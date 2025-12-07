Мои заказы

Индивидуальный автотур по Восточному Казахстану с треккингами. Всё включено

Насладиться заповедной природой и фантастическими видами и попариться в баньке
Казахстан — место первозданной силы и тишины, где горы встречаются с облаками, а кристальные реки и озёра отражают вечность.

Это путешествие — возможность пройти по легендарной Старо-Австрийской дороге, увидеть заснеженные вершины
Белухи, вдохнуть аромат хвойных лесов Катон-Карагайского национального парка и почувствовать магию «Пылающих утёсов» Киин-Кериша, где земля горит оттенками красного и золота.

Мы побываем у зеркальной глади Маркаколя — жемчужины Востока, будем устраивать пикники на свежем воздухе, а вечерами греться в бане.

Дороги Алтая Восточно-Казахстанской области станут не просто маршрутом, а личным путешествием к себе и к живому дыханию древней земли.

Описание тура

Организационные детали

Необходимые вещи:
Документ, удостоверяющий личность
Непромокаемая походная обувь
Сменная обувь
Ветро- и влагозащитная одежда, дождевик
Головной убор от солнца
Теплый головной убор (шапка)
Теплая одежда – куртка, спортивный костюм (перепады температур могут быть от +30 до +10)
Купальный костюм
Очки
Солнцезащитный крем
Аптечка
Средства личной гигиены
Полотенце
Средства от комаров
Специальное снаряжение – фотоаппараты, бинокли и т. п.
Другие личные вещи, которые могут понадобиться во время поездки.

Программа тура по дням

1 день

Переезд в село Урунхайка и достопримечательности по пути

Встречаемся и отправляемся в путешествие. Проедем по живописному серпантину Осиновского перевала — одной из самых эффектных дорог Казахстана. Несмотря на череду крутых поворотов почти под 180 градусов, именно здесь открываются завораживающие панорамы гор, лесов и долин, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

В 8:00 остановимся на завтрак в придорожном кафе в Тургусуне. К 12:00 прибудем в село Шынгыстай. Отсюда начнётся наш подъём в горы и въезд на территорию Катон-Карагайского национального парка — крупнейшего природного резервата страны.

Далее нас ждёт уникальный исторический участок — Старая австрийская дорога, построенная в 1915–1916 годах военнопленными Австро-Венгрии. Это был стратегический путь, созданный без машин и техники — только вручную, кирками и лопатами. Чехи, словаки и венгры, не желавшие воевать против русских, трудились на этой дороге, которая стала символом мужества и невероятного упорства.

Через час пути мы достигнем перевала Бурхат (2141 м) и полюбуемся потрясающим видом долины реки Бухтармы и белоснежных вершин двуглавой Белухи — самой высокой точки Алтая. Сделаем остановку для фотосессии и устроим пикник с видом на горы. После обеда продолжим путь с короткими остановками в самых живописных местах маршрута.

Прибытие в село Урунхайка. Размещение в гостевом доме с видом на озеро. Ужин и отдых в бане.

2 день

Маркакольский заповедник

После завтрака отправимся на маршрут по Маркакольскому заповеднику — уникальной природной территории, где горные луга соседствуют с чистейшими озёрами и хвойными лесами.

После обеда — свободное время: можно прогуляться по берегу озера, насладиться тишиной и свежим воздухом или просто отдохнуть в окружении заповедной природы. Вечером — баня, ужин.

3 день

Мраморный перевал, урочище Киин-Кериш, переправа через Бухтарминское водохранилище

Позавтракав, выезжаем в обратный путь. Первая часть дороги пройдёт вдоль казахстанско-китайской границы, где мы сделаем остановку на Мраморном перевале. Отсюда открываются захватывающие виды на белые пески пустыни Аккум — «белые пески Китая».

Спустившись вниз, выйдем на асфальтовую дорогу и направимся к урочищу Киин-Кериш, которое ещё называют «Пылающими утёсами». Это место поражает своими красками — эрозия раскрыла слои разноцветных глин, образовав фантастические формы и ландшафты, напоминающие языки пламени. Мы прогуляемся по этому природному чуду (около 1–1,5 часов), насладимся видами и сделаем множество фото.

Затем подкрепимся (ланчбоксы) и поедем к Кознаковской переправе, где пройдём на пароме через Бухтарминское водохранилище — одно из крупнейших и красивейших искусственных озёр мира. Окружённое горами, оно входит в десятку крупнейших водохранилищ планеты и поражает масштабом и чистотой пейзажей.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет27 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Транспорт на протяжении всего маршрута
  • Услуги гида
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты и сборы в Национальный парк
  • Входные билеты и сборы в Государственный заповедник
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Усть-Каменогорска и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Усть-Каменогорск (Оскемен), 5:00
Завершение: Усть-Каменогорск (Оскемен), после 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динара
Динара — ваша команда гидов в Усть-Каменогорске
Провели экскурсии для 2940 туристов
Уважаемые путешественники, добро пожаловать в наш край! Мы сертифицированные гиды, готовые поведать историю нашего региона, бережно переданную из поколения в поколение нашими предками, населявшими регион Алматы с 13 века. Увлекаемся
трекингом и йогой. Организуем экскурсии не только по Алматы и области, но и по всему Казахстану, в том числе, гастротуры, мастер-классы по национальной кухне народов Казахстана, а также специализируемся на деловом туризме. Наши экскурсии полны интересных фактов из истории, культуры, традиций коренного населения и современной жизни казахстанцев. С радостью покажем вам город глазами увлеченных местных жителей и добавим к известным фактам свои истории и забавные случаи. В нашей команде гиды говорят на английском, китайском, арабском, турецком, и есть гид для слабослышащих путешественников. Восхождения на пики и озёра для вас проведут гиды-альпинисты.

