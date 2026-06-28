5 отзывов оставили туристы

Пройтись по уютным улочкам и площадям, полюбоваться сказочным замком и полюбить город трех культур
Недаром Квебек-сити называют маленькой Европой: на моей экскурсии вы сможете сами убедиться в том, что Квебек — самый красивый и самый французский город Канады. Я познакомлю вас с его историей и современной жизнью.
Вы прогуляетесь по узким улицам, полюбуетесь архитектурой всех эпох, увидите старинные церкви, крепость и чудесный замок Шато-Фронтенак. И, уверена, влюбитесь в этот город, как и все мои путешественники!
Квебек — один из самых старинных городов по северо-американским меркам. Его центр, Старый город, занесен в список Юнеско. Главная особенность Квебека — это смешение трех культур: французской, английской и американской. Я расскажу его историю, начиная со времен французской колонизации и заканчивая тихой революцией в 70-е. Вы поймете, как откуда взялся квебекский сепаратизм и почему здесь до сих пор всё на французском языке.
Архитектурное наследие
Американцы приезжают в Квебек «за Европой» — город отличается богатством архитектурных стилей. Вам встретятся все направления французского Ренессанса, английский классицизм, дома викторианской эпохи, модерн и ар-деко. Вы прогуляетесь по местному Монмартру — улице, где художники выставляют под открытым небом свои картины. На знаменитой Королевской площади почувствуете атмосферу Новой Франции, а после полюбуетесь архитектурой 19-го века на уютной улочке Пети Шамплейн, где можно приобрести товары местного производства.
Вид с открытки
Сказочный замок Шато-Фронтенак — визитная карточка города — просматривается почти в любой точке города. На самом деле, это отель, построенный по проекту американского архитектора Брюса Прайса, я расскажу, чем он вдохновлялся при работе и какие вип-персоны здесь останавливались. Продолжая тему соседства культур, мы сравним два собора: католический Нотр-Дам-де-Квебек и англиканский собор святой Троицы. Вы насладитесь великолепными видами на реку Святого Лаврентия, открывающимися с террасы Дюфферэн. Осмотрите здание парламента и увидите Квебекскую крепость — я поделюсь советами по её посещению. Мы поговорим и о современной жизни в Квебеке: о холодной зиме и хоккее, о традиционной кухне, образовании и медицинской системе. Вы узнаете, где работает большинство жителей, чем сегодня живет город и почему Квебек — один из лучших мест для семейной жизни.
Организационные детали
Экскурсию можно провести для большего количества человек. Доплата за каждого дополнительного участника — $50
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надя — ваш гид в Квебеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 141 туриста
С 2006 года живу и работаю в столице Французской Канады. Я профессиональный переводчик с немецкого и французского языков, а сегодня моя основная профессия — гид-экскурсовод.
После окончания частного колледжа Mérici в читать дальшеуменьшить
2007 году получила официальную лицензию мэрии Квебека на проведение экскурсий по столице франкоязычной провинции Канады.
Являюсь членом Ассоциации гидов-экскурсоводов Квебека и знакомлю путешественников со всего мира с красотами этого сказочного города. Провожу экскурсии на русском, немецком и французском языках.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Жанна
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Надежде за потрясающую экскурсию по Квебеку! Этот город с его европейским шармом прекрасен, но благодаря Надежде, мы смогли прочувствовать его душу. История Квебека была читать дальшеуменьшить
подана интересно и увлеченно. Мы успели посмотреть все ключевые места Старого города, узнали много секретов и сделали потрясающие фотографии. Отдельное спасибо за гастрономические подсказки. Искренне рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему влюбиться в Квебек и узнать его богатую культуру. Надежда настоящий профессионал! Спасибо за незабываемый день!
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Д
Дмитрий
насыщенная экскурсия, знающий, эмоциональный, фонтанируюший гид. не пожалеете)
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К
Константин
Прекрасная экскурсия с очень приятным и знающим гидом. Огромное спасибо. Рекомендуем всем.
Надя
Ответ организатора:
Гран Мерси, Константин! Очень рада, что наша прогулка по Старому Квебеку вам пришлась по-душе! Мне было очень приятно знакомство с вашей очаровательной парой! С наилучшими пожеланиями и надеждой на новую встречу!:)
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Татьяна
Познакомились с Надеждой по рекомендации друзей. Экскурсией и ГИДом остались очарованы🙂🤩… Надежда, как сказочный эльф волшебного города, погрузила нас в истирю Квебека. С необыкновенной любовью к архитектуре, климатическим особенностям открывала нам читать дальшеуменьшить
красоту улочек, скверов, парков и площадей верхнего и нижнего города. После прогулки у меня осталось представление, что я побывала не только в летнем, но в рождественском Квебеке. Очень красочно описывалось и это время, что казалось Снежная королева наблюдала за нами, а Кай и Герда весело катались на санках🫠 Маршрут проложен так, что удивление от необыкновенности города только нарастало! После окончания экскурсии мы шли по чётким Надеждиным рекомендациям и продолжали радоваться знакомству с европейской жемчужиной северной америки. Однозначно рекомендуем это погружение в сказку!!!
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Арман
Гид просто чудо- очень позитивный человек. Учитывая, что это была обзорная пешеходная экскурсия, то все понравилось. Гид обратил мое внимание на все знаковые места маршрута, активно и интересно вела свой рассказ, отвечала на вопросы. Экскурсия, отличная! Всём советую!
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Rosa
Отличная экскурсия, всем рекомендуем. Надежда располагает к себе с первого момента, мы отлично провели время несмотря на прохладную погоду. Экскурсия даёт исторический обзор города и его основных частей.