Торонто сложно понять с первого взгляда: здесь небоскрёбы соседствуют с историческими кварталами, а разные эпохи переплетаются в одном ритме.
Мы проведём вас от Форест-Хилл и замка Каса Лома до даунтауна, Дистиллери-Дистрикт и набережной озера. Вы увидите контрасты города и почувствуете его характер.
Описание экскурсии
Мы начнём с престижного района Форест-Хилл с его роскошными особняками и атмосферой старого богатого Торонто.
Сделаем остановку у единственного замка в Канаде — Каса Лома для фото и интригующих историй.
Отправимся в культурное сердце города, где увидим музеи, здание парламента, архитектурные шедевры и знаменитый пассаж Сантьяго Калатравы.
Поедем к озеру — на набережную Торонто, после чего прогуляемся по атмосферному Дистиллери-Дистрикт — кварталу красного кирпича, искусства и уютных улочек.
Вы услышите историю коренных индейцев, проживающих на этой земле, и даже увидите знаменитый тотем племени миссисага, с которого началась история города.
Завершим экскурсию у главных символов мегаполиса: мэрии Торонто, площади Натан Филлипс, башни CN Tower и стадиона «Роджерс-центр».
Вы узнаете:
как из небольшого города на берегу озера вырос один из главных мегаполисов Канады
почему Торонто называют самым многонациональным городом мира
как разные культуры сформировали лицо города
истории о людях и событиях, которые сделали Торонто таким, каким мы знаем его сегодня
Примерный тайминг
Встреча с путешественниками и начало экскурсии — 15 мин
Обзорная поездка по центральному Торонто с остановками — 1 ч 30 мин
Пешеходная прогулка по историческому центру (даунтаун) — 45 мин
Переезды между локациями — 40 мин
Кофе-пауза или лёгкий перекус — 30 мин
Продолжение обзорной части с фотостопами — 1 ч 20 мин
Финал маршрута у символов Торонто — 30 мин
Организационные детали
Едем на комфортабельном автомобиле Toyota Highlander, Toyota RAV4 или Mercedes Sprinter. В салоне всегда есть минеральная вода и лёгкие снеки — это включено в стоимость
С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
CN Tower — $33 за чел.
Каса Лома — $29 за чел.
По желанию: кофе и десерт/лёгкий перекус — $7–15 за чел., обед — $18–30 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего места жительства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ефим — ваша команда гидов в Торонто
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провели экскурсии для 97 туристов
Я работаю с командой гидов — мы проводим экскурсии на автобусах, микроавтобусах, вэнах и внедорожниках. Наша цель — представить гостям провинцию Онтарио во всем ее очаровании.
Мы стараемся создать объемную картину, читать дальшеуменьшить
знакомя с архитектурными и природными достопримечательностями, географией и геологией, историей и современной социально-политической жизнью городов и региона.
Мы также рассказываем о том, что обычно не включено в стандартные программы. С нами удобно и интересно. И мы всегда можем задержаться там, где вам интересно, и остановиться там, где не запланировано.
Всё для вас и вашего удобства!