Полюбоваться инопланетными ландшафтами региона Мангистау на автопешеходной экскурсии
Раньше на просторах Мангистау бушевал океан Тетис, воды которого веками вытачивали причудливые каменные образования, каньоны и гроты. Многие из них дошли до наших дней.
Вы проведёте день в окружении по-настоящему космических пейзажей: мы покажем вам «долину шаров» Торыш, озеро-сердце, меловой каньон Капамсай и мыс Жыгылан. Приготовьтесь удивляться и делать невероятные фото!
Вы проведёте день в окружении по-настоящему космических пейзажей: мы покажем вам «долину шаров» Торыш, озеро-сердце, меловой каньон Капамсай и мыс Жыгылан. Приготовьтесь удивляться и делать невероятные фото!
Ближайшие даты:
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
21
окт
окт
22
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Урочище Торыш — в народе оно известно как «долина шаров». Вы окажетесь в сюрреалистическом месте, усеянном каменными «конкрециями». Мы расскажем, что это такое и как они образовались.
Мыс Жыгылган — вы увидите каменную стену в виде полумесяца, у подножия которой рассыпаны гигантские каменные глыбы.
Озеро Куздакары — вы полюбуетесь фотогеничным солёным озером, напоминающим по форме сердце.
Каньон Капамсай — узкий меловой каньон с отвесными скалами и огромными валунами на дне. Вы услышите его историю и связанные с ним легенды.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Общая протяжённость маршрута — 350 км
- В стоимость всё включено: транспорт и простой обед в полевых условиях
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 6 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Shynar — ваша команда гидов в Актау
Провели экскурсии для 1175 туристов
Уважаемые путешественники, добро пожаловать в наш край! Мы сертифицированные гиды, чьи предки населяли регион Алматы с 13 века. Увлекаемся треккингом и йогой. Организуем экскурсии по Алматы и области, гастротуры, мастер-классы по национальной кухне народов Казахстана, а также специализируемся на деловом туризме. Наши экскурсии полны интересных фактов из истории, культуры, традиций коренного населения и современной жизни казахстанцев. С радостью покажем вам город глазами увлеченных местных жителей и добавим к известным фактам свои истории и забавные случаи.
Задать вопрос
Похожие туры из Актау
Индивидуальная
12 часов
Из Актау - к причудливым горам, долинам и каньонам
Таинственная гора Шеркала, «долина замков» и ажурный каньон на авто-пешеходной экскурсии
у вашего отеля
16 окт
17 окт
18 окт
19 окт
25 500₽ за всё до 3 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании