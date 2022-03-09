Разделённая столица и её окрестности

Предлагаем вам отправиться в неутомительное, но интересное путешествие по окрестностям столицы Кипра - Никосии

Индивидуальная
Предлагаем вам отправиться в неутомительное, но интересное путешествие по окрестностям столицы Кипра — Никосии.

Вы посетите очень почитаемую церковь, развлечёте детей в зоопарке и откроете для себя новый уникальный город.
Разделённая столица и её окрестности
Разделённая столица и её окрестности
Разделённая столица и её окрестности
Разделённая столица и её окрестности
Разделённая столица и её окрестности
Разделённая столица и её окрестности

Что вы можете увидеть 🤩

  • Город Никосия
  • Улица Лидра
  • Туристическая обсерватория
  • Собор Св. Софии
  • Турецкий базар
  • Церковь Св. Киприана
  • Зоопарк Melios
  • Таверна
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Церковь Святых Киприана и Иустины

Мы начнём наше путешествие с посещения храма Киприана и Иустины. Эти святые одни из самых почитаемых во всём христианском мире — они даруют избавление от сглаза всем просящим. Люди издавна приходили к ним из дальних земель с самыми разными проблемами, ведь они никому не отказывали. А в наши дни, для всех пришедших, исцеляющую молитву читает священник.
В храме вы сможете набрать святой воды и приложится к мощам Киприана и Иустины. Считается, что они даруют защиту от злых слов и негативного влияния посторонних людей, даже от тех, кто просто помыслил о вас плохое.

Никосийский зоопарк

Далее мы направимся в никосийский зоопарк. Это уютное место, больше похожее на семейную ферму, содержит множество необычных животных. Здесь обитают кенгуру, олени, различные экзотические птицы и даже тигры и львы. Особенность этого места, привлекающая всех посетителей — лемуры, которые свободно гуляют по территории зоопарка.
Они с радостью принимают угощения и любят фотографироваться с гостями. Так что море позитива от общения с этими маленькими зверушками вам обеспечено. Кстати и всех других нехищных животных можно кормить, купленными на входе, вкусняшками.

Никосия

Далее нас ждёт сытный обед и отдых, после которого мы направимся в Никосию. Это уникальный город, единственная столица в мире, разделенная на две части. По одну сторону границы Республика Кипр, где проживают греки, по другую — непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра, население которой составляют турки. Никосия это город слияния двух культур и гармоничного сосуществования прошлого и настоящего.
В старом квартале Никосии мы поднимемся на башню «Шаколас», откуда, из туристической обсерватории, рассмотрим всю Никосию как на ладони. А затем прогуливаясь по местному «Арбату» — улице Лидра, перейдем через границу на оккупированную часть города и окунёмся в совершенно другую культуру. Здесь мы посетим собор Святой Софии, перестроенный в мечеть, и старый турецкий базар.

Важная информация

Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, паспорта и одежду надлежащую для посещения святых мест.
Протяженность: до 160 км; Серпантин: нет; Высота подъёма: до 150 м; Число остановок: 5; Пеший участок: до 800 м.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный автомобиль, который заберет вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
  • Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
  • Питьевая вода
Что не входит
  • Питание и напитки во время экскурсии
  • Входной билет в туристическую обсерваторию в Никосии стоит 2,5 евро на взрослого и бесплатно для детей
  • Входной билет в зоопарк стоит 3 евро на взрослого, для детей от 3-х до 12-ти лет стоит 2 евро, для детей до 3-х лет бесплатно
  • Обед стоит 12-15 евро на человека
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно по согласованию
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, паспорта и одежду надлежащую для посещения святых мест
  • Протяженность: до 160 км Серпантин: нет Высота подъёма: до 150 м Число остановок: 5 Пеший участок: до 800 м
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно по согласованию

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