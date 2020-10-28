Как добраться до Софии на самолёте
В Софии 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sofia Airport» вам не избежать
Список аэропортов Софии
- София SOFSofia Airport
Самые дешёвые билеты в Софию из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|28.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|802
|1ч 55м
|14.11.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|1 182
|2ч 35м
|29.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|1 275
|3ч
|20.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|1 370
|2ч 45м
|20.10.2020
|из 🇮🇹Катании
|1 454
|22ч 20м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 475
|3ч 5м
|16.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|1 536
|14ч 55м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇩🇪Карлсруэ
|1 545
|2ч 20м
|06.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|1 646
|2ч 25м
|26.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|1 689
|31ч 10м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|1 755
|2ч 40м
|19.10.2020
|из 🇩🇪Меммингена
|1 767
|2ч
|21.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|1 813
|9ч 45м (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|1 813
|1ч 55м
|28.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|1 813
|2ч 45м
|20.11.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|1 820
|3ч 30м
|11.11.2020
|из 🇩🇪Берлина
|1 820
|2ч 15м
|18.10.2020
|из 🇳🇴Осло
|1 910
|28ч 5м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇨🇭Базеля
|1 958
|2ч 15м
|23.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|2 024
|7ч (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇬🇧Эдинбурга
|2 042
|28ч 25м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇵🇹Порту
|2 043
|24ч 35м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇬🇧Бирмингема
|2 086
|3ч 15м
|14.10.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|2 104
|22ч 10м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|2 183
|17ч 45м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|2 270
|3ч 15м
|25.10.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|2 275
|3ч 10м
|19.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|2 284
|22ч 55м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇧🇬Варны
|2 300
|55м
|16.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|2 362
|28ч 50м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|2 425
|8ч 50м (⇵1)
|08.01.2021
|из 🇵🇱Кракова
|2 440
|11ч 25м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|2 447
|24ч 20м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|2 456
|27ч 40м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|2 498
|2ч
|10.11.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|2 505
|46ч 30м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|2 551
|17ч 50м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|2 565
|21ч 10м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|2 577
|29ч (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇪🇸Сантандера
|2 641
|8ч 15м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇮🇪Дублина
|2 649
|12ч 5м (⇵1)
|06.12.2020
|из 🇫🇷Марселя
|2 701
|8ч 5м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|2 876
|42ч 35м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇩🇰Биллунн
|2 965
|20ч (⇵1)
|08.02.2021
|из 🇷🇺Москвы
|3 045
|18ч 5м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇺🇦Львова
|3 089
|47ч 30м (⇵2)
|12.01.2021
|из 🇪🇸Малаги
|3 112
|26ч 55м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|3 132
|16ч 15м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇪🇪Таллина
|3 149
|10ч (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|3 229
|33ч 15м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|3 273
|10ч 50м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇵🇹Фару
|3 292
|30ч 45м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|3 370
|28ч 5м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|3 477
|49ч 5м (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|3 632
|2ч 20м
|01.11.2020
|из 🇵🇱Познани
|3 742
|48ч 20м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|3 789
|32ч 10м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇯🇴Аммана
|3 849
|28ч 50м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇳🇴Тронхейм
|3 856
|23ч 30м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|4 126
|33ч 20м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇬🇧Белфаста
|4 167
|39ч 40м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇲🇪Подгорицы
|4 222
|10ч 5м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇸🇰Братиславы
|4 270
|31ч 10м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇩🇪Нюрнберга
|4 307
|25ч 55м (⇵2)
|09.12.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|4 353
|38ч 35м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|4 360
|9ч 45м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|4 642
|2ч 5м
|10.12.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|4 943
|42ч 20м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇷🇴Крайовы
|4 996
|29ч (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇷🇸Белграда
|5 012
|9ч 25м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇧🇬Бургаса
|5 013
|37ч 10м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇨🇭Женевы
|5 068
|28ч 5м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇱🇺Люксембурга
|5 177
|37ч 15м (⇵2)
|26.11.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|5 580
|38ч 30м (⇵2)
|08.12.2020
|из 🇷🇺Череповеца
|5 692
|6ч 45м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|5 799
|51ч 35м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|5 837
|31ч 25м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|5 898
|26ч 50м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇬🇷Родоса
|5 993
|22ч 15м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|6 141
|48ч 40м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|6 167
|29ч 10м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|6 199
|51ч 5м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|6 366
|39ч 10м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇬🇷Ханьи
|6 373
|40ч 30м (⇵2)
|21.12.2020
|из 🇫🇷Лиона
|6 522
|51ч 30м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇷🇺Самары
|6 700
|40ч 30м (⇵2)
|31.12.2020
|из 🇺🇦Днепр
|6 904
|12ч 15м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Уфы
|7 169
|49ч 30м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|7 199
|56ч 55м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|7 251
|34ч 30м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇳🇴Будё
|7 321
|41ч 30м (⇵2)
|26.01.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|7 502
|9ч 25м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|7 561
|39ч 10м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇳🇱Роттердама
|8 378
|32ч 10м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|8 824
|38ч 40м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|9 213
|28ч 35м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇸🇮Любляны
|9 415
|49ч 20м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇹🇷Анкары
|9 849
|49ч 5м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|9 861
|27ч 30м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|9 871
|31ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Софии
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Софии, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Киев, Стамбул, Санкт-Петербург, Лиссабон и Лондон
- 22.12.202005.01.2021
- 19.10.202027.10.2020
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