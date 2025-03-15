Это увлекательное путешествие позволит вам познакомиться с уникальной культурой, историей и природой Канады.Вы исследуете две столицы зимних Олимпийских игр — Ванкувер и Калгари — и посетите несколько небольших городков.Но главным

достоянием этих мест является богатство ландшафтов: здесь горные вершины, укрытые снежными шапками, соседствуют с невероятного цвета озёрами и мощными водопадами, а красивейшие фьорды граничат с глубокими каньонами и бескрайними ледниками. Вы изучите часть живописнейших этих локаций, раскинувшихся на западе страны, а также побываете в национальных парках «Джаспер» и «Йохо».

Описание тура

Организационные детали

Все дополнительные экскурсии бронируются предварительно во время бронирования тура и возврату не подлежат. Мы также оставляем за собой право отмены дополнительных экскурсий при условии, что большая часть группы не посещает выбранный туристический объект (с полным возвратом средств). Компания оставляет за собой право менять очерёдность дополнительных экскурсий в туре на своё усмотрение.

В стоимость дополнительной экскурсии как правило входит:

1) стоимость входных билетов;

2) транспортировка к месту проведение и обратно;

3) ожидание туриста автобусом с водителем и гидом;

4) в некоторые активности входит сопровождение гида.

Обратите внимание, что вам необходимо получить визу для посещения Канады и оформить медицинскую страховку.

Если для вас важно качество размещения и комфорт, рекомендуем выбрать отель не ниже 3*. В стоимость тура включено проживание в 2-звёздочном отеле.