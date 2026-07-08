читать дальше уменьшить

спасибо нашему экскурсоводу Андрею. Очень терпеливый, с прекрасным чувством юмора и эрудированный человек. Он интересно рассказывал о местах, отвечал на все вопросы и создавал очень приятную атмосферу на протяжении всей поездки.



Единственное, о чём стоит знать заранее: примерно на пару часов на маршруте полностью пропадает мобильная связь. Это абсолютно нормально, просто нужно иметь в виду. В остальном всё было супер! Очень рекомендую эту экскурсию.