Пафос - от мифов до древней столицы

Экскурсия в город Пафос, где Вы посетите древние раскопки, увидите уникальные постройки и мозаики...

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2 отзыва
Экскурсия в город Пафос, где Вы посетите древние раскопки, увидите уникальные постройки и мозаики тех времён, средневековые замки и колоритные деревушки.
Пафос - от мифов до древней столицы
Пафос - от мифов до древней столицы
Пафос - от мифов до древней столицы
Пафос - от мифов до древней столицы
Пафос - от мифов до древней столицы
Пафос - от мифов до древней столицы

Что вы увидите 🤩

  • Замок Колосси
  • Древний город-государство Курион
  • Деревушка Омодос
  • Монастырь Честного Креста
  • Место рождения богини Афродиты
  • Пафос
  • Археологический парк Пафоса
  • Катакомбы Святой Соломонии
  • Раннехристианская базилика
  • Колонна Святого Павла
Замок Колосси и раскопки древнего города-государства Курион
Наш путь в вглубь веков истории мы начнём с посещения замка Колосси. Замок крестоносцев-госпитальеров, с его уникальной архитектурой и историей, существует со времен завоевания острова Ричардом Львиное Сердце, и по праву считается родиной древнейшего вина Намо Кипро, более известного как Командария. Затем, путешествуя вдоль побережья, окунёмся в веху веков и посетим раскопки древнего города-государства Курион, известного ещё в XII веке до н. э. . В древности он был крупнейшим городом Кипра с насыщенной жизнью, где строились общественные бани и проходили бои гладиаторов. Сегодня это огромный музей под открытым небом, с великолепно сохранившимися мозаиками. А истинная жемчужина Куриона — величественный римский амфитеатр, в котором умещалось 3500 зрителей.
Сцена этого театра видела и знаменитые древние постановки и великие победы гладиаторов. За свою историю он многократно перестраивался, но сохранил своё величие и мощь. Что удивительно, амфитеатр действует и на сегодняшний день, в нём проходят спектакли, концерты и он по-прежнему не перестает удивлять зрителей своей уникальной акустикой. Почувствуйте себя актёром древнего театра — встаньте в самый центр сцены, похлопайте в ладоши или пропойте, и удивитесь мастерству древних строителей.
Место рождения богини Афродиты
Далее мы посетим уголок паломничества всех влюбленных — место рождения богини Афродиты. Как утверждают легенды и опусы Гомера, именно здесь из пены морской вышла на берег богиня любви и красоты. Местные жители и по сей день верят, что морские воды в этом месте даруют каждому молодость и красоту, а найденный камень в форме сердца, милостиво выброшенный Афродитой к вашим ногам, обязательно подарит вам вечную любовь.
Пафос
Искупавшись и насладившись лучами нежного солнца, отправимся в древнюю столицу Кипра — город Пафос, который встретит нас захватывающей панорамой на въезде и археологическими раскопками в центре. Посетив музей под открытым небом, вы надолго сохраните в памяти красоту напольных мозаик виллы Диониса, размах и величие построек древнего города. Спустимся в катакомбы Святой Соломонии, скрывавшейся в пещерах во времена иконоборчества, увидим развалины ранневизантийской базилики, с её особенной историей.
Прикоснёмся к той самой колонне, к которой, согласно преданиям, был привязан римлянами и высечен плетями Святой Апостол Павел за свои христианские проповеди. В конце нашего путешествия у вас будет возможность прогуляться по набережной Пафоса, насладиться морским воздухом, отведать ароматного кипрского кофе или бокал прохладного вина в одном из прибрежных ресторанчиков, в изобилии соседствующих с древним замком Пафоса. Отдохнув и набравшись сил нас ждёт дорога домой.
Важная информация
С учётом выезда из разных городов Кипра маршрут будет скорректирован.
Например, если выезд будет осуществляться из Протараса или Айя-Напы, то времени на посещение деревни Омодос не будет, но исключив из маршрута другие достопримечательности заезд в деревню возможен.
Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, пляжные принадлежности, маски для снорклинга, сонцезащитный крем и головные уборы.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель, любой город Кипра
 Что входит
  • Комфортабельный автомобиль, который заберёт вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
  • Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
  • Питьевая вода в дороге.
 Что не входит
  • Питание и напитки во время экскурсии
  • Входные билеты в музеи и археологические парки.
Важная информация
  • С учётом выезда из разных городов Кипра маршрут будет скорректирован.
  • Например, если выезд будет осуществляться из Протараса или Айя-Напы, то времени на посещение деревни Омодос не будет, но исключив из маршрута другие достопримечательности заезд в деревню возможен.
  • Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, пляжные принадлежности, маски для снорклинга, сонцезащитный крем и головные уборы.
Время проведения: Ежедневно в 09:00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Сергей П.
Сергей П.
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