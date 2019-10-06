3 отзыва оставили туристы

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На Ниагарские водопады из Торонто

Оценить зрелищные виды, услышать старые легенды, побывать в местном Лас-Вегасе и посетить винодельню

5
3 отзыва
Ефим
Ефим – представитель из Торонто
Быть в Торонто и не посетить Ниагарские водопады — что-то из области фантастики.

Ведь из крупных канадских и американских городов он находится ближе всех к одному из самых впечатляющих мест на планете.

На автомобильной экскурсии 🧭 вы почувствуете, как природная стихия смывает границы между странами и рождает ощущение «вне времени»; узнаете о происхождении самого мощного водопада Северной Америки; услышите предания ирокезов; познакомитесь с миром развлечений в окрестностях и продегустируете на винодельне элитное канадское «ice wine».
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €500 за экскурсию

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На Ниагарские водопады из Торонто
На Ниагарские водопады из Торонто

Что вас ожидает

Самый мощный водопад Северной Америки
Ниагарские водопады производят гораздо более сильное впечатление, если смотреть на них с канадской стороны. Вы узнаете, как достопримечательность 🏛️ стала одним из символов страны, наряду с кленовым сиропом и листом; и как с ней связан цвет комнат Парламента в Оттаве. Я расскажу, что на самом деле представляет из себя комплекс водопадов, как ученые объясняют его происхождение и какие легенды передавались в племени ирокезов об этом месте. А также поговорим о том, как обслуживают, «одевают», освещают и заботятся о Ниагарах.

Созерцание и активные развлечения
Как провести время на Ниагарах, вы сможете выбрать сами. Я предложу несколько вариантов и буду сопровождать вас в этом путешествии весь день. Вы сможете подплыть на катамаране к бурлящему потоку, чтобы лучше почувствовать мощь стихии. Также я смогу организовать получасовой вертолётный тур над водопадами. Не забудьте взять с собой мелкие монетки вашей страны: по старой индейской легенде, в пещере за водопадами живёт бог Хе-Но, который в ответ на ваш дар исполнит заветное желание.

Ниагары это не только водопад!
Помимо захватывающих видов вы сможете посетить местный Лас-Вегас с комнатами страха, музеем мадам Тюссо, парком динозавров, казино и колесом обозрения. Я отвезу вас в круглогодичный магазин ёлочных игрушек с историей 📖 в 200 лет. Проезжая канал Велланд, вы узнаете о проекте для торговых судов начала 19 века. Кроме того, мы можем включить в программу обсерваторию бабочек, ботанический сад, Радужный мост, цветочные часы, гидроэлектростанцию Николы Теслы и ещё многое другое…

Дегустация «ледяного вина» на местной винодельне
Теплый климат юга провинции и суровые условия всего Онтарио позволяют производить здесь так называемое ледяное вино 🍷. Вы посетите винодельню в Ниагарском регионе, познакомитесь со специфическим процессом производства «ice wine» и продегустируете необычный элитный напиток. Если пожелаете, я забронирую для вас обед на одной из лучших виноделен региона.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.
  • В наших автомобилях вы будете чувствовать себя комфортно и уютно. Всегда есть прохладительные напитки и снеки.
  • В стоимость не входят развлечения на водопадах (~15-50$/человека).
  • Дегустации 1 вида канадского вина — бесплатная. Остальные дегустации оплачиваются отдельно.
На Ниагарские водопады из Торонто
На Ниагарские водопады из Торонто
На Ниагарские водопады из Торонто
На Ниагарские водопады из Торонто
На Ниагарские водопады из Торонто
На Ниагарские водопады из Торонто
На Ниагарские водопады из Торонто
На Ниагарские водопады из Торонто

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ефим
Ефим
Я работаю с командой гидов — мы проводим экскурсии на автобусах, микроавтобусах, вэнах и внедорожниках. Наша цель — представить гостям провинцию Онтарио во всем ее очаровании. Мы стараемся создать объемную картину, знакомя с архитектурными и природными достопримечательностями, географией и геологией, историей и современной социально-политической жизнью городов и региона. Мы также рассказываем о том, что обычно не включено в стандартные программы. С нами удобно и интересно. И мы всегда можем задержаться там, где вам интересно, и остановиться там, где не запланировано. Все для вас и вашего удобства!
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3 отзыва оставили туристы

6 октября 2019
Несколько раз был в Северной Америке, но первый раз в Канаде. Страна очень понравилась, она особенная, отличается от других. Большое спасибо экскурсоводу Светлане и организатору экскурсии на Ниагарский водопад Ефиму за их работу. Узнал много интересного и нового, я и мои друзья довольны посещением Ниагары. Думаю, что экскурсия заинтересует многих.
21 августа 2019
Очень понравилась экскурсия. Большое спасибо Ефиму, все было отлично - информативно и интересно!
17 августа 2019
Провели с Ефимом отличный день, все ответственно, своевременно и не навязчиво. Всем рекомендую 👍. Были на водопадах, проехали вдоль Ниагары - единственный момент - городской трафик - но и тут Ефим предупредил нас и мы выехали пораньше утром. Очень хороший ресторан на винной ферме. Спасибо за отличный день

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