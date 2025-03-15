Вы исследуете две столицы зимних Олимпийских игр — Ванкувер и Калгари — и посетите несколько небольших городков.
Но главным
Описание тура
Организационные детали
Все дополнительные экскурсии бронируются предварительно во время бронирования тура и возврату не подлежат. Мы также оставляем за собой право отмены дополнительных экскурсий при условии, что большая часть группы не посещает выбранный туристический объект (с полным возвратом средств). Компания оставляет за собой право менять очерёдность дополнительных экскурсий в туре на своё усмотрение.
В стоимость дополнительной экскурсии как правило входит:
1) стоимость входных билетов;
2) транспортировка к месту проведение и обратно;
3) ожидание туриста автобусом с водителем и гидом;
4) в некоторые активности входит сопровождение гида.
Обратите внимание, что вам необходимо получить визу для посещения Канады и оформить медицинскую страховку.
Если для вас важно качество размещения и комфорт, рекомендуем выбрать отель не ниже 3*. В стоимость тура включено проживание в 2-звёздочном отеле.
Проживание. Двухместное размещение в отелях 2*. Одноместное размещение и повышение уровня гостиниц — за доплату.
Питание. В некоторых отелях включены континентальные завтраки. Обычно в меню есть кофе, чай или сок, булочки, масло, джемы, варёные яйца, сосиски и фрукты. Если в отеле не подаются завтраки, вас отвезут в ближайшее хорошее кафе (за доплату). Обеды и ужины оплачивается дополнительно.
Дети. В групповом туре возможно участие с детьми старше 6 лет, в индивидуальном — с детьми любого возраста. Для детей младше 12 лет, проживающих в номере с двумя взрослыми, действует скидка 10% от стоимости.
Виза. Необходима. Проконсультируем, как получить.
Программа тура по дням
Прибытие в Канаду
По прилёте в Ванкувер — самостоятельный трансфер от аэропорта к отелю. После размещения будет свободное время.
Ванкувер: архитектура и парки
Сегодня исследуем Ванкувер. Это молодой и современный мегаполис, неоднократно входивший в мировые рейтинги лучших городов для жизни. В 2010 году здесь проходили зимние Олимпийские игры.
Устроим променад по району Гэстаун с мощёными улочками и викторианской архитектурой, колоритному чайнатауну, самой большой торговой улице города Робсон-стрит и панорамному парку Королевы Елизаветы. Увидим старинные часы с паровым двигателем, футуристичные небоскрёбы, музейный комплекс «Мир науки», круизный терминал. Прогуляемся по Стэнли-парку, на территории которого рассыпано множество статуй, скульптур, памятников и индейских тотемов.
Вечером поедем в сторону Уистлера, разместимся в отеле и отдохнём.
По желанию и за доплату в этот день: посещение парка Капилано ($ 75); круиз к китам в открытом океане ($ 195).
Прогулка к водопаду, променад по Уистлеру
Преодолеем остаток пути до Уистлера. Будем двигаться по живописнейшей дороге, любуясь голубым океаном, покрытыми снегом горными вершинами, красивейшими фьордами. Сделаем остановку, чтобы по лесной тропе пробраться к водопаду Шеннон.
Прибыв на место, познакомимся с Уистлером. Он входит в число лучших горнолыжных курортов на западе Канады и раскинулся у подножия двух гор. Город популярен у путешественников круглый год: зимой привлекает любителей кататься на лыжах или сноуборде, а летом — ценителей трекингов и поездок на горных велосипедах. Увидим главную достопримечательность — подвесную дорогу между горными вершинами.
Затем отправимся в сторону Клируотера. По пути будем делать короткие остановки, чтобы размяться и сфотографироваться у водопада и озёр.
По желанию и за доплату в этот день: поездка в кабине-гондоле по подвесной дороге ($ 95).
Озёра и водопады, прогулка по Джасперу
Сегодня будем много гулять на свежем воздухе, любуясь вдохновляющими канадскими ландшафтами. Посетим Голландское озеро и три водопада, проедем вдоль реки Клируотер.
Доберёмся до Джаспера, делая остановки в видовых точках с панорамами реки, озёр и гор. По прибытии — самостоятельная прогулка по городу. Вы можете осмотреть озеро Патрисия Лейк и каньон Малинь.
По желанию и за доплату в этот день: купание в горячих термальных источниках ($ 55); подъём по канатной дороге к вершине горы Уистлер Пик ($ 75).
Хакинг по нацпарку «Джаспер»
Исследуем территорию национального парка «Джаспер». Полюбуемся горами, каньонами, реками, озёрами, ледником и водопадом, поднимемся на смотровые площадки, покатаемся на ледоходах. Есть вероятность встретить местных обитателей: оленей, лосей, козлов и других диких животных. Ночевать будем в Ред-Дире.
Экскурсия по Эдмонтону
Этот день посвятим близкому знакомству с одним из наиболее развивающихся городов Канады — Эдмонтоном. Осмотрим Парламент, художественную галерею, Королевский музей, научный центр, популярный торговый комплекс. Пройдёмся по площади сэра Уинстона Черчилля и увидим домашнюю спортивную арену местной хоккейной команды. Вечером вернёмся в Ред-Дир.
По желанию и за доплату в этот день: посещение аквапарка ($ 110).
Ред-Дир, Калгари
Утром прогуляемся по Ред-Диру — небольшому городку, расположенному на старой индейской тропе. Осмотрим главные достопримечательности, посетим парк с чайным домиком в викторианском стиле, полюбуемся театром в историческом центре.
Доедем до города канадских ковбоев, раскинувшегося на равнинах Великих прерий, — Калгари. В 1988 году здесь проходили зимние Олимпийские игры.
Поднимемся на смотровую площадку со стеклянным полом, пройдём по экзотическому чайнатауну и Олимпийской площади — музею под открытым небом со множеством произведений искусства. Увидим небоскрёб, центральную библиотеку, музыкальный центр, музей. Полюбуемся футуристичными скульптурами и мостом Мира, перекинутым через реку Боу. Вечером поедем в сторону Банфа.
По желанию и за доплату в этот день: полёт на вертолёте между горными вершинами Три сестры ($ 295).
Банф, каньон Джонстон, нацпарк «Йохо»
Начнём день с впечатляющих видов Банфа, который называют канадской Швейцарией. Посетим несколько видовых точек с панорамами гор, водопадов, реки. Увидим отель, объявленный национальным историческим памятником страны.
Задержимся в каньоне Джонстон, чтобы прогуляться вдоль берега озера с удивительным цветом воды и полюбоваться ледником. Поедем в Камлупс, где сегодня останемся ночевать. По пути будем останавливаться, чтобы сфотографировать озёра в национальном парке «Йохо».
Знакомство с Камплусом, рафтинг
После короткой обзорной экскурсии по Камлупсу получим массу незабываемых эмоций и адреналина, устроив рафтинг по горной реке. На случай непогоды есть альтернатива — посещение винодельни и ранчо, где можно покататься верхом на лошади вокруг озера. Вечером вернёмся в Ванкувер.
Остров Ванкувер, город Виктория
Утром на пароме отправимся на остров Ванкувер, где раскинулась Виктория — самый британский город Канады. Осмотрим Парламент, памятник королеве Виктории, музей Британской Колумбии, рыбацкую пристань.
После двухчасовой самостоятельной прогулки по набережной посетим ботанические сады Бутчартов. Они входят в десятку лучших парков мира и цветут круглый год, ведь здесь высажено более миллиона растений.
Вечером вернёмся в город Ванкувер. Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 329
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту на минивэне
- Трансфер к аэропорту Ванкувера по окончании программы
- Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
- Проживание
- Завтраки в некоторых отелях
Что не входит в цену
- Билеты в Ванкувер и обратно
- Трансфер от аэропорта в первый день - $ 175 за машину (до 3 человек)
- Питание
- Обязательная медицинская страховка
- Виза
- Дополнительные экскурсии
- Входные билеты
- Чаевые гиду и водителю
- Обратите внимание: стоимость тура указана для высокого сезона. В низкий сезон (с 18 по 27 сентября 2024 года) стоимость тура составит $ 2025