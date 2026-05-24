3 отзыва оставили туристы

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На Ниагарские водопады из Торонто

Оценить зрелищные виды, услышать старые легенды, побывать в местном Лас-Вегасе и посетить винодельню
Быть в Торонто и не посетить Ниагарские водопады — что-то из области фантастики.

Ведь из крупных канадских и американских городов он находится ближе всех к одному из самых впечатляющих мест на
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планете.

На автомобильной экскурсии вы почувствуете, как природная стихия смывает границы между странами и рождает ощущение «вне времени»; узнаете о происхождении самого мощного водопада Северной Америки; услышите предания ирокезов; познакомитесь с миром развлечений в окрестностях и продегустируете на винодельне элитное канадское «ice wine».

5
17 отзывов
На Ниагарские водопады из Торонто
На Ниагарские водопады из Торонто
На Ниагарские водопады из Торонто

Описание экскурсии

Самый мощный водопад Северной Америки

Ниагарские водопады производят гораздо более сильное впечатление, если смотреть на них с канадской стороны. Вы узнаете, как достопримечательность стала одним из символов страны, наряду с кленовым сиропом и листом; и как с ней связан цвет комнат Парламента в Оттаве. Я расскажу, что на самом деле представляет из себя комплекс водопадов, как ученые объясняют его происхождение и какие легенды передавались в племени ирокезов об этом месте. А также поговорим о том, как обслуживают, «одевают», освещают и заботятся о Ниагарах.

Созерцание и активные развлечения

Как провести время на Ниагарах, вы сможете выбрать сами. Я предложу несколько вариантов и буду сопровождать вас в этом путешествии весь день. Вы сможете подплыть на катамаране к бурлящему потоку, чтобы лучше почувствовать мощь стихии. Также я смогу организовать получасовую вертолётную прогулку над водопадами. Не забудьте взять с собой мелкие монетки вашей страны: по старой индейской легенде, в пещере за водопадами живёт бог Хе-Но, который в ответ на ваш дар исполнит заветное желание.

Ниагары это не только водопад!

Помимо захватывающих видов вы сможете посетить местный Лас-Вегас с комнатами страха, музеем мадам Тюссо, парком динозавров, казино и колесом обозрения. Я отвезу вас в круглогодичный магазин ёлочных игрушек с историей в 200 лет. Проезжая канал Велланд, вы узнаете о проекте для торговых судов начала 19 века. Кроме того, мы можем включить в программу обсерваторию бабочек, ботанический сад, Радужный мост, цветочные часы, гидроэлектростанцию Николы Теслы и ещё многое другое…

Дегустация «ледяного вина» на местной винодельне

Теплый климат юга провинции и суровые условия всего Онтарио позволяют производить здесь так называемое ледяное вино. Вы посетите винодельню в Ниагарском регионе, познакомитесь со специфическим процессом производства «ice wine» и продегустируете необычный элитный напиток. Если пожелаете, я забронирую для вас обед на одной из лучших виноделен региона.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • В наших автомобилях вы будете чувствовать себя комфортно и уютно. Всегда есть прохладительные напитки и снеки
  • В стоимость не входят развлечения на водопадах (~$15-50 с чел.)
  • Дегустации 1 вида канадского вина — бесплатная. Остальные дегустации оплачиваются отдельно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ВАШ ОТЕЛЬ В ПРЕДЕЛАХ ТОРОНТО
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ефим
Ефим — ваша команда гидов в Торонто
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 121 туриста
Я работаю с командой гидов — мы проводим экскурсии на автобусах, микроавтобусах, вэнах и внедорожниках. Наша цель — представить гостям провинцию Онтарио во всем ее очаровании. Мы стараемся создать объемную картину,
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знакомя с архитектурными и природными достопримечательностями, географией и геологией, историей и современной социально-политической жизнью городов и региона. Мы также рассказываем о том, что обычно не включено в стандартные программы. С нами удобно и интересно. И мы всегда можем задержаться там, где вам интересно, и остановиться там, где не запланировано. Всё для вас и вашего удобства!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
1
Ольга
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов. (с нами был гид Сергей). безумно красивые виды, мощь воды (мы брали доп кораблик,
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который идет прямо в глубь водопада). далее мы отправились через улочку «лас Вегас» с самым вкусным мороженым. дегустация кленового сиропа тоже интересная вещь 😍 далее шикарный магазин шляп, где каждый может найти себе по вкусу и цвету милую шляпку) и наконец 2 винных завода, в одном из котовх можно попробовать ледяное вино, представленных самой королеве Елизавете. вторая винодельня принадлежит Уейну Гретцки. большое спасибо Сергею за интересные рассказы и маленькие фишки о Канаде🫶😉

Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.+5
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.
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Т
Огромное спасибо, Ефиму за профессионально проведенную экскурсию. Мы увидели множество прекрасных и милых мест, услышали интересный рассказ о местах, истории Канады.
Огромное спасибо, Ефиму за профессионально проведенную экскурсию. Мы увидели множество прекрасных и милых мест, услышали интересный
Огромное спасибо, Ефиму за профессионально проведенную экскурсию. Мы увидели множество прекрасных и милых мест, услышали интересный
Огромное спасибо, Ефиму за профессионально проведенную экскурсию. Мы увидели множество прекрасных и милых мест, услышали интересный
Огромное спасибо, Ефиму за профессионально проведенную экскурсию. Мы увидели множество прекрасных и милых мест, услышали интересный
Огромное спасибо, Ефиму за профессионально проведенную экскурсию. Мы увидели множество прекрасных и милых мест, услышали интересный
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Оксана
Нам очень понравилось наше путешествие! Незабываемое впечатления от мощи Ниагары было дополнено путешествием по живописным местам, с остановками для фото, посещением городка Niagara-on-the-Lake, посещением забавных магазинчиков шляп и ёлочных игрушек, дегустацией кленового сиропа и сладостей из него, дегустацией вин. Гид Сергей замечательный рассказчик, и очень хороший водитель.
Нам очень понравилось наше путешествие! Незабываемое впечатления от мощи Ниагары было дополнено путешествием по живописным местам,
Нам очень понравилось наше путешествие! Незабываемое впечатления от мощи Ниагары было дополнено путешествием по живописным местам,
Нам очень понравилось наше путешествие! Незабываемое впечатления от мощи Ниагары было дополнено путешествием по живописным местам,
Нам очень понравилось наше путешествие! Незабываемое впечатления от мощи Ниагары было дополнено путешествием по живописным местам,
Нам очень понравилось наше путешествие! Незабываемое впечатления от мощи Ниагары было дополнено путешествием по живописным местам,
Нам очень понравилось наше путешествие! Незабываемое впечатления от мощи Ниагары было дополнено путешествием по живописным местам,
Нам очень понравилось наше путешествие! Незабываемое впечатления от мощи Ниагары было дополнено путешествием по живописным местам,
Нам очень понравилось наше путешествие! Незабываемое впечатления от мощи Ниагары было дополнено путешествием по живописным местам,
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Д
был Сергей, не Ефим, но мы не пожалели: получили удовольствие и узнали много нового: рекомендуем
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Ксения
Прекрасная насыщенная программа! Много интересной информации, исторических фактов! Прекрасное чувство юмора) организация, авто все замечательно. Рекомендую!
Прекрасная насыщенная программа! Много интересной информации, исторических фактов! Прекрасное чувство юмора) организация, авто все замечательно. Рекомендую!
Прекрасная насыщенная программа! Много интересной информации, исторических фактов! Прекрасное чувство юмора) организация, авто все замечательно. Рекомендую!
Прекрасная насыщенная программа! Много интересной информации, исторических фактов! Прекрасное чувство юмора) организация, авто все замечательно. Рекомендую!
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А
Ниагара в зимнее время прекрасна! Спасибо за прекрасный маршрут, все было организовано отлично.
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