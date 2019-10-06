Все экскурсии в Торонто
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Торонто – доступно 7 экскурсий на 2021 год, 3 ⭐ отзыва, цены от $450. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Торонто почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Канаде на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Популярные
По цене
По отзывам
Индивидуальная экскурсия
3д
$1 000
за 1 чел.
8ч
$600
за 1 чел.
По четвергам и субботам
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
$450
за 1-4 чел.
Добро пожаловать в Торонто!
Изучить в деталях крупнейший город страны и поразиться культурной столице англоязычной Канады
Индивидуальная экскурсия
9ч
$649
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
9ч
€500
за 1-6 чел.
На Ниагарские водопады из Торонто
Оценить зрелищные виды, услышать старые легенды, побывать в местном Лас-Вегасе и посетить винодельню
Индивидуальный тур
7д
$5 095
за 1 чел.
Индивидуальный тур
2д
$1 200
за 1 чел.
Круглый год. Время по согласованию с заказчиком.
Последние отзывы «Экскурсии Торонто»
- ССергей6 октября 2019Несколько раз был в Северной Америке, но первый раз в Канаде. Страна очень понравилась, она особенная, отличается от других. Большое спасибо экскурсоводу Светлане и организатору экскурсии на Ниагарский водопад Ефиму за их работу. Узнал много интересного и нового, я и мои друзья довольны посещением Ниагары. Думаю, что экскурсия заинтересует многих.
- ААндрей21 августа 2019Очень понравилась экскурсия. Большое спасибо Ефиму, все было отлично - информативно и интересно!
- ССергей17 августа 2019Провели с Ефимом отличный день, все ответственно, своевременно и не навязчиво. Всем рекомендую 👍. Были на водопадах, проехали вдоль Ниагары - единственный момент - городской трафик - но и тут Ефим предупредил нас и мы выехали пораньше утром. Очень хороший ресторан на винной ферме. Спасибо за отличный день
- ААлександр17 июля 2019Отличная экскурсия. Успели обойти и все основные достопримечательности города, и интересные места, которые самому просто так не найти, вроде старого банковского сейфа. Было очень интересно. Большое спасибо!
- ГГеннадий13 мая 2019Ирина провела блестящую экскурсию, поделилась весьма интересной и познавательной информацией о Торонто, Канаде и канадцах, обычаях. Великолепный гид. Спасибо!
- RRoza5 апреля 2019Очень интересная экскурсия. Наш гид Ирина рассказала и показала Торонто очень доступно, с примерами. Спасибо за профессиональную работу!