Бозжира — это космос! И мы нисколько не преувеличиваем — вы сами в этом убедитесь. Увидите барханы и меловые скалы впадины Карагие. Цветные горы Казылкупа — нам даже не придётся
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Впадина Карагие — одна из самых глубоких сухопутных впадин нашей планеты. Расскажем вам невероятные истории об этом месте.
- Урочище Кызылкуп, или Тирамису в 150 км от Актау. Вы прогуляетесь по цветным горам, напоминающим знаменитый итальянский десерт, и узнаете об их происхождении. Кому повезёт, тот найдёт древние окаменелости, о которых мы расскажем на месте.
- Урочище Бозжира — космическое чудо региона Мангистау. Здесь мы с вами проведем больше всего времени, чтобы полюбоваться инопланетной красотой со всех сторон.
- Отправимся в меловой каньон и остановимся в силиконовой долине для прогулки по удивительным ландшафтам.
- Поездим по среднему и верхнему плато Бозжиры с остановками на трёх смотровых площадках для атмосферных фотосессий.
За всю поездку мы преодолеем 650-700 км
Расписание:
8:00 — Выезд из Актау
9:00–9:30 — Посещение впадины Карагие
11:30 — Остановка на верхней смотровой площадке Кызылкуп
12:00 — Прогулка по Кызылкуп
13:00 — Выезд в сторону Бозжиры
13:30 — Обед в меловом каньоне (место обеда может меняться в зависимости от погодных условий)
14:30 — Силиконовые поля Бозжиры
15:00 — Среднее плато Бозжиры, прогулка до «Крыла самолёта»
16:30 — Прибытие на верхнее плато Бозжиры, где мы сделаем три остановки с фотосессиями
18:00 — Выезд в Актау
21:00 — Прибытие в Актау
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость включены: трансфер на комфортабельных внедорожниках Toyota Prado 120 или Mitsubishi Padjero 4, все оплаты проездов в заповедные места, обеденный перекус (будет накрыт стол на природе, в перекус входят фруктовая нарезка или в сезон местный арбуз, различные печенья и конфеты, горячий чай)
- Экскурсия возможна с детьми от 5 лет
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Актау
Привет! Меня зовут Сергей, я родился и вырос в прикаспийском городе Актау. С маленьких лет с дедушкой я начал покорять необъятные просторы Мангистау, заглядывая в самые затаённые уголки. Очень люблюЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
22 мая 2024
Это было лучшее что мы увидели за всю поездку в Казахстан!
Космические пейзажи, которые больше нигде не увидеть – за этим точно стоит приехать в маленький город на западе страны. Сергей
Космические пейзажи, которые больше нигде не увидеть – за этим точно стоит приехать в маленький город на западе страны. Сергей
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