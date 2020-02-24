5 отзывов оставили туристы

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Квебек — канадская Франция

Пройтись по уютным улочкам и площадям, полюбоваться сказочным замком и полюбить город трех культур

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

$200 за экскурсию

У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Nadia
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Nadia – Гид в Квебеке
Недаром Квебек-сити называют маленькой Европой: на моей экскурсии 🧭 вы сможете сами убедиться в том, что Квебек — самый красивый и самый французский город 🏙️ Канады.

Я познакомлю вас с его историей 📖 и современной жизнью.

Вы прогуляетесь по узким улицам, полюбуетесь архитектурой всех эпох, увидите старинные церкви, крепость и чудесный замок 🏰 Шато-Фронтенак.

И, уверена, влюбитесь ❤️ в этот город, как и все мои путешественники!
Квебек — канадская Франция
Квебек — канадская Франция

Что вас ожидает

Меланж культур
Квебек — один из самых старинных городов по северо-американским меркам. Его центр, Старый город, занесен в список Юнеско. Главная особенность Квебека — это смешение трех культур: французской, английской и американской. Я расскажу его историю, начиная со времен французской колонизации и заканчивая тихой революцией в 70-е. Вы поймете, как откуда взялся квебекский сепаратизм и почему здесь до сих пор всё на французском языке.

Архитектурное наследие
Американцы приезжают в Квебек «за Европой» — город отличается богатством архитектурных стилей. Вам встретятся все направления французского Ренессанса, английский классицизм, дома викторианской эпохи, модерн и ар-деко. Вы прогуляетесь по местному Монмартру — улице, где художники выставляют под открытым небом свои картины. На знаменитой Королевской площади почувствуете атмосферу Новой Франции, а после полюбуетесь архитектурой 19-го века на уютной улочке Пети Шамплейн, где можно приобрести товары местного производства.

Вид с открытки
Сказочный замок Шато-Фронтенак — визитная карточка города — просматривается почти в любой точке города. На самом деле, это отель, построенный по проекту американского архитектора Брюса Прайса, я расскажу, чем он вдохновлялся при работе и какие вип-персоны здесь останавливались. Продолжая тему соседства культур, мы сравним два собора: католический Нотр-Дам-де-Квебек и англиканский собор святой Троицы. Вы насладитесь великолепными видами на реку Святого Лаврентия, открывающимися с террасы Дюфферэн. Осмотрите здание парламента и увидите Квебекскую крепость — я поделюсь советами по её посещению.
Мы поговорим и о современной жизни в Квебеке: о холодной зиме и хоккее, о традиционной кухне, образовании и медицинской системе. Вы узнаете, где работает большинство жителей, чем сегодня живет город и почему Квебек — один из лучших мест для семейной жизни.

Квебек — канадская Франция
Квебек — канадская Франция
Квебек — канадская Франция
Квебек — канадская Франция
Квебек — канадская Франция
Квебек — канадская Франция
Квебек — канадская Франция
Квебек — канадская Франция
Квебек — канадская Франция
Квебек — канадская Франция
Квебек — канадская Франция

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Nadia
Nadia
Приветствую всех любителей путешествий! Меня зовут Надежда. С 2006 года живу и работаю в столице Французской Канады. Я - профессиональный переводчик с немецкого и французского языков. В настоящее время моя основная профессия – гид-экскурсовод. Закончив учебу в частном колледже Mérici (2007 г.), я получила официальную лицензию мэрии г. Квебека на проведение туристических туров в столице франкоязычной провинции Канады. Являясь членом Ассоциации Гидов-Экскурсоводов Квебека, я знакомлю многочисленных туристов из Европы и Северной Америки с красотами этого сказочно-чудесного города, проводя туры на русском, немецком и французском языках. Добро пожаловать в Квебек!
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5 отзывов оставили туристы

Алена
24 февраля 2020
НАДЕЖДА, огромное спасибо за ваше присутствие в нашей жизни! Умничка, красавица, эрудит!!! Приятно было встрече с таким глубоким и знающим историю человечком! Мы с мужем ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ! Очень грамотная и легкая в общении. И обязательно вернёмся весной или летом! Наденька СПАСИБО!!!!!
12 октября 2019
Мы провели с Надеждой замечательный день, она обладает удивительной манерой разговора, которая превращает экскурсию в приятную Прогулку с другом, и вся информация воспринимается как интересный разговор. Эта камерность, юмор и доброта помогают запомнить историю, узнать об обычаях и особенностях жизни в Квебеке, а также получить много полезной информации куда пойти и где перекусить. Время промчалось незаметно, но Надежда сумела очень профессионально показать основные достопримечательности старого города Квебека. Мы очень рады знакомству с Надеждой и всем советуем обязательно воспользоваться возможностью пойти на экскурсию с русскоговорящим гидом и очаровательным человеком!
23 сентября 2019
Спасибо Надежде, все понравилось.
Александр
17 июля 2019
2, 5 часа на одном дыхании! Невероятно интересный рассказ и маршрут. Таких профессионалов, как Надежда - один на миллион. Квебеку очень повезло, что у города есть такой гид. До сих пор под большим впечатлением. Большое спасибо!
Елена
9 июля 2019
Надя, невероятно приятный человек и профессиональнейший гид. Удивительно, насколько она легко, энергично, затейливо провела экскурсию. Она знает Квебек-Сити, у нее есть любимые места, а главное, она может ответить исключительно на все вопросы. Очень приятно, когда профессионал любит своё дело и город, в котором живёт. А как она говорит!- как ручеек журчит и радует слух, слушать можно бесконечно! Всем, кто соберется в Канаду рекомендую посетить Квебек с Надеждой. Если бы не она, этот город бы нам просто понравился, а с ней он стал близким и восхитительным. Спасибо, Надя!

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