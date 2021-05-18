Всё о Верноне

Полезная информация о Верноне

Что нужно знать о Верноне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Верноне
13:4245
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇦 Канада
Название городаВернон
По-английскиVernon
Население города47 274 чел.
АэропортVernon Regional Airport YVE (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Vancouver
Средняя высота383 м. от уровня моря

Где находится Вернон на карте