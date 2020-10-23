Летим в Малинди

Как добраться до Малинди на самолёте

В Малинди 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Malindi Airport» вам не избежать

Список аэропортов Малинди

  1. Малинди MYD
    Malindi Airport

Самые дешёвые билеты в Малинди из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
23.10.2020из 🇰🇪Найроби4 3541ч 15м
23.11.2020из 🇰🇪Момбасы5 9105ч 30м (⇵1)
18.01.2021из 🇷🇺Москвы34 96921ч 30м (⇵2)
30.11.2020из 🇨🇭Цюриха48 46717ч 5м (⇵2)
23.10.2020из 🇲🇱Бамако126 29739ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Малинди