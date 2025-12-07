Это путешествие — возможность пройти по легендарной Старо-Австрийской дороге, увидеть заснеженные вершины
Описание тура
Организационные детали
Необходимые вещи:
Документ, удостоверяющий личность
Непромокаемая походная обувь
Сменная обувь
Ветро- и влагозащитная одежда, дождевик
Головной убор от солнца
Теплый головной убор (шапка)
Теплая одежда – куртка, спортивный костюм (перепады температур могут быть от +30 до +10)
Купальный костюм
Очки
Солнцезащитный крем
Аптечка
Средства личной гигиены
Полотенце
Средства от комаров
Специальное снаряжение – фотоаппараты, бинокли и т. п.
Другие личные вещи, которые могут понадобиться во время поездки.
Программа тура по дням
Переезд в село Урунхайка и достопримечательности по пути
Встречаемся и отправляемся в путешествие. Проедем по живописному серпантину Осиновского перевала — одной из самых эффектных дорог Казахстана. Несмотря на череду крутых поворотов почти под 180 градусов, именно здесь открываются завораживающие панорамы гор, лесов и долин, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни.
В 8:00 остановимся на завтрак в придорожном кафе в Тургусуне. К 12:00 прибудем в село Шынгыстай. Отсюда начнётся наш подъём в горы и въезд на территорию Катон-Карагайского национального парка — крупнейшего природного резервата страны.
Далее нас ждёт уникальный исторический участок — Старая австрийская дорога, построенная в 1915–1916 годах военнопленными Австро-Венгрии. Это был стратегический путь, созданный без машин и техники — только вручную, кирками и лопатами. Чехи, словаки и венгры, не желавшие воевать против русских, трудились на этой дороге, которая стала символом мужества и невероятного упорства.
Через час пути мы достигнем перевала Бурхат (2141 м) и полюбуемся потрясающим видом долины реки Бухтармы и белоснежных вершин двуглавой Белухи — самой высокой точки Алтая. Сделаем остановку для фотосессии и устроим пикник с видом на горы. После обеда продолжим путь с короткими остановками в самых живописных местах маршрута.
Прибытие в село Урунхайка. Размещение в гостевом доме с видом на озеро. Ужин и отдых в бане.
Маркакольский заповедник
После завтрака отправимся на маршрут по Маркакольскому заповеднику — уникальной природной территории, где горные луга соседствуют с чистейшими озёрами и хвойными лесами.
После обеда — свободное время: можно прогуляться по берегу озера, насладиться тишиной и свежим воздухом или просто отдохнуть в окружении заповедной природы. Вечером — баня, ужин.
Мраморный перевал, урочище Киин-Кериш, переправа через Бухтарминское водохранилище
Позавтракав, выезжаем в обратный путь. Первая часть дороги пройдёт вдоль казахстанско-китайской границы, где мы сделаем остановку на Мраморном перевале. Отсюда открываются захватывающие виды на белые пески пустыни Аккум — «белые пески Китая».
Спустившись вниз, выйдем на асфальтовую дорогу и направимся к урочищу Киин-Кериш, которое ещё называют «Пылающими утёсами». Это место поражает своими красками — эрозия раскрыла слои разноцветных глин, образовав фантастические формы и ландшафты, напоминающие языки пламени. Мы прогуляемся по этому природному чуду (около 1–1,5 часов), насладимся видами и сделаем множество фото.
Затем подкрепимся (ланчбоксы) и поедем к Кознаковской переправе, где пройдём на пароме через Бухтарминское водохранилище — одно из крупнейших и красивейших искусственных озёр мира. Окружённое горами, оно входит в десятку крупнейших водохранилищ планеты и поражает масштабом и чистотой пейзажей.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|27 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Транспорт на протяжении всего маршрута
- Услуги гида
- Экскурсионная программа
- Входные билеты и сборы в Национальный парк
- Входные билеты и сборы в Государственный заповедник
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Усть-Каменогорска и обратно