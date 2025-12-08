Погрузитесь в атмосферу древней природной магии, легенд и тишины.
Национальный парк Бурабай — заповедное место, где ожившие мифы, причудливые каменные фигуры, озёра и горы позволяют в полной мере ощутить силу и дух этих земель.
Вы погуляете среди сосен, полюбуетесь панорамами со смотровых площадок и узнаете, что особенного в здешней воде.
Описание экскурсии
Прогулка по живописному сосновому бору к Иманаевскому роднику, который напоминает мини-водопад. А зимой — по заснеженному сказочному лесу.
Легендарная поляна Абылай хана у подножия величественной горы Кокшетау. Вы увидите трон хана Абылая и загадаете желание.
Берег озера Боровое с потрясающим видом на скалу Жумбактас — символ курорта. В зимнее время гуляем по льду озёр.
Подъём на смотровую гору Болектау, откуда открывается лучший панорамный вид на все горы Бурабая и сразу два знаменитых озера — Боровое и Большое Чебачье.
Мы расскажем:
- Почему Бурабай называют казахской Швейцарией
- Какие известные деятели вдохновлялись местной природой
- Зачем на поляну Алыбай хана приезжают паломники
- Каких животных можно встретить в дикой природе Борового
- Чем уникальна эта местность и почему её любят туристы
- Что скрывает легенда о скалах Жумбактас и Окжетпес
- И многое другое!
Организационные детали
- Едем на комфортабельных минивэне Mercedes Sprinter или легковых авто
- Интересно будет взрослым и детям от 4 лет
- Экскурсию проведёт один из лучших гидов нашей команды
- Можем провести экскурсию для компании 4–7 человек — 7500 ₽, а также для больших групп – плюс 1000 ₽ за каждого дополнительного участника
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Бурабае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — Организатор в Боровом
Провела экскурсии для 19 туристов
Наша команда гидов по Бурабаю — это опытные профессионалы, увлечённые своей работой и глубоко знающие природу, историю и культуру этого уникального региона. Каждый гид не только обладает необходимыми знаниями, но
