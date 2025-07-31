Наедине с Горным Алтаем: индивидуальный отдых в доме с баней в формате «всё включено»
Насладиться заповедной природой, почувствовать себя отшельником и ни о чём не беспокоиться
Начало: Усть-Каменогорск, раннее утро, точное время и мест...
31 июл в 08:00
1 авг в 08:00
$1496 за человека
Рыбалка в горах казахстанского Алтая в камерной группе (всё включено)
Отправиться за хариусом с опытным рыбаком, напариться в бане и увидеть, как в глубинке живут кержаки
Начало: Усть-Каменогорск, раннее утро, точное время и мест...
2 окт в 08:00
23 окт в 08:00
$1435 за человека
В деревню, в глушь, в Катон-Карагай: персональная поездка в горы Алтая
Отдохнуть в доме с баней, порыбачить и покататься верхом, проникнуться атмосферой казахской глубинки
Начало: Усть-Каменогорск, раннее утро, точное время и мест...
31 июл в 08:00
1 авг в 08:00
$1016 за человека
В гости к кержакам: перезагрузка на плато Катон-Карагай в мини-группе (всё включено)
Отдохнуть на Алтае вдали от цивилизации, сходить в баню по традициям старообрядцев и порыбачить
Начало: Усть-Каменогорск, раннее утро, точное время и мест...
13 авг в 08:00
12 ноя в 08:00
$1145 за человека
В заповедные земли Алтая: отдых в горах Восточного Казахстана (всё включено)
Поселиться в доме с баней, пройти хайк-маршрут у Маркаколя и полюбоваться пламенем Киин-Кериша
Начало: Усть-Каменогорск, точное место по договорённости, ...
15 июн в 05:00
16 июн в 05:00
61 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Усть-Каменогорску
Самые популярные туры в Усть-Каменогорске
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
- Наедине с Горным Алтаем: индивидуальный отдых в доме с баней в формате «всё включено»
- Рыбалка в горах казахстанского Алтая в камерной группе (всё включено)
- В деревню, в глушь, в Катон-Карагай: персональная поездка в горы Алтая
- В гости к кержакам: перезагрузка на плато Катон-Карагай в мини-группе (всё включено)
- В заповедные земли Алтая: отдых в горах Восточного Казахстана (всё включено)
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