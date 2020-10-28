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Как добраться до Софии на самолёте

В Софии 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sofia Airport» вам не избежать

Список аэропортов Софии

  1. София SOF
    Sofia Airport

Самые дешёвые билеты в Софию из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
28.10.2020из 🇮🇹Милана8021ч 55м
14.11.2020из 🇳🇱Эйндховена1 1822ч 35м
29.10.2020из 🇪🇸Барселоны1 275
20.10.2020из 🇫🇷Парижа1 3702ч 45м
20.10.2020из 🇮🇹Катании1 45422ч 20м (⇵1)
20.10.2020из 🇬🇧Лондона1 4753ч 5м
16.11.2020из 🇦🇹Вены1 53614ч 55м (⇵1)
01.11.2020из 🇩🇪Карлсруэ1 5452ч 20м
06.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне1 6462ч 25м
26.11.2020из 🇮🇹Рима1 68931ч 10м (⇵2)
28.10.2020из 🇧🇪Брюсселя1 7552ч 40м
19.10.2020из 🇩🇪Меммингена1 767
21.10.2020из 🇬🇷Афин1 8139ч 45м (⇵1)
16.12.2020из 🇺🇦Киева1 8131ч 55м
28.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива1 8132ч 45м
20.11.2020из 🇪🇸Мадрида1 8203ч 30м
11.11.2020из 🇩🇪Берлина1 8202ч 15м
18.10.2020из 🇳🇴Осло1 91028ч 5м (⇵1)
14.11.2020из 🇨🇭Базеля1 9582ч 15м
23.10.2020из 🇱🇻Риги2 024 (⇵1)
26.10.2020из 🇬🇧Эдинбурга2 04228ч 25м (⇵1)
24.10.2020из 🇵🇹Порту2 04324ч 35м (⇵1)
07.11.2020из 🇬🇧Бирмингема2 0863ч 15м
14.10.2020из 🇬🇧Манчестера2 10422ч 10м (⇵1)
03.11.2020из 🇵🇱Варшавы2 18317ч 45м (⇵1)
15.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга2 2703ч 15м
25.10.2020из 🇪🇸Аликанте2 2753ч 10м
19.10.2020из 🇱🇹Вильнюса2 28422ч 55м (⇵1)
10.11.2020из 🇧🇬Варны2 30055м
16.10.2020из 🇩🇪Кёльна2 36228ч 50м (⇵1)
20.11.2020из 🇪🇸Валенсии2 4258ч 50м (⇵1)
08.01.2021из 🇵🇱Кракова2 44011ч 25м (⇵1)
08.11.2020из 🇮🇹Неаполя2 44724ч 20м (⇵2)
15.10.2020из 🇨🇿Праги2 45627ч 40м (⇵1)
28.10.2020из 🇫🇷Ниццы2 498
10.11.2020из 🇩🇪Дортмунда2 50546ч 30м (⇵2)
17.10.2020из 🇲🇹Валлетты2 55117ч 50м (⇵1)
24.10.2020из 🇵🇹Лиссабона2 56521ч 10м (⇵1)
07.11.2020из 🇺🇦Одессы2 57729ч (⇵2)
17.10.2020из 🇪🇸Сантандера2 6418ч 15м (⇵1)
09.11.2020из 🇮🇪Дублина2 64912ч 5м (⇵1)
06.12.2020из 🇫🇷Марселя2 7018ч 5м (⇵1)
25.10.2020из 🇵🇱Вроцлава2 87642ч 35м (⇵2)
05.11.2020из 🇩🇰Биллунн2 96520ч (⇵1)
08.02.2021из 🇷🇺Москвы3 04518ч 5м (⇵1)
18.10.2020из 🇺🇦Львова3 08947ч 30м (⇵2)
12.01.2021из 🇪🇸Малаги3 11226ч 55м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇴Бухареста3 13216ч 15м (⇵2)
23.11.2020из 🇪🇪Таллина3 14910ч (⇵1)
13.10.2020из 🇩🇪Гамбурга3 22933ч 15м (⇵2)
22.11.2020из 🇲🇩Кишинёва3 27310ч 50м (⇵1)
24.10.2020из 🇵🇹Фару3 29230ч 45м (⇵2)
05.11.2020из 🇳🇱Амстердама3 37028ч 5м (⇵2)
18.10.2020из 🇸🇪Стокгольм3 47749ч 5м (⇵2)
27.12.2020из 🇨🇾Ларнаки3 6322ч 20м
01.11.2020из 🇵🇱Познани3 74248ч 20м (⇵2)
05.11.2020из 🇹🇷Стамбула3 78932ч 10м (⇵2)
12.11.2020из 🇯🇴Аммана3 84928ч 50м (⇵1)
14.11.2020из 🇳🇴Тронхейм3 85623ч 30м (⇵2)
12.11.2020из 🇺🇦Харькова4 12633ч 20м (⇵2)
24.10.2020из 🇬🇧Белфаста4 16739ч 40м (⇵2)
01.11.2020из 🇲🇪Подгорицы4 22210ч 5м (⇵1)
17.10.2020из 🇸🇰Братиславы4 27031ч 10м (⇵2)
09.11.2020из 🇩🇪Нюрнберга4 30725ч 55м (⇵2)
09.12.2020из 🇺🇦Запорожье4 35338ч 35м (⇵2)
22.11.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа4 3609ч 45м (⇵1)
10.11.2020из 🇩🇪Штутгарта4 6422ч 5м
10.12.2020из 🇷🇺Мурманска4 94342ч 20м (⇵2)
16.11.2020из 🇷🇴Крайовы4 99629ч (⇵2)
28.10.2020из 🇷🇸Белграда5 0129ч 25м (⇵1)
11.11.2020из 🇧🇬Бургаса5 01337ч 10м (⇵2)
28.10.2020из 🇨🇭Женевы5 06828ч 5м (⇵1)
17.10.2020из 🇱🇺Люксембурга5 17737ч 15м (⇵2)
26.11.2020из 🇷🇺Калининграда5 58038ч 30м (⇵2)
08.12.2020из 🇷🇺Череповеца5 6926ч 45м (⇵1)
07.11.2020из 🇧🇾Минска5 79951ч 35м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга5 83731ч 25м (⇵2)
14.11.2020из 🇷🇺Сочи5 89826ч 50м (⇵2)
02.12.2020из 🇬🇷Родоса5 99322ч 15м (⇵2)
03.12.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону6 14148ч 40м (⇵2)
03.11.2020из 🇹🇷Антальи6 16729ч 10м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Волгограда6 19951ч 5м (⇵2)
25.10.2020из 🇷🇺Оренбурга6 36639ч 10м (⇵2)
29.10.2020из 🇬🇷Ханьи6 37340ч 30м (⇵2)
21.12.2020из 🇫🇷Лиона6 52251ч 30м (⇵2)
20.12.2020из 🇷🇺Самары6 70040ч 30м (⇵2)
31.12.2020из 🇺🇦Днепр6 90412ч 15м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Уфы7 16949ч 30м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Нижневартовска7 19956ч 55м (⇵2)
16.11.2020из 🇷🇺Омска7 25134ч 30м (⇵2)
01.12.2020из 🇳🇴Будё7 32141ч 30м (⇵2)
26.01.2021из 🇷🇺Новосибирска7 5029ч 25м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Краснодара7 56139ч 10м (⇵2)
05.11.2020из 🇳🇱Роттердама8 37832ч 10м (⇵2)
14.10.2020из 🇩🇪Мюнхена8 82438ч 40м (⇵2)
13.10.2020из 🇫🇮Хельсинки9 21328ч 35м (⇵2)
11.11.2020из 🇸🇮Любляны9 41549ч 20м (⇵2)
13.10.2020из 🇹🇷Анкары9 84949ч 5м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Челябинска9 86127ч 30м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Тюмени9 87131ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Софии