Торонто сложно понять с первого взгляда: здесь небоскрёбы соседствуют с историческими кварталами, а разные эпохи переплетаются в одном ритме. Мы проведём вас от Форест-Хилл и замка Каса Лома до даунтауна, Дистиллери-Дистрикт и набережной озера. Вы увидите контрасты города и почувствуете его характер.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $540 за экскурсию

Описание экскурсии

Мы начнём с престижного района Форест-Хилл с его роскошными особняками и атмосферой старого богатого Торонто.

Сделаем остановку у единственного замка в Канаде — Каса Лома для фото и интригующих историй.

Отправимся в культурное сердце города, где увидим музеи, здание парламента, архитектурные шедевры и знаменитый пассаж Сантьяго Калатравы.

Поедем к озеру — на набережную Торонто, после чего прогуляемся по атмосферному Дистиллери-Дистрикт — кварталу красного кирпича, искусства и уютных улочек.

Вы услышите историю коренных индейцев, проживающих на этой земле, и даже увидите знаменитый тотем племени миссисага, с которого началась история города.

Завершим экскурсию у главных символов мегаполиса: мэрии Торонто, площади Натан Филлипс, башни CN Tower и стадиона «Роджерс-центр».

Вы узнаете:

как из небольшого города на берегу озера вырос один из главных мегаполисов Канады

почему Торонто называют самым многонациональным городом мира

как разные культуры сформировали лицо города

истории о людях и событиях, которые сделали Торонто таким, каким мы знаем его сегодня

Примерный тайминг

Встреча с путешественниками и начало экскурсии — 15 мин

Обзорная поездка по центральному Торонто с остановками — 1 ч 30 мин

Пешеходная прогулка по историческому центру (даунтаун) — 45 мин

Переезды между локациями — 40 мин

Кофе-пауза или лёгкий перекус — 30 мин

Продолжение обзорной части с фотостопами — 1 ч 20 мин

Финал маршрута у символов Торонто — 30 мин

Организационные детали

Едем на комфортабельном автомобиле Toyota Highlander, Toyota RAV4 или Mercedes Sprinter. В салоне всегда есть минеральная вода и лёгкие снеки — это включено в стоимость

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы