НАДЕЖДА, огромное спасибо за ваше присутствие в нашей жизни. Умничка, красавица, эрудит. Приятно было встрече с таким глубоким и знающим историю человечком. Мы с мужем ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ. Очень грамотная и легкая в общении. И обязательно вернёмся весной или летом. Наденька СПАСИБО!

R Rita 5

Мы провели с Надеждой замечательный день, она обладает удивительной манерой разговора, которая превращает экскурсию в приятную Прогулку с другом, и вся информация воспринимается как интересный разговор. Эта камерность, юмор и доброта помогают запомнить историю, узнать об обычаях и особенностях жизни в Квебеке, а также получить много полезной информации куда пойти и где перекусить. Время промчалось незаметно, но Надежда сумела очень профессионально показать основные достопримечательности старого города Квебека. Мы очень рады знакомству с Надеждой и всем советуем обязательно воспользоваться возможностью пойти на экскурсию с русскоговорящим гидом и очаровательным человеком!