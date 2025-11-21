Ранним утром отправимся в сторону Алтая. Будем двигаться по живописному серпантину, преодолеем Осиновский перевал — одно из красивейших мест этой дороги. Спустя 3 часа остановимся в Тургусуне, чтобы позавтракать.

К полудню прибудем в Шынгыстай, за которым начинаются подъём в горы и территория Катон-Карагайского национального парка — крупнейшего резервата Казахстана. Проследуем по старой австрийской дороге, которую в начале 20 века строили военнопленные для укрепления границы с Китаем. Трасса стала символом трудолюбия — люди работали без техники, прокладывая шоссе через перевалы, реки и болота с помощью кирок и лопат.

Час спустя мы поднимемся на перевал Бурхат, с которого открываются прекрасные виды на долину реки Бухтармы, а в ясную погоду — на снежные вершины двуглавой алтайской Белухи. В этих головокружительных пейзажах мы устроим обед-пикник, а потом продолжим путь, делая остановки в самых живописных местах.

К вечеру прибудем в наш гостевой дом, поужинаем и сходим в баню.