Мои заказы

Гастрономическое путешествие из Квебека на остров Бахуса (на вашем авто)

Узнать, каковы на вкус ледяное вино и смородиновый ликёр
Первооткрыватель Канады, француз Жак Картье, назвал остров Орлеан островом Бахуса.

Здесь выращивают виноград и производят напитки, среди которых особой популярностью пользуется ледяное вино.

Поедем пробовать его, а также ликёры, сидры и мороженое, любоваться чудесными видами на горы, водопады и архитектуру эпохи Новой Франции и английского периода.
Гастрономическое путешествие из Квебека на остров Бахуса (на вашем авто)© Надя
Гастрономическое путешествие из Квебека на остров Бахуса (на вашем авто)© Надя
Гастрономическое путешествие из Квебека на остров Бахуса (на вашем авто)© Надя
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Остров Орлеан находится всего в 15 минутах езды от Старого Квебека. С северным берегом реки Святого Лаврентия он соединён мостом.

По пути к винодельне вы насладитесь прекрасными видами на реку, водопад Монморанси и горные склоны Лаврентийской возвышенности.

Я отвезу вас на частную ферму, которая славится производством удивительно вкусного смородинового ликёра и смородиновой водки. Там же вы сможете отведать ледяное вино, сидр, мороженое и джемы — расскажу, почему их непременно стоит попробовать.

А ещё мы рассмотрим и обсудим гармоничное соединение архитектуры эпохи Новой Франции и английского периода с его неизменным викторианским стилем.

Организационные детали

  • Поездка проходит на вашем авто
  • Дегустации оплачиваются отдельно. Стоимость зависит от ваших предпочтений, аппетита и сезонности поездки — уточняйте варианты в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надя
Надя — ваш гид в Квебеке
Провёл экскурсии для 111 туристов
Приветствую всех любителей путешествий! Меня зовут Надежда. С 2006 года живу и работаю в столице Французской Канады. Я профессиональный переводчик с немецкого и французского языков. Сейчас моя основная профессия —
читать дальше

гид-экскурсовод. Закончив учебу в частном колледже Mérici (2007 г.), я получила официальную лицензию мэрии Квебека на проведение туристических туров в столице франкоязычной провинции Канады. Как член Ассоциации гидов-экскурсоводов Квебека я знакомлю многочисленных путешественников со всего мира с красотами этого сказочно-чудесного города. Провожу экскурсии на русском, немецком и французском языках. Добро пожаловать в Квебек!

Задать вопрос

Похожие экскурсии из Квебека

Квебек - канадская Франция
Пешая
3 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Квебек - канадская Франция
Пройтись по уютным улочкам и площадям, полюбоваться сказочным замком и полюбить город трех культур
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Квебеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Квебеке