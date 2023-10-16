Раньше на просторах Мангистау бушевал океан Тетис, воды которого веками вытачивали причудливые каменные образования, каньоны и гроты. Многие из них дошли до наших дней. Вы проведёте день в окружении по-настоящему космических пейзажей: мы покажем вам «долину шаров» Торыш, озеро-сердце, меловой каньон Капамсай и мыс Жыгылан. Приготовьтесь удивляться и делать невероятные фото!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Урочище Торыш — в народе оно известно как «долина шаров». Вы окажетесь в сюрреалистическом месте, усеянном каменными «конкрециями». Мы расскажем, что это такое и как они образовались.

Мыс Жыгылган — вы увидите каменную стену в виде полумесяца, у подножия которой рассыпаны гигантские каменные глыбы.

Озеро Куздакары — вы полюбуетесь фотогеничным солёным озером, напоминающим по форме сердце.

Каньон Капамсай — узкий меловой каньон с отвесными скалами и огромными валунами на дне. Вы услышите его историю и связанные с ним легенды.

Организационные детали