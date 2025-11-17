Утром с желающими встретим рассвет на старой обзорной вышке. После завтрака отправимся на экскурсию по стартовым площадкам космодрома: поговорим о подготовке ракет к полёту, спустимся в подземный командный пункт и пройдём по знаменитой «дороге жизни».

Затем вас ждёт обед и главное событие поездки — наблюдение запуска ракеты! Мы разместимся в огромной юрте на 400 человек, чтобы увидеть момент старта с расстояния всего 2,5 километра.

Во второй половине дня посетим монтажно-испытательный комплекс «Байтерек», а затем — закрытый ангар, где находится уникальный орбитальный корабль «Буран» (экземпляр БТС-002). Мы увидим легенду советской космонавтики в почти готовом к полёту состоянии и узнаем, почему он так и не взмыл в небо.

В завершении побываем у стенда динамических испытаний — грандиозного инженерного сооружения: тут до сих пор стоят ракета-носитель «Энергия» и вспомогательные конструкции. Поужинав, проведём вечер, рассматривая звёзды в мощный телескоп.