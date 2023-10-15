Приглашаем вас отправиться в горный Мангистауский район, известный причудливым ландшафтом и фантастическими видами! Вы полюбуетесь слоистой горой Шеркала, погуляете по долине Айракты-Шоманай с останцевыми горами и пройдёте по извилистым тропинкам инопланетного каньона Ыбык. А мы поделимся историей и природными особенностями этих мест.

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Описание

Что вас ожидает

Гора Шеркала. Вы рассмотрите эту гигантскую одиноко стоящую гору, похожую на крепость. Кажется, что она выросла прямо из песка. Мы расскажем, как она действительно образовалась, и покажем её с самых удачных ракурсов.

Долина Айракты-Шоманай. В народе её называют «долина замков». Она похожа на древний пустынный сказочный город со шпилями и башнями. Всё это волшебство сотворили ветер и века.

Каньон Ыбык. Одним он напоминает пористый шоколад, другим — ажурное кружево. Впечатляет это место всех! Вы пройдёте по тропинкам каньона, наслаждаясь инопланетными пейзажами.

Организационные детали