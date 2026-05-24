3 отзыва оставили туристы

Быть в Торонто и не посетить Ниагарские водопады — что-то из области фантастики.Ведь из крупных канадских и американских городов он находится ближе всех к одному из самых впечатляющих мест на

планете. На автомобильной экскурсии вы почувствуете, как природная стихия смывает границы между странами и рождает ощущение «вне времени»; узнаете о происхождении самого мощного водопада Северной Америки; услышите предания ирокезов; познакомитесь с миром развлечений в окрестностях и продегустируете на винодельне элитное канадское «ice wine».

Описание экскурсии

Самый мощный водопад Северной Америки

Ниагарские водопады производят гораздо более сильное впечатление, если смотреть на них с канадской стороны. Вы узнаете, как достопримечательность стала одним из символов страны, наряду с кленовым сиропом и листом; и как с ней связан цвет комнат Парламента в Оттаве. Я расскажу, что на самом деле представляет из себя комплекс водопадов, как ученые объясняют его происхождение и какие легенды передавались в племени ирокезов об этом месте. А также поговорим о том, как обслуживают, «одевают», освещают и заботятся о Ниагарах.

Созерцание и активные развлечения

Как провести время на Ниагарах, вы сможете выбрать сами. Я предложу несколько вариантов и буду сопровождать вас в этом путешествии весь день. Вы сможете подплыть на катамаране к бурлящему потоку, чтобы лучше почувствовать мощь стихии. Также я смогу организовать получасовую вертолётную прогулку над водопадами. Не забудьте взять с собой мелкие монетки вашей страны: по старой индейской легенде, в пещере за водопадами живёт бог Хе-Но, который в ответ на ваш дар исполнит заветное желание.

Ниагары это не только водопад!

Помимо захватывающих видов вы сможете посетить местный Лас-Вегас с комнатами страха, музеем мадам Тюссо, парком динозавров, казино и колесом обозрения. Я отвезу вас в круглогодичный магазин ёлочных игрушек с историей в 200 лет. Проезжая канал Велланд, вы узнаете о проекте для торговых судов начала 19 века. Кроме того, мы можем включить в программу обсерваторию бабочек, ботанический сад, Радужный мост, цветочные часы, гидроэлектростанцию Николы Теслы и ещё многое другое…

Дегустация «ледяного вина» на местной винодельне

Теплый климат юга провинции и суровые условия всего Онтарио позволяют производить здесь так называемое ледяное вино. Вы посетите винодельню в Ниагарском регионе, познакомитесь со специфическим процессом производства «ice wine» и продегустируете необычный элитный напиток. Если пожелаете, я забронирую для вас обед на одной из лучших виноделен региона.

Организационные детали