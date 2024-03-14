Что вас ждет Мы отправимся через ущелье реки Кокомерен. Поедем на восток в зону каньонов, а оттуда попадем на очень живописную дорогу Север-Юг. Здесь и начнется наше увлекательное путешествие на север страны. Нас ждут живописные перевалы, завораживающие озёра Тянь-Шаня, купания в термальных источниках. Посетим очень много старых зданий 19 века и памятники архитектуры, древний город Баласагун, башню Бурана и многое другое! Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• трансфер, • гид проводник. Туристы оплачивают самостоятельно:

проживание, • входные билеты, • питание.