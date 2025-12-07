Встречаемся и отправляемся в путешествие. Проедем по живописному серпантину Осиновского перевала — одной из самых эффектных дорог Казахстана. Несмотря на череду крутых поворотов почти под 180 градусов, именно здесь открываются завораживающие панорамы гор, лесов и долин, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

В 8:00 остановимся на завтрак в придорожном кафе в Тургусуне. К 12:00 прибудем в село Шынгыстай. Отсюда начнётся наш подъём в горы и въезд на территорию Катон-Карагайского национального парка — крупнейшего природного резервата страны.

Далее нас ждёт уникальный исторический участок — Старая австрийская дорога, построенная в 1915–1916 годах военнопленными Австро-Венгрии. Это был стратегический путь, созданный без машин и техники — только вручную, кирками и лопатами. Чехи, словаки и венгры, не желавшие воевать против русских, трудились на этой дороге, которая стала символом мужества и невероятного упорства.

Через час пути мы достигнем перевала Бурхат (2141 м) и полюбуемся потрясающим видом долины реки Бухтармы и белоснежных вершин двуглавой Белухи — самой высокой точки Алтая. Сделаем остановку для фотосессии и устроим пикник с видом на горы. После обеда продолжим путь с короткими остановками в самых живописных местах маршрута.

Прибытие в село Урунхайка. Размещение в гостевом доме с видом на озеро. Ужин и отдых в бане.