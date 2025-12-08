Мои заказы

Волшебный мир Бурабая. Индивидуальная экскурсия

Позволить одному из самых живописных уголков Казахстана очаровать себя
Погрузитесь в атмосферу древней природной магии, легенд и тишины.

Национальный парк Бурабай — заповедное место, где ожившие мифы, причудливые каменные фигуры, озёра и горы позволяют в полной мере ощутить силу и дух этих земель.

Вы погуляете среди сосен, полюбуетесь панорамами со смотровых площадок и узнаете, что особенного в здешней воде.
Волшебный мир Бурабая. Индивидуальная экскурсия© Кристина
Описание экскурсии

Прогулка по живописному сосновому бору к Иманаевскому роднику, который напоминает мини-водопад. А зимой — по заснеженному сказочному лесу.

Легендарная поляна Абылай хана у подножия величественной горы Кокшетау. Вы увидите трон хана Абылая и загадаете желание.

Берег озера Боровое с потрясающим видом на скалу Жумбактас — символ курорта. В зимнее время гуляем по льду озёр.

Подъём на смотровую гору Болектау, откуда открывается лучший панорамный вид на все горы Бурабая и сразу два знаменитых озера — Боровое и Большое Чебачье.

Мы расскажем:

  • Почему Бурабай называют казахской Швейцарией
  • Какие известные деятели вдохновлялись местной природой
  • Зачем на поляну Алыбай хана приезжают паломники
  • Каких животных можно встретить в дикой природе Борового
  • Чем уникальна эта местность и почему её любят туристы
  • Что скрывает легенда о скалах Жумбактас и Окжетпес
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Едем на комфортабельных минивэне Mercedes Sprinter или легковых авто
  • Интересно будет взрослым и детям от 4 лет
  • Экскурсию проведёт один из лучших гидов нашей команды
  • Можем провести экскурсию для компании 4–7 человек — 7500 ₽, а также для больших групп – плюс 1000 ₽ за каждого дополнительного участника

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Бурабае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина
Кристина — Организатор в Боровом
Провела экскурсии для 19 туристов
Наша команда гидов по Бурабаю — это опытные профессионалы, увлечённые своей работой и глубоко знающие природу, историю и культуру этого уникального региона. Каждый гид не только обладает необходимыми знаниями, но
читать дальше

и умеет заинтересовать участников, рассказывая захватывающие истории о местных легендах и природных особенностях. Мы стремимся создать дружелюбную атмосферу, адаптируя маршруты под интересы группы, чтобы сделать каждую экскурсию максимально увлекательной и познавательной. С нашими гидами ваше знакомство с Бурабаем станет настоящим приключением!

