11.2020
|из 🇺🇸Сиэтла
|7 359
|23ч 54м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇺🇸Рино
|8 780
|11ч 34м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇨🇦Уайтхорса
|18 743
|5ч 49м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|19 357
|19ч 39м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇨🇦Торонто
|19 843
|21ч 25м (⇵1)
|17.12.2020
|из 🇲🇽Пуэрто-Вальярты
|20 288
|20ч 59м (⇵2)
|17.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|28 122
|40ч 32м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇺🇸Хило
|32 625
|14ч 5м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|40 462
|30ч 4м (⇵2)
|17.01.2021
|из 🇧🇷Бразилиа
|48 035
|42ч 16м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇨🇳Хэфэй
|55 256
|18ч 19м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|57 469
|29ч 36м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|59 569
|25ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Виктории
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Виктории, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Никосия, Рим, Салоники, Квебек и Ванкувер
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