1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Покоряя море и горы: SUP и кипрская кухня в Айя Напа
Начните день с SUP на серф-станции и продолжите обедом в горной таверне, открывая красоты и вкусы Айя Напы
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«А затем отведаете вкуснейшую баранину в горной таверне, прокатитесь по колоритным деревушкам и попробуете местные вина»
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €135 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ловля басса на Кипре с профессиональным гидом в Айя Напа
Забудьте о заботах поиска идеального места для рыбалки. Присоединяйтесь к нам для незабываемого приключения по ловле басса на Кипре
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Мы организуем для вас профессиональную рыбалку в красивейшем месте, на одном из горных водохранилищ»
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€200 за человека
Индивидуальная
6 часов
Рыбалка на басса в Айя Напа: уникальный опыт с личным гидом
Откройте для себя увлекательный мир рыбалки на басса в Айя Напа. Полное сопровождение опытного гида обеспечит незабываемые впечатления и обильный улов
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Мы организуем для вас профессиональную рыбалку в красивейшем месте, на одном из горных водохранилищ»
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€200 за человека
Индивидуальная
8 часов
Волшебные горные деревушки Айя Напы: погружение в культуру Кипра
Познайте уникальный колорит и традиции Кипра, посетив его живописные горные деревушки. Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием в прошлое
Начало: Ваш отель
«Какопетрия Из Ланьи наш путь лежит в Какопетрию — селение, расположившееся на южных склонах Троодосских гор»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по национальному парку Акамас: природа, история, приключения
Погрузитесь в мир дикой природы и древних легенд во время экскурсии по национальному парку Акамас
Начало: Ваш отель
«Акамас – дом для более тысячи видов растений и животных, уникальный природный памятник мирового значения, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО»
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Природные красоты Кипра: от гор Троодос до морских пещер
Познакомьтесь с необычайной природой Кипра: от величественных гор до кристально чистых пляжей и таинственных пещер
Начало: У вашего отеля
«Что вас ждет На этой экскурсии вы познакомитесь с разнообразной, яркой и удивительной природой средиземноморского острова»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Айе Напе в категории «Природа и пейзажи»
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