Вы откроете для себя самые яркие природные и исторические сокровища Борового. Подниметесь на смотровую площадку, откуда можно увидеть озёра и горные хребты, посетите поляну Абылай-хана и прогуляетесь у бирюзовой воды. В пути услышите рассказы, которые оживят красивые панорамы.

Описание экскурсии

Смотровая площадка Акылбай асуы

С вершины открывается панорама озера Жеке-Батыр и окрестностей. Здесь можно встретить редких птиц и даже диких маралов — символ заповедника.

Поляна Абылай-хана

Скалы Окжетпес и Уш-Кыз окружают хребет Кокшетау. По преданиям, именно здесь казахский хан Абылай обдумывал важные решения, слушая тишину гор.

Голубой залив и скала Жумбактас

Лазурная вода залива отражает леса и небо, а скала Жумбактас хранит загадку. Этот монолит в легендах связан с испытаниями любви, а происхождение до сих пор вызывает споры учёных.

