Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборАжурное чудо Мангистау: легенды и замки в камне
Увидеть каньон Ыбыкты, долину шаров и гору Шеркала - в поездке на джипе из Актау
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 23 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
Уникальная экскурсия по Бозжире подарит незабываемые впечатления! Впадина Карагие и цветные горы Тирамису удивят даже самых искушённых путешественников
Начало: По вашему адресу проживания
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от 31 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Открывая полуостров Мангистау (из Актау)
Ощутить масштаб и тишину самых диких мест Казахстана
Начало: У вашего отеля
15 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от 27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тропами древности: путешествие в прошлое из Актау
Погрузитесь в мир удивительных природных явлений Актау. Вас ждёт встреча с Долиной круглых камней, где камни достигают 4 метров в диаметре
Начало: По вашему месту проживания
Завтра в 08:30
10 авг в 08:00
от 32 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
5 чудес Мангистау за 1 день
Из Актау - в мир таинственных форм и природных загадок
Начало: В пределах Актау
11 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от 26 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПутешествие на другую планету: джип-тур по Мангистау
Начало: Ваш адрес в г. Актау
Расписание: Ежедневно согласно расписанию.
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
160 000 ₸ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Мангистау: каньоны, горы и подземная мечеть
Отправиться из Актау в путешествие по дну исчезнувшего моря Тетис (всё включено)
Начало: Заберем у вашего места проживания
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от 32 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Актау на другую планету: каньон Ыбыкты, урочища Кызылкуп и Бозжира
Увидеть потрясающие ландшафты Мангистау, которые создали вода, ветер и время
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 37 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мангистау: удивительные пейзажи и древние святыни
Из Актау - к просторам степи, каньонам, подземным мечетям и причудливым скалам
Начало: У места вашего проживания
11 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от 25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Актау в таинственный Мангистау за 1 день
Комфортный экстрим, крутые фото и места, похожие на Марс и Дикий Запад
11 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от 33 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Космические пейзажи урочища Бозжыра и долины Кызылкуп (всё включено)
Отправиться из Актау туда, где раньше был древний океан Тетис, к невероятным ландшафтам
Начало: Заберем с города актау с любого адреса
Завтра в 08:30
10 авг в 08:00
от 29 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день на Каспии: отдых и шашлыки на берегу
Проведите незабываемый день на берегу Каспия, наслаждаясь природой, купанием и вкусным шашлыком. Идеальный отдых для всей семьи
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 28 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Необычные места Мангистау
Погрузитесь в мир уникальных природных образований Мангистау. Узнайте историю древнего океана и полюбуйтесь природными замками и каньонами
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от 27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайны Мангистау: от впадины Карагие до Бозжиры и Кызылкупа
Путешествие из Актау к впечатляющим природным памятникам и марсианским ландшафтам
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 37 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Мангистау. Маршрут из разнообразных локаций
Начало: Актау
10 авг в 09:00
11 авг в 08:00
140 000 ₸ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайны каменных гигантов
Из Актау - к секретам древних морей и историям, высеченным в меловых скалах
Начало: По месту проживания
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 30 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Осколки забытого мира: на джипе из Актау - в Мангистау
Индивидуальная поездка на джипе из Актау в Мангистау - это возможность увидеть каньон Нурсай и древний город Каракабак. Узнайте больше о забытых цивилизациях
Начало: У вашего отеля
Завтра в 20:00
10 авг в 08:00
от 32 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Дорога в глубь веков: Шакпак-ата и Торыш - из Актау
Познать историю и мистику Мангистау через древнюю подземную мечеть и загадочную Долину шаров
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 32 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Белые скалы Бозжиры, слоёные горы Кызылкупа
В путешествии на 650 км из Актау, где всё включено
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ажурное чудо Мангистау - ущелье Ыбыкты Сай
Отправиться из Актау к марсианским пейзажам, просторам и себе настоящему
Начало: По договорённости
11 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от 27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Актау - в урочище Бозжира
Уникальная поездка для тех, кто ищет неизведанные маршруты. Погрузитесь в мир древнего океана Тетис и насладитесь неповторимыми пейзажами
11 авг в 07:00
12 авг в 07:00
от 26 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Салем, Актау
Вас ждет погружение в историю Актау, где вы услышите о личностях, изменивших город, и насладитесь прогулкой по скальной тропе у моря
Начало: У памятника Григоряну
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Бозжыра: путешествие к белым утёсам
Начало: Актау
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
150 000 ₸ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в Мангистау
Начало: Ваш адрес в г. Актау
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
180 000 ₸ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
В
Дата посещения: 8 июл 2026
Все прошло великолепно! Замечательная организация, прекрасный гид! Обалденные виды 😍 Огромное спасибо Дмитрию за увлекательную и познавательную экскурсию! Спасибо Татьяне за вкуснейший обед! Нам все очень понравилось. Рекомендую!
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А
Дата посещения: 10 июн 2026
Крутая, невероятная и супер интересная экскурсия! Спасибо Сергею за рекомендацию и организацию, Андрею за исполнение! Мы увидели мощь и красоту
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А
Дата посещения: 1 сен 2025
Супер, восторг. Влад классный гид, не торопит, времени достаточно на каждой локации. Вкусный по домашнему обед. Рекомендую. Пламенный привет из Питера.
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Г
Дата посещения: 4 авг 2025
Спасибо огромное за очень впечатляющую экскурсию!!! Ощущения, что побывали на другой планете, в другом мире! Очень и очень рекомендую путешествовать
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Е
Дата посещения: 18 июл 2025
Заказывали экскурсию у Владислава дважды! и каждый раз проводили день с широко открытыми глазами!
это не просто комфорт в передвижении, исчерпывающая
это не просто комфорт в передвижении, исчерпывающая
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Е
Хочется выразить свое восхищение Сергею!!! Сошлись все звезды, что бы нашим гидом был именно он!!! В восторге от пунктуальности, организованности поездки и просто широкой души талантливейшего гида, замечательного человека и бесконечной клиентоориентированности!!!! Тысячу благодарностей, миллион рекомендаций!!!
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Н
Экскурсия на Бозжира оставила самые лучшие впечатления! Всё было организовано отлично: красивые локации, комфортная поездка и продуманный маршрут. Отдельное огромное
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Ю
Поездка оправдала все наши ожидания. Сначала я переживала из-за того, что с ребенком (5 лет) будет тяжело в поездке, но Асия подобрала комфортный для нас маршрут, а также подготовила все необходимое для удобного перемещения. Остались довольны, рекомендую!
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К
Очень классная вышла экскурсия, виды потрясающие. Гид показал нам даже больше локаций, чем было заявлено, останавливался по маршруту во всех интересных местах. Природа невероятная, обязательно езжайте, если будет такая возможность.
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А
От экскурсии в сопровождении Владислава остались в полном восторге. Человек явно занимается своим делом - организация на высшем уровне, все
+1
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Всего 93 отзыва в Актау
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Ответы на вопросы от путешественников по Актау
Самые популярные экскурсии в Актау
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24:
Сколько стоит экскурсия по Актау в августе 2026
Сейчас в Актау можно забронировать 24 экскурсии от 12 000 до 180 000. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Приглашаем вас на экскурсии по Актау, где каждый шаг рассказывает свою историю. Откройте для себя самые интересные уголки города в компании наших опытных гидов. Экскурсии в Актау — это возможность прикоснуться к древним традициям и современной жизни города, увидеть его настоящее и заглянуть в прошлое. Забронируйте вашу экскурсию прямо сейчас и начните исследование!