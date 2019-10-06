Отзыв на: На Ниагарские водопады из Торонто С Сергей 5 Несколько раз был в Северной Америке, но первый раз в Канаде. Страна очень понравилась, она особенная, отличается от других. Большое спасибо экскурсоводу Светлане и организатору экскурсии на Ниагарский водопад Ефиму за их работу. Узнал много интересного и нового, я и мои друзья довольны посещением Ниагары. Думаю, что экскурсия заинтересует многих.

Отзыв на: На Ниагарские водопады из Торонто А Андрей 5 Очень понравилась экскурсия. Большое спасибо Ефиму, все было отлично - информативно и интересно!

Отзыв на: На Ниагарские водопады из Торонто С Сергей 5 Провели с Ефимом отличный день, все ответственно, своевременно и не навязчиво. Всем рекомендую 👍. Были на водопадах, проехали вдоль Ниагары - единственный момент - городской трафик - но и тут Ефим предупредил нас и мы выехали пораньше утром. Очень хороший ресторан на винной ферме. Спасибо за отличный день

А Александр 5 Отличная экскурсия. Успели обойти и все основные достопримечательности города, и интересные места, которые самому просто так не найти, вроде старого банковского сейфа. Было очень интересно. Большое спасибо!

Г Геннадий 5 Ирина провела блестящую экскурсию, поделилась весьма интересной и познавательной информацией о Торонто, Канаде и канадцах, обычаях. Великолепный гид. Спасибо!