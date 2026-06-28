5 отзывов оставили туристы

Недаром Квебек-сити называют маленькой Европой: на моей экскурсии вы сможете сами убедиться в том, что Квебек — самый красивый и самый французский город Канады. Я познакомлю вас с его историей и современной жизнью. Вы прогуляетесь по узким улицам, полюбуетесь архитектурой всех эпох, увидите старинные церкви, крепость и чудесный замок Шато-Фронтенак. И, уверена, влюбитесь в этот город, как и все мои путешественники!

Описание экскурсии

Меланж культур

Квебек — один из самых старинных городов по северо-американским меркам. Его центр, Старый город, занесен в список Юнеско. Главная особенность Квебека — это смешение трех культур: французской, английской и американской. Я расскажу его историю, начиная со времен французской колонизации и заканчивая тихой революцией в 70-е. Вы поймете, как откуда взялся квебекский сепаратизм и почему здесь до сих пор всё на французском языке.

Архитектурное наследие

Американцы приезжают в Квебек «за Европой» — город отличается богатством архитектурных стилей. Вам встретятся все направления французского Ренессанса, английский классицизм, дома викторианской эпохи, модерн и ар-деко. Вы прогуляетесь по местному Монмартру — улице, где художники выставляют под открытым небом свои картины. На знаменитой Королевской площади почувствуете атмосферу Новой Франции, а после полюбуетесь архитектурой 19-го века на уютной улочке Пети Шамплейн, где можно приобрести товары местного производства.

Вид с открытки

Сказочный замок Шато-Фронтенак — визитная карточка города — просматривается почти в любой точке города. На самом деле, это отель, построенный по проекту американского архитектора Брюса Прайса, я расскажу, чем он вдохновлялся при работе и какие вип-персоны здесь останавливались. Продолжая тему соседства культур, мы сравним два собора: католический Нотр-Дам-де-Квебек и англиканский собор святой Троицы. Вы насладитесь великолепными видами на реку Святого Лаврентия, открывающимися с террасы Дюфферэн. Осмотрите здание парламента и увидите Квебекскую крепость — я поделюсь советами по её посещению.

Мы поговорим и о современной жизни в Квебеке: о холодной зиме и хоккее, о традиционной кухне, образовании и медицинской системе. Вы узнаете, где работает большинство жителей, чем сегодня живет город и почему Квебек — один из лучших мест для семейной жизни.

Организационные детали

Экскурсию можно провести для большего количества человек. Доплата за каждого дополнительного участника — $50