Экскурсии Торонто

Все экскурсии в Торонто

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Торонто – доступно 7 экскурсий на 2021 год, 3 ⭐ отзыва, цены от $450. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Торонто почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Канаде на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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"Дикая рыбалка" и отдых в коттедже в Канадской глубинке
Индивидуальная экскурсия
$1 000
за 1 чел.
"Дикая рыбалка" и отдых в коттедже в Канадской глубинке
Тайны канадских протестантов. Тур по стране Менонитов . Город Святого Яков
$600
за 1 чел.
Тайны канадских протестантов. Тур по стране Менонитов . Город Святого Яков
По четвергам и субботам
Добро пожаловать в Торонто!
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
$450
за 1-4 чел.
Добро пожаловать в Торонто!
Изучить в деталях крупнейший город страны и поразиться культурной столице англоязычной Канады
НИАГАРСКИЕ ВОДОПАДЫ И ВИНОДЕЛЬНИ НИАГАРСКОГО РЕГИОНА
Индивидуальная экскурсия
$649
за 1 чел.
НИАГАРСКИЕ ВОДОПАДЫ И ВИНОДЕЛЬНИ НИАГАРСКОГО РЕГИОНА
На Ниагарские водопады из Торонто
Индивидуальная экскурсия
5
3
500
за 1-6 чел.
На Ниагарские водопады из Торонто
Оценить зрелищные виды, услышать старые легенды, побывать в местном Лас-Вегасе и посетить винодельню
Винно-гастрономический тур в Канаду c русскоязычным гидом
Индивидуальный тур
$5 095
за 1 чел.
Винно-гастрономический тур в Канаду c русскоязычным гидом
Двухдневный тур по ниагарскому региону и к Ниагарским водопадам
Индивидуальный тур
$1 200
за 1 чел.
Двухдневный тур по ниагарскому региону и к Ниагарским водопадам
Круглый год. Время по согласованию с заказчиком.

Последние отзывы «Экскурсии Торонто»

  • Отзыв на: На Ниагарские водопады из Торонто
    С
    Сергей
    6 октября 2019
    5
    Несколько раз был в Северной Америке, но первый раз в Канаде. Страна очень понравилась, она особенная, отличается от других. Большое спасибо экскурсоводу Светлане и организатору экскурсии на Ниагарский водопад Ефиму за их работу. Узнал много интересного и нового, я и мои друзья довольны посещением Ниагары. Думаю, что экскурсия заинтересует многих.
  • Отзыв на: На Ниагарские водопады из Торонто
    А
    Андрей
    21 августа 2019
    5
    Очень понравилась экскурсия. Большое спасибо Ефиму, все было отлично - информативно и интересно!
  • Отзыв на: На Ниагарские водопады из Торонто
    С
    Сергей
    17 августа 2019
    5
    Провели с Ефимом отличный день, все ответственно, своевременно и не навязчиво. Всем рекомендую 👍. Были на водопадах, проехали вдоль Ниагары - единственный момент - городской трафик - но и тут Ефим предупредил нас и мы выехали пораньше утром. Очень хороший ресторан на винной ферме. Спасибо за отличный день
  • А
    Александр
    17 июля 2019
    5
    Отличная экскурсия. Успели обойти и все основные достопримечательности города, и интересные места, которые самому просто так не найти, вроде старого банковского сейфа. Было очень интересно. Большое спасибо!
  • Г
    Геннадий
    13 мая 2019
    5
    Ирина провела блестящую экскурсию, поделилась весьма интересной и познавательной информацией о Торонто, Канаде и канадцах, обычаях. Великолепный гид. Спасибо!
  • R
    Roza
    5 апреля 2019
    5
    Очень интересная экскурсия. Наш гид Ирина рассказала и показала Торонто очень доступно, с примерами. Спасибо за профессиональную работу!
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