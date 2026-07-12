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Экскурсии в Торонто

Найдено 8 экскурсий в Торонто на русском языке, цены от €81, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
На Ниагарские водопады из Торонто
На машине
9 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
На Ниагарские водопады из Торонто
Оценить зрелищные виды, услышать старые легенды, побывать в местном Лас-Вегасе и посетить винодельню
Начало: ВАШ ОТЕЛЬ В ПРЕДЕЛАХ ТОРОНТО
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €650 за всё до 6 чел.
Выгодный трансфер в Торонто
На машине
30 минут
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Торонто
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Сегодня в 22:00
Завтра в 00:00
от $81 за всё до 3 чел.
Обзорная автопешеходная экскурсия по Торонто
На автобусе
На микроавтобусе
6 часов
Групповая
Обзорная автопешеходная экскурсия по Торонто
Увидеть главные достопримечательности крупнейшего города Канады и узнать, чем он живёт сегодня
Начало: На площади Натана Филлипса
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$200 за человека
Загадки индейских цивилизаций Онтарио
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадки индейских цивилизаций Онтарио
Отправиться из Торонто в деревню ирокезов и крупнейшую резервацию Канады
Начало: От вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $699 за всё до 4 чел.
К Ниагарским водопадам - из Торонто
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
К Ниагарским водопадам - из Торонто
Прокатиться по самым красивым дорогам Онтарио и увидеть Ниагару со всех сторон
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $799 за всё до 5 чел.
Торонто вдоль и поперёк
На машине
На микроавтобусе
5.5 часов
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Торонто вдоль и поперёк
Обзорная экскурсия пo главному мегаполису Канады
Начало: От вашего места жительства
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $510$600 за всё до 4 чел.
Тысяча островов: история и пейзажи реки Святого Лаврентия
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тысяча островов: история и пейзажи реки Святого Лаврентия
Провести день среди островов, замков и легенд восточной Канады
Начало: По договорённости
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $899 за всё до 5 чел.
Тайны канадских протестантов. Тур по «стране Менонитов». Город Святого Яков
8 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Тайны канадских протестантов. Тур по «стране Менонитов». Город Святого Яков
Начало: Торонто
Расписание: По четвергам и субботам
Сегодня в 09:00
13 авг в 09:00
$600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Д
На Ниагарские водопады из Торонто
был Сергей, не Ефим, но мы не пожалели: получили удовольствие и узнали много нового: рекомендуем
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Ольга
На Ниагарские водопады из Торонто
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов. (с нами был гид
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Сергей). безумно красивые виды, мощь воды (мы брали доп кораблик, который идет прямо в глубь водопада). далее мы отправились через улочку «лас Вегас» с самым вкусным мороженым. дегустация кленового сиропа тоже интересная вещь 😍 далее шикарный магазин шляп, где каждый может найти себе по вкусу и цвету милую шляпку) и наконец 2 винных завода, в одном из котовх можно попробовать ледяное вино, представленных самой королеве Елизавете. вторая винодельня принадлежит Уейну Гретцки. большое спасибо Сергею за интересные рассказы и маленькие фишки о Канаде🫶😉

Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.+9
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.
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А
На Ниагарские водопады из Торонто
Ниагара в зимнее время прекрасна! Спасибо за прекрасный маршрут, все было организовано отлично.
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Ольга
Выгодный трансфер в Торонто
Всё точно по времени! Спасибо большое!
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А
Выгодный трансфер в Торонто
Отличный сервис! Водитель ездил очень аккуратно, машина была чистой и ухоженной. Приехали точно по времени, все было четко.
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Т
На Ниагарские водопады из Торонто
Огромное спасибо, Ефиму за профессионально проведенную экскурсию. Мы увидели множество прекрасных и милых мест, услышали интересный рассказ о местах, истории Канады.
Огромное спасибо, Ефиму за профессионально проведенную экскурсию. Мы увидели множество прекрасных и милых мест, услышали интересный
Огромное спасибо, Ефиму за профессионально проведенную экскурсию. Мы увидели множество прекрасных и милых мест, услышали интересный
Огромное спасибо, Ефиму за профессионально проведенную экскурсию. Мы увидели множество прекрасных и милых мест, услышали интересный
Огромное спасибо, Ефиму за профессионально проведенную экскурсию. Мы увидели множество прекрасных и милых мест, услышали интересный+1
Огромное спасибо, Ефиму за профессионально проведенную экскурсию. Мы увидели множество прекрасных и милых мест, услышали интересный
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Ксения
На Ниагарские водопады из Торонто
Прекрасная насыщенная программа! Много интересной информации, исторических фактов! Прекрасное чувство юмора) организация, авто все замечательно. Рекомендую!
Прекрасная насыщенная программа! Много интересной информации, исторических фактов! Прекрасное чувство юмора) организация, авто все замечательно. Рекомендую!
Прекрасная насыщенная программа! Много интересной информации, исторических фактов! Прекрасное чувство юмора) организация, авто все замечательно. Рекомендую!
Прекрасная насыщенная программа! Много интересной информации, исторических фактов! Прекрасное чувство юмора) организация, авто все замечательно. Рекомендую!
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Оксана
На Ниагарские водопады из Торонто
Нам очень понравилось наше путешествие! Незабываемое впечатления от мощи Ниагары было дополнено путешествием по живописным местам, с остановками для фото,
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посещением городка Niagara-on-the-Lake, посещением забавных магазинчиков шляп и ёлочных игрушек, дегустацией кленового сиропа и сладостей из него, дегустацией вин. Гид Сергей замечательный рассказчик, и очень хороший водитель.

Нам очень понравилось наше путешествие! Незабываемое впечатления от мощи Ниагары было дополнено путешествием по живописным местам,
Нам очень понравилось наше путешествие! Незабываемое впечатления от мощи Ниагары было дополнено путешествием по живописным местам,
Нам очень понравилось наше путешествие! Незабываемое впечатления от мощи Ниагары было дополнено путешествием по живописным местам,
Нам очень понравилось наше путешествие! Незабываемое впечатления от мощи Ниагары было дополнено путешествием по живописным местам,+4
Нам очень понравилось наше путешествие! Незабываемое впечатления от мощи Ниагары было дополнено путешествием по живописным местам,
Нам очень понравилось наше путешествие! Незабываемое впечатления от мощи Ниагары было дополнено путешествием по живописным местам,
Нам очень понравилось наше путешествие! Незабываемое впечатления от мощи Ниагары было дополнено путешествием по живописным местам,
Нам очень понравилось наше путешествие! Незабываемое впечатления от мощи Ниагары было дополнено путешествием по живописным местам,
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Leyla
На Ниагарские водопады из Торонто
Нам провел экскурсию Сергей. Мы остались очень довольны! Обязательно ехать на водопады с гидом и на машине, не теряешь время
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на поиски локации, дополнительных развлечений и т. д. А самое главное - сможешь посмотреть прекрасные места по пути туда и обратно. Рекомендуем!!

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Ирина
На Ниагарские водопады из Торонто
Это была самая незабываемая, красивая, вкусная, удивительная, очень интересная экскурсия в моей жизни! Я открыла для себя много нового. Спасибо огромное организаторам этой поездки Ефиму и Сергею! Желаю им всего самого наилучшего и выражаю огромную благодарность!
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Всего 19 отзывов в Торонто

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Ответы на вопросы от путешественников по Торонто

Самые популярные экскурсии в Торонто
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8:
  1. На Ниагарские водопады из Торонто;
  2. Выгодный трансфер в Торонто;
  3. Обзорная автопешеходная экскурсия по Торонто;
  4. Загадки индейских цивилизаций Онтарио;
  5. К Ниагарским водопадам - из Торонто.
Сколько стоит экскурсия по Торонто в августе 2026
Сейчас в Торонто можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 81 до 899 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Приглашаем вас на увлекательные экскурсии по Канаде и Торонто на русском языке. Наши групповые туры для вас - это возможность посетить достопримечательности Торонто и Канады, по доступным ценам от €81. Забронируйте свою экскурсию в Торонто в 2026 году уже сейчас