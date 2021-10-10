Все экскурсии в Квебеке
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Квебеке – доступно 5 экскурсий на 2021 год, 6 ⭐ отзывов, цены от $113. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Квебеке почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Канаде на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
2ч
$113
за 1 чел.
10ч
$263.84
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
3ч
$220
за 1-5 чел.
Квебек — канадская Франция
Пройтись по уютным улочкам и площадям, полюбоваться сказочным замком и полюбить город трех культур
2ч
$113
за 1 чел.
Последние отзывы «Экскурсии Квебека»
- GGalina10 октября 2021Спасибо Надежде за очень интересную и увлекательную экскурсию!!!
- ААлена24 февраля 2020НАДЕЖДА, огромное спасибо за ваше присутствие в нашей жизни. Умничка, красавица, эрудит. Приятно было встрече с таким глубоким и знающим историю человечком. Мы с мужем ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ. Очень грамотная и легкая в общении. И обязательно вернёмся весной или летом. Наденька СПАСИБО!
- RRita12 октября 2019Мы провели с Надеждой замечательный день, она обладает удивительной манерой разговора, которая превращает экскурсию в приятную Прогулку с другом, и вся информация воспринимается как интересный разговор. Эта камерность, юмор и доброта помогают запомнить историю, узнать об обычаях и особенностях жизни в Квебеке, а также получить много полезной информации куда пойти и где перекусить. Время промчалось незаметно, но Надежда сумела очень профессионально показать основные достопримечательности старого города Квебека. Мы очень рады знакомству с Надеждой и всем советуем обязательно воспользоваться возможностью пойти на экскурсию с русскоговорящим гидом и очаровательным человеком!