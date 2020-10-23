Как добраться до Малинди на самолёте
В Малинди 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Malindi Airport» вам не избежать
Список аэропортов Малинди
- Малинди MYDMalindi Airport
Самые дешёвые билеты в Малинди из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|23.10.2020
|из 🇰🇪Найроби
|4 354
|1ч 15м
|23.11.2020
|из 🇰🇪Момбасы
|5 910
|5ч 30м (⇵1)
|18.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|34 969
|21ч 30м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|48 467
|17ч 5м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇲🇱Бамако
|126 297
|39ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону