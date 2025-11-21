В заповедные земли Алтая: отдых в горах Восточного Казахстана (всё включено)
Поселиться в доме с баней, пройти хайк-маршрут у Маркаколя и полюбоваться пламенем Киин-Кериша
Величественный казахстанский Алтай удалён от популярных маршрутов и малоизведан путешественниками, здесь не везде есть дороги и связь, а время словно застыло столетия назад.
Мы приглашаем вас проникнуться красотой нетронутой природы, напитаться
силой гор и умиротворяющей атмосферой вдали от цивилизации.
Вы подниметесь к заповедному плато Катон-Карагай, отдохнёте у берегов озера Маркаколь, полюбуетесь марсианскими пейзажами урочища Киин-Кериш.
Будете жить в простом, но полностью оборудованном деревенском доме, а по вечерам — париться в жаркой бане.
О бытовых нюансах беспокоиться не придётся — мы позаботились обо всём, вплоть до трёхразового питания.
Путь сюда неблизок, но мы постарались сделать его максимально комфортным: на высокопроходимом транспорте, которому подвластно бездорожье, с остановками и пикниками в самых головокружительных пейзажах.
Описание тура
Организационные детали
С собой необходимо взять: документ, удостоверяющий личность; непромокаемую походную обувь, сменную обувь; ветро- и влагозащитную одежду, дождевик; головной убор от солнца, тёплый головной убор (шапку); тёплую одежду — куртку, спортивный костюм; купальные принадлежности, полотенце, очки, солнцезащитный крем; аптечку, репелленты; средства личной гигиены.
Программа тура по дням
1 день
Долгая дорога на Алтай: по серпантинам, через перевалы, в окружении гор. Уютный вечер с баней
Ранним утром отправимся в сторону Алтая. Будем двигаться по живописному серпантину, преодолеем Осиновский перевал — одно из красивейших мест этой дороги. Спустя 3 часа остановимся в Тургусуне, чтобы позавтракать.
К полудню прибудем в Шынгыстай, за которым начинаются подъём в горы и территория Катон-Карагайского национального парка — крупнейшего резервата Казахстана. Проследуем по старой австрийской дороге, которую в начале 20 века строили военнопленные для укрепления границы с Китаем. Трасса стала символом трудолюбия — люди работали без техники, прокладывая шоссе через перевалы, реки и болота с помощью кирок и лопат.
Час спустя мы поднимемся на перевал Бурхат, с которого открываются прекрасные виды на долину реки Бухтармы, а в ясную погоду — на снежные вершины двуглавой алтайской Белухи. В этих головокружительных пейзажах мы устроим обед-пикник, а потом продолжим путь, делая остановки в самых живописных местах.
К вечеру прибудем в наш гостевой дом, поужинаем и сходим в баню.
2 день
Отдых у озера Маркаколь: треккинг по заповедным землям, прогулки по окрестностям, банный вечер
Этот день пройдёт у озера Маркаколь, самого большого на Горном Алтае, которое является частью заповедника. Эти края весьма живописны: со всех сторон местечко огорожено исполинскими хребтами, покрытыми лугами и лесами.
Мы позавтракаем и начнём треккинг по Маркакольскому заповеднику. Маршрут несложный, но в случае непогоды может быть размыт.
К обеду вернёмся в дом, после чего будет свободное время. Рекомендуем прогуляться по окрестностям или отдохнуть у озера. Вечером — ужин и баня.
После завтрака отправимся в обратный путь. Часть сегодняшнего маршрута пролегает вдоль границы с Китаем. Мы остановимся на Мраморном перевале, откуда видны бесконечные пески пустыни Аккум, появившиеся на месте высохшего Аральского моря.
Спустившись вниз, свернём к урочищу Киин-Кериш. Первую остановку сделаем у зарослей саксаула — кустарника, растущего там, где другие растения не способны выжить.
Потом погуляем по самому урочищу (1-1,5 часа). Вскрытые эрозией, размытые водой и ветром отложения пестроцветных, преимущественно красных, глин образуют тут яркий, причудливый ландшафт. Издали скалы Киин-Кериша напоминают огненные языки, из-за чего их прозвали пламенными утёсами.
После обеда (ланч-бокс) полюбуемся Бухтарминским водохранилищем. Окружённый грядой Алтая, этот рукотворный водоём входит в число крупнейших и красивейших в мире.
Ближе к вечеру мы вернёмся в Усть-Каменогорск и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
61 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Питание
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Все билеты, экскурсии, активности, сборы по программе
Баня
Что не входит в цену
Билеты в Усть-Каменогорск и обратно в ваш город
Минимальное количество участников - 6 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Усть-Каменогорск, точное место по договорённости, 5:00
Завершение: Усть-Каменогорск, точное место по договорённости, ближе к вечеру
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Динара — ваша команда гидов в Усть-Каменогорске
Провели экскурсии для 2932 туристов
Уважаемые путешественники, добро пожаловать в наш край! Мы сертифицированные гиды, готовые поведать историю нашего региона, бережно переданную из поколения в поколение нашими предками, населявшими регион Алматы с 13 века. Увлекаемся
трекингом и йогой. Организуем экскурсии не только по Алматы и области, но и по всему Казахстану, в том числе, гастротуры, мастер-классы по национальной кухне народов Казахстана, а также специализируемся на деловом туризме. Наши экскурсии полны интересных фактов из истории, культуры, традиций коренного населения и современной жизни казахстанцев. С радостью покажем вам город глазами увлеченных местных жителей и добавим к известным фактам свои истории и забавные случаи. В нашей команде гиды говорят на английском, китайском, арабском, турецком, и есть гид для слабослышащих путешественников. Восхождения на пики и озёра для вас проведут гиды-альпинисты.