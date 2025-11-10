Первооткрыватель Канады, француз Жак Картье, назвал остров Орлеан островом Бахуса.
Здесь выращивают виноград и производят напитки, среди которых особой популярностью пользуется ледяное вино.
Поедем пробовать его, а также ликёры, сидры и мороженое, любоваться чудесными видами на горы, водопады и архитектуру эпохи Новой Франции и английского периода.
Описание экскурсии
Остров Орлеан находится всего в 15 минутах езды от Старого Квебека. С северным берегом реки Святого Лаврентия он соединён мостом.
По пути к винодельне вы насладитесь прекрасными видами на реку, водопад Монморанси и горные склоны Лаврентийской возвышенности.
Я отвезу вас на частную ферму, которая славится производством удивительно вкусного смородинового ликёра и смородиновой водки. Там же вы сможете отведать ледяное вино, сидр, мороженое и джемы — расскажу, почему их непременно стоит попробовать.
А ещё мы рассмотрим и обсудим гармоничное соединение архитектуры эпохи Новой Франции и английского периода с его неизменным викторианским стилем.
Организационные детали
- Поездка проходит на вашем авто
- Дегустации оплачиваются отдельно. Стоимость зависит от ваших предпочтений, аппетита и сезонности поездки — уточняйте варианты в переписке
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надя — ваш гид в Квебеке
Провёл экскурсии для 111 туристов
Приветствую всех любителей путешествий! Меня зовут Надежда. С 2006 года живу и работаю в столице Французской Канады. Я профессиональный переводчик с немецкого и французского языков.
