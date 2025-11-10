Первооткрыватель Канады, француз Жак Картье, назвал остров Орлеан островом Бахуса. Здесь выращивают виноград и производят напитки, среди которых особой популярностью пользуется ледяное вино. Поедем пробовать его, а также ликёры, сидры и мороженое, любоваться чудесными видами на горы, водопады и архитектуру эпохи Новой Франции и английского периода.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Остров Орлеан находится всего в 15 минутах езды от Старого Квебека. С северным берегом реки Святого Лаврентия он соединён мостом.

По пути к винодельне вы насладитесь прекрасными видами на реку, водопад Монморанси и горные склоны Лаврентийской возвышенности.

Я отвезу вас на частную ферму, которая славится производством удивительно вкусного смородинового ликёра и смородиновой водки. Там же вы сможете отведать ледяное вино, сидр, мороженое и джемы — расскажу, почему их непременно стоит попробовать.

А ещё мы рассмотрим и обсудим гармоничное соединение архитектуры эпохи Новой Франции и английского периода с его неизменным викторианским стилем.

Организационные детали