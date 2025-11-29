Вы откроете для себя самые яркие природные и исторические сокровища Борового.
Подниметесь на смотровую площадку, откуда можно увидеть озёра и горные хребты, посетите поляну Абылай-хана и прогуляетесь у бирюзовой воды. В пути услышите рассказы, которые оживят красивые панорамы.
Описание экскурсии
Смотровая площадка Акылбай асуы
С вершины открывается панорама озера Жеке-Батыр и окрестностей. Здесь можно встретить редких птиц и даже диких маралов — символ заповедника.
Поляна Абылай-хана
Скалы Окжетпес и Уш-Кыз окружают хребет Кокшетау. По преданиям, именно здесь казахский хан Абылай обдумывал важные решения, слушая тишину гор.
Голубой залив и скала Жумбактас
Лазурная вода залива отражает леса и небо, а скала Жумбактас хранит загадку. Этот монолит в легендах связан с испытаниями любви, а происхождение до сих пор вызывает споры учёных.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер от места сбора в Боровом и обратно, услуги гида, экосборы в Национальном парке
- Остаток за экскурсию оплачивается наличными в тенге или долларах по курсу в день прогулки
- Дополнительно вы можете заказать аэрофотосъёмку, фотосессию в национальных костюмах и др. — детали уточняйте в переписке
- Рекомендуем взять с собой воду, спортивную обувь и удобную одежду, солнцезащитные средства и головной убор, зонт или дождевик, ветровку в прохладную погоду, наличные деньги
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Боровом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Боровом
Провели экскурсии для 24334 туристов
В нашей команде нет «просто гидов» — каждый из нас создаёт свой уникальный маршрут, исходя из интереса и профессиональной подготовки. Каждая наша экскурсия — это авторский подход, свой почерк, тема,
