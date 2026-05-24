3 отзыва оставили туристы

Оценить зрелищные виды, услышать старые легенды, побывать в местном Лас-Вегасе и посетить винодельню
Быть в Торонто и не посетить Ниагарские водопады — что-то из области фантастики.
Ведь из крупных канадских и американских городов он находится ближе всех к одному из самых впечатляющих мест на читать дальшеуменьшить
планете.
На автомобильной экскурсии вы почувствуете, как природная стихия смывает границы между странами и рождает ощущение «вне времени»; узнаете о происхождении самого мощного водопада Северной Америки; услышите предания ирокезов; познакомитесь с миром развлечений в окрестностях и продегустируете на винодельне элитное канадское «ice wine».
Ниагарские водопады производят гораздо более сильное впечатление, если смотреть на них с канадской стороны. Вы узнаете, как достопримечательность стала одним из символов страны, наряду с кленовым сиропом и листом; и как с ней связан цвет комнат Парламента в Оттаве. Я расскажу, что на самом деле представляет из себя комплекс водопадов, как ученые объясняют его происхождение и какие легенды передавались в племени ирокезов об этом месте. А также поговорим о том, как обслуживают, «одевают», освещают и заботятся о Ниагарах.
Созерцание и активные развлечения
Как провести время на Ниагарах, вы сможете выбрать сами. Я предложу несколько вариантов и буду сопровождать вас в этом путешествии весь день. Вы сможете подплыть на катамаране к бурлящему потоку, чтобы лучше почувствовать мощь стихии. Также я смогу организовать получасовую вертолётную прогулку над водопадами. Не забудьте взять с собой мелкие монетки вашей страны: по старой индейской легенде, в пещере за водопадами живёт бог Хе-Но, который в ответ на ваш дар исполнит заветное желание.
Ниагары это не только водопад!
Помимо захватывающих видов вы сможете посетить местный Лас-Вегас с комнатами страха, музеем мадам Тюссо, парком динозавров, казино и колесом обозрения. Я отвезу вас в круглогодичный магазин ёлочных игрушек с историей в 200 лет. Проезжая канал Велланд, вы узнаете о проекте для торговых судов начала 19 века. Кроме того, мы можем включить в программу обсерваторию бабочек, ботанический сад, Радужный мост, цветочные часы, гидроэлектростанцию Николы Теслы и ещё многое другое…
Дегустация «ледяного вина» на местной винодельне
Теплый климат юга провинции и суровые условия всего Онтарио позволяют производить здесь так называемое ледяное вино. Вы посетите винодельню в Ниагарском регионе, познакомитесь со специфическим процессом производства «ice wine» и продегустируете необычный элитный напиток. Если пожелаете, я забронирую для вас обед на одной из лучших виноделен региона.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
В наших автомобилях вы будете чувствовать себя комфортно и уютно. Всегда есть прохладительные напитки и снеки
В стоимость не входят развлечения на водопадах (~$15-50 с чел.)
Дегустации 1 вида канадского вина — бесплатная. Остальные дегустации оплачиваются отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ВАШ ОТЕЛЬ В ПРЕДЕЛАХ ТОРОНТО
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ефим — ваша команда гидов в Торонто
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 121 туриста
Я работаю с командой гидов — мы проводим экскурсии на автобусах, микроавтобусах, вэнах и внедорожниках. Наша цель — представить гостям провинцию Онтарио во всем ее очаровании.
Мы стараемся создать объемную картину, читать дальшеуменьшить
знакомя с архитектурными и природными достопримечательностями, географией и геологией, историей и современной социально-политической жизнью городов и региона.
Мы также рассказываем о том, что обычно не включено в стандартные программы. С нами удобно и интересно. И мы всегда можем задержаться там, где вам интересно, и остановиться там, где не запланировано.
Всё для вас и вашего удобства!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
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3
–
2
–
1
–
Ольга
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов. (с нами был гид Сергей). безумно красивые виды, мощь воды (мы брали доп кораблик, читать дальшеуменьшить
который идет прямо в глубь водопада). далее мы отправились через улочку «лас Вегас» с самым вкусным мороженым. дегустация кленового сиропа тоже интересная вещь 😍 далее шикарный магазин шляп, где каждый может найти себе по вкусу и цвету милую шляпку) и наконец 2 винных завода, в одном из котовх можно попробовать ледяное вино, представленных самой королеве Елизавете. вторая винодельня принадлежит Уейну Гретцки. большое спасибо Сергею за интересные рассказы и маленькие фишки о Канаде🫶😉
+5
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Т
Татьяна
Огромное спасибо, Ефиму за профессионально проведенную экскурсию. Мы увидели множество прекрасных и милых мест, услышали интересный рассказ о местах, истории Канады.
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Оксана
Нам очень понравилось наше путешествие! Незабываемое впечатления от мощи Ниагары было дополнено путешествием по живописным местам, с остановками для фото, посещением городка Niagara-on-the-Lake, посещением забавных магазинчиков шляп и ёлочных игрушек, дегустацией кленового сиропа и сладостей из него, дегустацией вин. Гид Сергей замечательный рассказчик, и очень хороший водитель.
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Д
Дмитрий
был Сергей, не Ефим, но мы не пожалели: получили удовольствие и узнали много нового: рекомендуем
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Ксения
Прекрасная насыщенная программа! Много интересной информации, исторических фактов! Прекрасное чувство юмора) организация, авто все замечательно. Рекомендую!
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А
Андрей
Ниагара в зимнее время прекрасна! Спасибо за прекрасный маршрут, все было организовано отлично.
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