Этот тур — редкий шанс своими глазами увидеть сердце космонавтики — легендарный Байконур.
Вы побываете там, где Юрий Гагарин отправился в полёт на «Востоке-1» и произнёс своё знаменитое «Поехали!» и где читать дальше
был запущен первый искусственный спутник Земли.
Вас ждут экскурсии по музею космонавтики, домам Королёва и Гагарина, подземному командному пункту и стартовым площадкам, на которых готовят к полётам современные космические аппараты.
Вы увидите «Буран» — орбитальный корабль, так и не совершивший свой полёт, и гигантскую ракету «Энергия» на стенде динамических испытаний. Понаблюдаете за звёздами через мощный телескоп.
А главное — станете свидетелем старта ракеты с расстояния всего 2,5 километра! Это не просто поездка, а прикосновение к истории, мощи человеческого разума и мечте о небе.
Описание тура
Организационные детали
На территории космодрома нет магазинов, аптек и интернета (только связь Beeline). Вода в кранах — непитьевая, питьевая предоставляется без ограничений. Летом необходимо иметь с собой защитную одежду.
Программа тура по дням
1 день
История покорения космоса
Встречаемся и отправляемся к легендарному космодрому Байконур. После размещения в гостинице начнём наше космическое путешествие. Сегодня вас ждёт знакомство с историей покорения Вселенной: мы посетим музей космодрома, побываем у орбитального корабля «Буран», а также заглянем в дома, где жили и работали Сергей Королёв и Юрий Гагарин.
Вечером — вкусный ужин и отдых под безмятежным звёздным небом в атмосфере города космонавтов.
2 день
Экскурсии по космодрому, наблюдение старта ракеты и звёзд
Утром с желающими встретим рассвет на старой обзорной вышке. После завтрака отправимся на экскурсию по стартовым площадкам космодрома: поговорим о подготовке ракет к полёту, спустимся в подземный командный пункт и пройдём по знаменитой «дороге жизни».
Затем вас ждёт обед и главное событие поездки — наблюдение запуска ракеты! Мы разместимся в огромной юрте на 400 человек, чтобы увидеть момент старта с расстояния всего 2,5 километра.
Во второй половине дня посетим монтажно-испытательный комплекс «Байтерек», а затем — закрытый ангар, где находится уникальный орбитальный корабль «Буран» (экземпляр БТС-002). Мы увидим легенду советской космонавтики в почти готовом к полёту состоянии и узнаем, почему он так и не взмыл в небо.
В завершении побываем у стенда динамических испытаний — грандиозного инженерного сооружения: тут до сих пор стоят ракета-носитель «Энергия» и вспомогательные конструкции. Поужинав, проведём вечер, рассматривая звёзды в мощный телескоп.
3 день
Рассвет на вышке, обратный путь
Рассвет вновь встретим на вышке с теми, кто захочет повторить этот уникальный опыт. После завтрака соберём вещи и отправимся в обратный путь, увозя с собой воспоминания о самых мощных моментах космической истории, к которым нам удалось прикоснуться.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
89 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Трёхразовое питание и питьевая вода
Трансфер до космодрома Байконур и обратно до аэропорта г. Кызылорды
Получение пропусков на космодром
Экскурсии по музейному комплексу и объектам Байконура
Наблюдение запуска ракеты со смотровой площадки (на расстоянии 2,5 км от старта)
Что не входит в цену
Перелёт до г. Кызылорда или проезд до ж/д до станции Торетам
Обед в придорожном кафе (по времени, опционально)
Страховка (оформляется самостоятельно)
Дополнительные экскурсии: ангар МЗК с "Бураном" - $200, стенд "Энергии" - $200
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казахстан, Кызылорда, 8:30
Завершение: Казахстан, Кызылорда, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Байконуре
Приветствую! Я путешественник, фотограф Natgeo Kazakhstan, основатель проекта и создатель промо роликов Visit Kazakhstan. Эксперт по поиску локаций для проектов по видеосъёмке.
Все туры реализуются только нашей командой и продуманы до мелочей. Будем рады видеть вас в наших турах!