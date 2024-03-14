Индивидуальный тур на север Кыргызстана: живописные перевалы и озера Тянь-Шаня
Мы отправимся через ущелье реки Кокомерен. Поедем на восток в зону каньонов, а оттуда попадем на очень живописную дорогу Север-Юг. Здесь и начнется наше увлекательное путешествие на север страны. Нас ждут живописные перевалы, завораживающие озёра Тянь-Шаня, купания в термальных источниках.
Ближайшие даты:
14
мар
мар
15
мар
мар
16
мар
мар
17
мар
мар
18
мар
мар
19
мар
мар
20
мар
мар
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Река Кокомерен
- Каньоны
- Живописные перевалы
- Завораживающие озёра Тянь-Шаня
- Термальные источники
- Здания 19 века
- Памятники архитектуры
- Древний город Баласагун
- Башню Бурана
Описание
Что вас ждет Мы отправимся через ущелье реки Кокомерен. Поедем на восток в зону каньонов, а оттуда попадем на очень живописную дорогу Север-Юг. Здесь и начнется наше увлекательное путешествие на север страны. Нас ждут живописные перевалы, завораживающие озёра Тянь-Шаня, купания в термальных источниках. Посетим очень много старых зданий 19 века и памятники архитектуры, древний город Баласагун, башню Бурана и многое другое! Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• трансфер, • гид проводник. Туристы оплачивают самостоятельно:
проживание, • входные билеты, • питание.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Бишкек, ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бишкека
Похожие туры из Бишкека
Авторский тур
3 дня
Трехдневный тур вокруг озера Иссык-Куль
по договоренности
Сегодня
Завтра
16 мар
17 мар
$620 за человека
Авторский тур
4 дня
Незабываемый Иссык-Куль: Семеновское и Григорьевское ущелья
г. Чолпон-Ата, ваш отель
Сегодня
Завтра
16 мар
17 мар
$855 за всё до 6 чел.
Авторский тур
5 дней
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
Увидеть беркутиную охоту, искупаться в Иссык-Куле и попробовать кыргызские блюда
Аэропорт Бишкека, утро
9 мая
9 июня
23 июня
7 июля
57 400₽ за всё до 12 чел.