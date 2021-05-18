Полезная информация о Верноне
Что нужно знать о Верноне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Верноне
13:4245
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇦 Канада
|Название города
|Вернон
|По-английски
|Vernon
|Население города
|47 274 чел.
|Аэропорт
|Vernon Regional Airport YVE (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Vancouver
|Средняя высота
|383 м. от уровня моря