Этот маршрут объединяет самые яркие вершины курорта «Бурабай»: гору Болектау с восхитительным панорамным видом и загадочные скалы Жумбактас и Окжетпес. У подножия гор Кокшетау мы посетим историческое место — поляну Абылай-хана. И прогуляемся до Иманаевского родника через живописный лес.

Описание экскурсии

Восхождение на гору Болектау, с вершины которой открывается завораживающий вид на Бурабайский национальный парк. Гора считается энергетическим центром региона: местные верят, что здесь можно зарядиться силой природы и вдохновением.

Скалы Жумбактас и Окжетпес, овеянные легендами. Жумбактас — «скала-головоломка» в центре залива озера Боровое, а Окжетпес — «стрела в небо», напоминающая о древнем казахском эпосе.

Поляна Абылай-хана у подножия гор Кокшетау. Вспомним о правителе Абылай-хане, который объединял степи и мечтал о независимости. На поляне каждое дерево и камень хранят отголоски баталий.

Прогулка по лесу до Иманаевского родника. Его вода считается целебной, дарует силы и здоровье. Тенистая тропа до родника наполнена ароматами тайги.

Локации маршрута могут чередоваться в разном порядке.

Организационные детали