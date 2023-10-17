Познакомиться с городом, который построили не благодаря, а вопреки
В 1961 году на карте Казахстана, на берегу Каспийского моря появился новый город Шевченко (ныне Актау).
А вскоре этот с виду суровый город получил престижную премию имени Патрика Аберкромби за городское планирование и дизайн в номинации «Позитивное влияние человека на природу». Немногие удостоились такой награды! Как это удалось Актау — вы узнаете на экскурсии.
А вскоре этот с виду суровый город получил престижную премию имени Патрика Аберкромби за городское планирование и дизайн в номинации «Позитивное влияние человека на природу». Немногие удостоились такой награды! Как это удалось Актау — вы узнаете на экскурсии.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
За 3 часа вы погрузитесь в прошлое города, построенного вопреки природным условиям в период, когда ставились грандиозные рекорды и опасные эксперименты ради светлого будущего СССР. Услышите истории личностей, оказавших влияние на Актау. Совершите приятный променад по знаменитой скальной тропе и подышите морским бризом.
А если пожелаете, после экскурсии мы отправимся на чаепитие в гости к хлебосольной хозяйке.
Организационные детали
- На чаепитие требуются дополнительные 40-60 минут. Стоимость составляет около 1000 рублей за человека.
- Пожалуйста, одевайтесь соответственно погоде
- Оплата производится в тенге или долларах по курсу на момент бронирования экскурсии
- При необходимости экскурсию можно провести на иностранном языке
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — Организатор в Актау
Провёл экскурсии для 6343 туристов
Мы стремимся вывести сферу туризма в России и Казахстане на новый уровень и сделать каждое путешествие по этим странам особенным. Именно поэтому, выбирая экскурсию с нами, вы гарантированно получаете высокий уровень сервиса и организации.
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