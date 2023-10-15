Таинственная гора Шеркала, «долина замков» и ажурный каньон на авто-пешеходной экскурсии
Приглашаем вас отправиться в горный Мангистауский район, известный причудливым ландшафтом и фантастическими видами! Вы полюбуетесь слоистой горой Шеркала, погуляете по долине Айракты-Шоманай с останцевыми горами и пройдёте по извилистым тропинкам инопланетного каньона Ыбык. А мы поделимся историей и природными особенностями этих мест.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Гора Шеркала. Вы рассмотрите эту гигантскую одиноко стоящую гору, похожую на крепость. Кажется, что она выросла прямо из песка. Мы расскажем, как она действительно образовалась, и покажем её с самых удачных ракурсов.
Долина Айракты-Шоманай. В народе её называют «долина замков». Она похожа на древний пустынный сказочный город со шпилями и башнями. Всё это волшебство сотворили ветер и века.
Каньон Ыбык. Одним он напоминает пористый шоколад, другим — ажурное кружево. Впечатляет это место всех! Вы пройдёте по тропинкам каньона, наслаждаясь инопланетными пейзажами.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Общая протяжённость маршрута — 490 км
- В стоимость всё включено: транспорт, входные билеты и простой обед в полевых условиях
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 6 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Shynar — ваша команда гидов в Актау
Провели экскурсии для 1175 туристов
Уважаемые путешественники, добро пожаловать в наш край! Мы сертифицированные гиды, чьи предки населяли регион Алматы с 13 века. Увлекаемся треккингом и йогой. Организуем экскурсии по Алматы и области, гастротуры, мастер-классы по национальной кухне народов Казахстана, а также специализируемся на деловом туризме. Наши экскурсии полны интересных фактов из истории, культуры, традиций коренного населения и современной жизни казахстанцев. С радостью покажем вам город глазами увлеченных местных жителей и добавим к известным фактам свои истории и забавные случаи.
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