В страну хоккея и кленового листа: путешествие по Западной Канаде

Посетить канадскую Швейцарию и самый британский город страны и покататься по леднику
Это увлекательное путешествие позволит вам познакомиться с уникальной культурой, историей и природой Канады.

Вы исследуете две столицы зимних Олимпийских игр — Ванкувер и Калгари — и посетите несколько небольших городков.

Но главным
читать дальше

достоянием этих мест является богатство ландшафтов: здесь горные вершины, укрытые снежными шапками, соседствуют с невероятного цвета озёрами и мощными водопадами, а красивейшие фьорды граничат с глубокими каньонами и бескрайними ледниками.

Вы изучите часть живописнейших этих локаций, раскинувшихся на западе страны, а также побываете в национальных парках «Джаспер» и «Йохо».

В страну хоккея и кленового листа: путешествие по Западной Канаде
В страну хоккея и кленового листа: путешествие по Западной Канаде
В страну хоккея и кленового листа: путешествие по Западной Канаде
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Все дополнительные экскурсии бронируются предварительно во время бронирования тура и возврату не подлежат. Мы также оставляем за собой право отмены дополнительных экскурсий при условии, что большая часть группы не посещает выбранный туристический объект (с полным возвратом средств). Компания оставляет за собой право менять очерёдность дополнительных экскурсий в туре на своё усмотрение.
В стоимость дополнительной экскурсии как правило входит:
1) стоимость входных билетов;
2) транспортировка к месту проведение и обратно;
3) ожидание туриста автобусом с водителем и гидом;
4) в некоторые активности входит сопровождение гида.

Обратите внимание, что вам необходимо получить визу для посещения Канады и оформить медицинскую страховку.

Если для вас важно качество размещения и комфорт, рекомендуем выбрать отель не ниже 3*. В стоимость тура включено проживание в 2-звёздочном отеле.

Проживание. Двухместное размещение в отелях 2*. Одноместное размещение и повышение уровня гостиниц — за доплату.

Питание. В некоторых отелях включены континентальные завтраки. Обычно в меню есть кофе, чай или сок, булочки, масло, джемы, варёные яйца, сосиски и фрукты. Если в отеле не подаются завтраки, вас отвезут в ближайшее хорошее кафе (за доплату). Обеды и ужины оплачивается дополнительно.

Дети. В групповом туре возможно участие с детьми старше 6 лет, в индивидуальном — с детьми любого возраста. Для детей младше 12 лет, проживающих в номере с двумя взрослыми, действует скидка 10% от стоимости.

Виза. Необходима. Проконсультируем, как получить.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Канаду

По прилёте в Ванкувер — самостоятельный трансфер от аэропорта к отелю. После размещения будет свободное время.

Прибытие в КанадуПрибытие в КанадуПрибытие в КанадуПрибытие в КанадуПрибытие в КанадуПрибытие в Канаду
2 день

Ванкувер: архитектура и парки

Сегодня исследуем Ванкувер. Это молодой и современный мегаполис, неоднократно входивший в мировые рейтинги лучших городов для жизни. В 2010 году здесь проходили зимние Олимпийские игры.

Устроим променад по району Гэстаун с мощёными улочками и викторианской архитектурой, колоритному чайнатауну, самой большой торговой улице города Робсон-стрит и панорамному парку Королевы Елизаветы. Увидим старинные часы с паровым двигателем, футуристичные небоскрёбы, музейный комплекс «Мир науки», круизный терминал. Прогуляемся по Стэнли-парку, на территории которого рассыпано множество статуй, скульптур, памятников и индейских тотемов.

Вечером поедем в сторону Уистлера, разместимся в отеле и отдохнём.

По желанию и за доплату в этот день: посещение парка Капилано ($ 75); круиз к китам в открытом океане ($ 195).

Ванкувер: архитектура и паркиВанкувер: архитектура и паркиВанкувер: архитектура и паркиВанкувер: архитектура и паркиВанкувер: архитектура и паркиВанкувер: архитектура и паркиВанкувер: архитектура и паркиВанкувер: архитектура и паркиВанкувер: архитектура и парки
3 день

Прогулка к водопаду, променад по Уистлеру

Преодолеем остаток пути до Уистлера. Будем двигаться по живописнейшей дороге, любуясь голубым океаном, покрытыми снегом горными вершинами, красивейшими фьордами. Сделаем остановку, чтобы по лесной тропе пробраться к водопаду Шеннон.

Прибыв на место, познакомимся с Уистлером. Он входит в число лучших горнолыжных курортов на западе Канады и раскинулся у подножия двух гор. Город популярен у путешественников круглый год: зимой привлекает любителей кататься на лыжах или сноуборде, а летом — ценителей трекингов и поездок на горных велосипедах. Увидим главную достопримечательность — подвесную дорогу между горными вершинами.

Затем отправимся в сторону Клируотера. По пути будем делать короткие остановки, чтобы размяться и сфотографироваться у водопада и озёр.

По желанию и за доплату в этот день: поездка в кабине-гондоле по подвесной дороге ($ 95).

Прогулка к водопаду, променад по УистлеруПрогулка к водопаду, променад по УистлеруПрогулка к водопаду, променад по УистлеруПрогулка к водопаду, променад по Уистлеру
4 день

Озёра и водопады, прогулка по Джасперу

Сегодня будем много гулять на свежем воздухе, любуясь вдохновляющими канадскими ландшафтами. Посетим Голландское озеро и три водопада, проедем вдоль реки Клируотер.

Доберёмся до Джаспера, делая остановки в видовых точках с панорамами реки, озёр и гор. По прибытии — самостоятельная прогулка по городу. Вы можете осмотреть озеро Патрисия Лейк и каньон Малинь.

По желанию и за доплату в этот день: купание в горячих термальных источниках ($ 55); подъём по канатной дороге к вершине горы Уистлер Пик ($ 75).

Озёра и водопады, прогулка по ДжасперуОзёра и водопады, прогулка по ДжасперуОзёра и водопады, прогулка по ДжасперуОзёра и водопады, прогулка по Джасперу
5 день

Хакинг по нацпарку «Джаспер»

Исследуем территорию национального парка «Джаспер». Полюбуемся горами, каньонами, реками, озёрами, ледником и водопадом, поднимемся на смотровые площадки, покатаемся на ледоходах. Есть вероятность встретить местных обитателей: оленей, лосей, козлов и других диких животных. Ночевать будем в Ред-Дире.

Хакинг по нацпарку «Джаспер»Хакинг по нацпарку «Джаспер»Хакинг по нацпарку «Джаспер»Хакинг по нацпарку «Джаспер»
6 день

Экскурсия по Эдмонтону

Этот день посвятим близкому знакомству с одним из наиболее развивающихся городов Канады — Эдмонтоном. Осмотрим Парламент, художественную галерею, Королевский музей, научный центр, популярный торговый комплекс. Пройдёмся по площади сэра Уинстона Черчилля и увидим домашнюю спортивную арену местной хоккейной команды. Вечером вернёмся в Ред-Дир.

По желанию и за доплату в этот день: посещение аквапарка ($ 110).

Экскурсия по ЭдмонтонуЭкскурсия по ЭдмонтонуЭкскурсия по ЭдмонтонуЭкскурсия по ЭдмонтонуЭкскурсия по ЭдмонтонуЭкскурсия по ЭдмонтонуЭкскурсия по ЭдмонтонуЭкскурсия по ЭдмонтонуЭкскурсия по ЭдмонтонуЭкскурсия по ЭдмонтонуЭкскурсия по Эдмонтону
7 день

Ред-Дир, Калгари

Утром прогуляемся по Ред-Диру — небольшому городку, расположенному на старой индейской тропе. Осмотрим главные достопримечательности, посетим парк с чайным домиком в викторианском стиле, полюбуемся театром в историческом центре.

Доедем до города канадских ковбоев, раскинувшегося на равнинах Великих прерий, — Калгари. В 1988 году здесь проходили зимние Олимпийские игры.

Поднимемся на смотровую площадку со стеклянным полом, пройдём по экзотическому чайнатауну и Олимпийской площади — музею под открытым небом со множеством произведений искусства. Увидим небоскрёб, центральную библиотеку, музыкальный центр, музей. Полюбуемся футуристичными скульптурами и мостом Мира, перекинутым через реку Боу. Вечером поедем в сторону Банфа.

По желанию и за доплату в этот день: полёт на вертолёте между горными вершинами Три сестры ($ 295).

Ред-Дир, КалгариРед-Дир, КалгариРед-Дир, КалгариРед-Дир, КалгариРед-Дир, Калгари
8 день

Банф, каньон Джонстон, нацпарк «Йохо»

Начнём день с впечатляющих видов Банфа, который называют канадской Швейцарией. Посетим несколько видовых точек с панорамами гор, водопадов, реки. Увидим отель, объявленный национальным историческим памятником страны.

Задержимся в каньоне Джонстон, чтобы прогуляться вдоль берега озера с удивительным цветом воды и полюбоваться ледником. Поедем в Камлупс, где сегодня останемся ночевать. По пути будем останавливаться, чтобы сфотографировать озёра в национальном парке «Йохо».

Банф, каньон Джонстон, нацпарк «Йохо»Банф, каньон Джонстон, нацпарк «Йохо»Банф, каньон Джонстон, нацпарк «Йохо»Банф, каньон Джонстон, нацпарк «Йохо»Банф, каньон Джонстон, нацпарк «Йохо»Банф, каньон Джонстон, нацпарк «Йохо»Банф, каньон Джонстон, нацпарк «Йохо»
9 день

Знакомство с Камплусом, рафтинг

После короткой обзорной экскурсии по Камлупсу получим массу незабываемых эмоций и адреналина, устроив рафтинг по горной реке. На случай непогоды есть альтернатива — посещение винодельни и ранчо, где можно покататься верхом на лошади вокруг озера. Вечером вернёмся в Ванкувер.

Знакомство с Камплусом, рафтингЗнакомство с Камплусом, рафтингЗнакомство с Камплусом, рафтингЗнакомство с Камплусом, рафтингЗнакомство с Камплусом, рафтингЗнакомство с Камплусом, рафтингЗнакомство с Камплусом, рафтингЗнакомство с Камплусом, рафтингЗнакомство с Камплусом, рафтинг
10 день

Остров Ванкувер, город Виктория

Утром на пароме отправимся на остров Ванкувер, где раскинулась Виктория — самый британский город Канады. Осмотрим Парламент, памятник королеве Виктории, музей Британской Колумбии, рыбацкую пристань.

После двухчасовой самостоятельной прогулки по набережной посетим ботанические сады Бутчартов. Они входят в десятку лучших парков мира и цветут круглый год, ведь здесь высажено более миллиона растений.

Вечером вернёмся в город Ванкувер. Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Остров Ванкувер, город ВикторияОстров Ванкувер, город ВикторияОстров Ванкувер, город ВикторияОстров Ванкувер, город Виктория

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2 329
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту на минивэне
  • Трансфер к аэропорту Ванкувера по окончании программы
  • Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
  • Проживание
  • Завтраки в некоторых отелях
Что не входит в цену
  • Билеты в Ванкувер и обратно
  • Трансфер от аэропорта в первый день - $ 175 за машину (до 3 человек)
  • Питание
  • Обязательная медицинская страховка
  • Виза
  • Дополнительные экскурсии
  • Входные билеты
  • Чаевые гиду и водителю
  • Обратите внимание: стоимость тура указана для высокого сезона. В низкий сезон (с 18 по 27 сентября 2024 года) стоимость тура составит $ 2025
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ванкувер, отель
Завершение: Аэропорт Ванкувера, после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ванкувере
Все туры из Ванкувера
ХорошоТам