Индивидуальная
до 6 чел.
На Ниагарские водопады из Торонто
Оценить зрелищные виды, услышать старые легенды, побывать в местном Лас-Вегасе и посетить винодельню
Начало: ВАШ ОТЕЛЬ В ПРЕДЕЛАХ ТОРОНТО
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €650 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Торонто
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Сегодня в 22:00
Завтра в 00:00
от $81 за всё до 3 чел.
Групповая
Обзорная автопешеходная экскурсия по Торонто
Увидеть главные достопримечательности крупнейшего города Канады и узнать, чем он живёт сегодня
Начало: На площади Натана Филлипса
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$200 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадки индейских цивилизаций Онтарио
Отправиться из Торонто в деревню ирокезов и крупнейшую резервацию Канады
Начало: От вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $699 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
К Ниагарским водопадам - из Торонто
Прокатиться по самым красивым дорогам Онтарио и увидеть Ниагару со всех сторон
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $799 за всё до 5 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Торонто вдоль и поперёк
Обзорная экскурсия пo главному мегаполису Канады
Начало: От вашего места жительства
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $510
$600 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тысяча островов: история и пейзажи реки Святого Лаврентия
Провести день среди островов, замков и легенд восточной Канады
Начало: По договорённости
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $899 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Расписание: По четвергам и субботам
Сегодня в 09:00
13 авг в 09:00
$600 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Д
был Сергей, не Ефим, но мы не пожалели: получили удовольствие и узнали много нового: рекомендуем
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Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов. (с нами был гид
+9
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А
Ниагара в зимнее время прекрасна! Спасибо за прекрасный маршрут, все было организовано отлично.
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Всё точно по времени! Спасибо большое!
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А
Отличный сервис! Водитель ездил очень аккуратно, машина была чистой и ухоженной. Приехали точно по времени, все было четко.
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Т
Огромное спасибо, Ефиму за профессионально проведенную экскурсию. Мы увидели множество прекрасных и милых мест, услышали интересный рассказ о местах, истории Канады.
+1
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Прекрасная насыщенная программа! Много интересной информации, исторических фактов! Прекрасное чувство юмора) организация, авто все замечательно. Рекомендую!
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Нам очень понравилось наше путешествие! Незабываемое впечатления от мощи Ниагары было дополнено путешествием по живописным местам, с остановками для фото,
+4
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Нам провел экскурсию Сергей. Мы остались очень довольны! Обязательно ехать на водопады с гидом и на машине, не теряешь время
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Это была самая незабываемая, красивая, вкусная, удивительная, очень интересная экскурсия в моей жизни! Я открыла для себя много нового. Спасибо огромное организаторам этой поездки Ефиму и Сергею! Желаю им всего самого наилучшего и выражаю огромную благодарность!
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Всего 19 отзывов в Торонто
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Ответы на вопросы от путешественников по Торонто
Самые популярные экскурсии в Торонто
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