10 дней
В страну хоккея и кленового листа: путешествие по Западной Канаде
Посетить канадскую Швейцарию и самый британский город страны и покататься по леднику
Начало: Ванкувер, отель
21 авг в 10:00
18 сен в 10:00
$2 329 за человека
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