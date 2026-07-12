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Сергей). безумно красивые виды, мощь воды (мы брали доп кораблик, который идет прямо в глубь водопада). далее мы отправились через улочку «лас Вегас» с самым вкусным мороженым. дегустация кленового сиропа тоже интересная вещь 😍 далее шикарный магазин шляп, где каждый может найти себе по вкусу и цвету милую шляпку) и наконец 2 винных завода, в одном из котовх можно попробовать ледяное вино, представленных самой королеве Елизавете. вторая винодельня принадлежит Уейну Гретцки. большое спасибо Сергею за интересные рассказы и маленькие фишки о Канаде🫶😉