Все экскурсии в Оттаве
1 экскурсия в Оттаве, цены от $250 до $250. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Оттаве много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Канаде как можно лучше
Оттава — непознанная столица Канады
Разобраться в государственном устройстве страны и открыть уютный, доброжелательный, творческий город
На прогулке по центру вы не только поразитесь готической красоте и ошеломляющим панорамным видам, но и услышите о нетривиальном пути Оттавы, узнаете о тонкостях политического строя Канады и осмотрите исторические резиденции. Также я расскажу о важных научных открытиях, старейшем канале Северной Америки и городских скульптурных композициях.