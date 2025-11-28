Главные символы курорта + треккинг на гору Болектау со стартом из посёлка Боровое
Этот маршрут объединяет самые яркие вершины курорта «Бурабай»: гору Болектау с восхитительным панорамным видом и загадочные скалы Жумбактас и Окжетпес. У подножия гор Кокшетау мы посетим историческое место — поляну Абылай-хана. И прогуляемся до Иманаевского родника через живописный лес.
Описание экскурсии
Восхождение на гору Болектау, с вершины которой открывается завораживающий вид на Бурабайский национальный парк. Гора считается энергетическим центром региона: местные верят, что здесь можно зарядиться силой природы и вдохновением.
Скалы Жумбактас и Окжетпес, овеянные легендами. Жумбактас — «скала-головоломка» в центре залива озера Боровое, а Окжетпес — «стрела в небо», напоминающая о древнем казахском эпосе.
Поляна Абылай-хана у подножия гор Кокшетау. Вспомним о правителе Абылай-хане, который объединял степи и мечтал о независимости. На поляне каждое дерево и камень хранят отголоски баталий.
Прогулка по лесу до Иманаевского родника. Его вода считается целебной, дарует силы и здоровье. Тенистая тропа до родника наполнена ароматами тайги.
Локации маршрута могут чередоваться в разном порядке.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер от Борового и обратно на комфортабельном авто Toyota Alphard, экосборы в национальном парке
Остаток за экскурсию после бронирования на сайте оплачивается наличными в тенге или долларах по курсу на день проведения поездки
Ограничений по физподготовке нет, но будьте готовы много ходить, в том числе подниматься на гору
Дополнительно и по желанию оплачивается: питание, аэрофотосъемка, фотосессии в национальных костюмах — детали в переписке
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Боровое
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
