Удивительный мир Бурабая

Главные символы курорта + треккинг на гору Болектау со стартом из посёлка Боровое
Этот маршрут объединяет самые яркие вершины курорта «Бурабай»: гору Болектау с восхитительным панорамным видом и загадочные скалы Жумбактас и Окжетпес. У подножия гор Кокшетау мы посетим историческое место — поляну Абылай-хана. И прогуляемся до Иманаевского родника через живописный лес.
Описание экскурсии

Восхождение на гору Болектау, с вершины которой открывается завораживающий вид на Бурабайский национальный парк. Гора считается энергетическим центром региона: местные верят, что здесь можно зарядиться силой природы и вдохновением.

Скалы Жумбактас и Окжетпес, овеянные легендами. Жумбактас — «скала-головоломка» в центре залива озера Боровое, а Окжетпес — «стрела в небо», напоминающая о древнем казахском эпосе.

Поляна Абылай-хана у подножия гор Кокшетау. Вспомним о правителе Абылай-хане, который объединял степи и мечтал о независимости. На поляне каждое дерево и камень хранят отголоски баталий.

Прогулка по лесу до Иманаевского родника. Его вода считается целебной, дарует силы и здоровье. Тенистая тропа до родника наполнена ароматами тайги.

Локации маршрута могут чередоваться в разном порядке.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер от Борового и обратно на комфортабельном авто Toyota Alphard, экосборы в национальном парке
  • Остаток за экскурсию после бронирования на сайте оплачивается наличными в тенге или долларах по курсу на день проведения поездки
  • Ограничений по физподготовке нет, но будьте готовы много ходить, в том числе подниматься на гору
  • Дополнительно и по желанию оплачивается: питание, аэрофотосъемка, фотосессии в национальных костюмах — детали в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В посёлке Боровое
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Боровом
Провели экскурсии для 24334 туристов
В нашей команде нет «просто гидов» — каждый из нас создаёт свой уникальный маршрут, исходя из интереса и профессиональной подготовки. Каждая наша экскурсия — это авторский подход, свой почерк, тема,
манера подачи. Мы любим сочетать темы и смотреть на место «в объёме»: чтобы была и визуальная красота, и исторический контекст, и человеческие истории. Мы работаем в разных направлениях: от классических обзорных экскурсий до глубоких авторских маршрутов. У нас есть специалисты по истории, искусству, архитектуре. Мы не просто рассказываем — мы продолжаем учиться, исследуем, читаем, общаемся с экспертами, находим редкие источники, архивные материалы, говорим с местными жителями. Мы уверены: только глубокая база позволяет рассказывать легко и интересно.

