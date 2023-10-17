В 1961 году на карте Казахстана, на берегу Каспийского моря появился новый город Шевченко (ныне Актау). А вскоре этот с виду суровый город получил престижную премию имени Патрика Аберкромби за городское планирование и дизайн в номинации «Позитивное влияние человека на природу». Немногие удостоились такой награды! Как это удалось Актау — вы узнаете на экскурсии.

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Описание

Что вас ожидает

За 3 часа вы погрузитесь в прошлое города, построенного вопреки природным условиям в период, когда ставились грандиозные рекорды и опасные эксперименты ради светлого будущего СССР. Услышите истории личностей, оказавших влияние на Актау. Совершите приятный променад по знаменитой скальной тропе и подышите морским бризом.

А если пожелаете, после экскурсии мы отправимся на чаепитие в гости к хлебосольной хозяйке.

Организационные детали