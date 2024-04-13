tyan-shan – экскурсии в Бишкеке

Найдено 11 экскурсий в категории «tyan-shan» в Бишкеке на русском языке, цены от $184. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великолепные каньоны Сулуу-Терек и Конорчек за 1 день
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Великолепные каньоны Сулуу-Терек и Конорчек: путешествие за один день
Погрузитесь в мир красно-желтых скал и лабиринтов уникальных каньонов Сулуу-Терек и Конорчек, открывая красоту Киргизии
Начало: Бишкек по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$254 за всё до 4 чел.
Путешествие к жемчужине Азии: экскурсия на озеро Иссык-Куль
Индивидуальная
14 часов
2 отзыва
Путешествие к жемчужине Азии: уникальная экскурсия на озеро Иссык-Куль
Приглашаем вас в захватывающее путешествие к озеру Иссык-Куль, где природа сохранила свои чудеса
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $250 за всё до 3 чел.
Озеро Иссык-Куль + Каньоны Конорчек
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Озеро Иссык-Куль + Каньоны Конорчек
Начало: Я заберу вас из любой точки в пределах г. Бишкек
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
$269 за всё до 3 чел.
Над облаками у Бишкека: прогулка в горах
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Над облаками у Бишкека: прогулка в горах
Насладитесь панорамами Бишкека, прогуляйтесь по подвесному мосту, взлетите на кресельном подъемнике и посетите этно-комплекс Supara
Начало: Ваш отель в г. Бишкек
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
$184 за всё до 3 чел.
Поездка на водопад, ущелье Кегеты
Индивидуальная
8 часов
Поездка на водопад в ущелье Кегеты: живописные виды и чистый воздух
Погрузитесь в атмосферу уединения и красоты ущелья Кегеты, где вас ждут водопады, хвойный лес и незабываемые пейзажи
Начало: Ваш адрес отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Путешествие в ущелья Чункурчак и Аламединское
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в ущелья Чункурчак и Аламединское: горные виды и культура Кыргызстана
Погрузитесь в мир природной красоты и культурного наследия Кыргызстана с индивидуальной экскурсией в ущелья Чункурчак и Аламединское
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $280 за всё до 3 чел.
Национальный парк Ала-Арча и Аламединское ущелье
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Ала-Арча и Аламединское ущелье в Бишкеке
Погрузитесь в мир неповторимых горных пейзажей и чистейшего воздуха, познакомьтесь с уникальной природой Кыргызстана
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $240 за всё до 3 чел.
Каньоны Конорчек и термальные источники
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по каньонам Конорчек с завершением в термальных источниках
Погрузитесь в историю и красоту каньонов Конорчек, окунитесь в термальные источники после увлекательного треккинга
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $290 за всё до 3 чел.
Озеро Иссык-Куль: путешествие по северному берегу
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к озеру Иссык-Куль: северный берег и ущелья
Погрузитесь в красоту северного берега Иссык-Куля, его ущельев и древних петроглифов в увлекательной экскурсии
Начало: Бишкек, адрес обговаривается дополнительно
Сегодня в 19:00
10 июня в 09:00
$422 за всё до 4 чел.
Шамси - одно из самых красивых мест Кыргызстана за 1 день
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия в Шамси - жемчужина Кыргызского хребта за один день
Погрузитесь в атмосферу приключений с экскурсией в живописное ущелье Шамси, полное историй и красот
Начало: По договоренности в Бишкеке
Сегодня в 19:00
10 июня в 09:00
$235 за всё до 5 чел.
Каньон Сказка и южный берег Иссык-Куля
Индивидуальная
10 часов
Каньон Сказка и южный берег Иссык-Куля
Начало: Я заберу вас от вашего отеля
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
$330 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Sergey
    13 апреля 2024
    Озеро Иссык-Куль + Каньоны Конорчек
    Просто замечательный маршрут с потрясающим гидом! Порадовал профессиональный и индивидуальный подход к организации, надеюсь, что до новых встреч
  • Т
    Татьяна
    9 апреля 2024
    Озеро Иссык-Куль + Каньоны Конорчек
    Отличный тур! Мы полазили среди скал, нагулялись по горному ущелью, посмотрели на прекрасный каньон. Озеро очень красивое, с волшебным цветом
    читать дальше

    воды. Одевайтесь удобно и тепло, если на улице не жара:) Если вам хочется совсем пассивную экскурсию, то этот каньон вам не подойдет, тут надо будет чуток приложить силы:) Была очень комфортная и интересная поездка, спасибо.

  • И
    Ирина
    20 сентября 2023
    Национальный парк Ала-Арча из Бишкека
    Ездили в национальный парк,. все очень понравилось. Машина пришла во время. гид очень учтивый, добрый внимательный. Путешествие понравилось. Чай от гида был супер. Рекомендуем.
  • И
    Ирина
    16 июня 2023
    Путешествие к жемчужине Азии: экскурсия на озеро Иссык-Куль
    На побережье заехали в пансионат Солнышко, там много хвои и это создает очень приятный воздух. Потом пошел дождь и ароматы стали еще острее. Иссык-Куль воспринимается как море. Вода очень чистая. Очень понравилась дорога между горами - захватывающий и величественный вид!
  • И
    Ирина
    29 мая 2023
    Путешествие к жемчужине Азии: экскурсия на озеро Иссык-Куль
    Экскурсия очень понравилась. Гид Камчебек даже угостил нас фруктами из своего сада. Это было приятной неожиданностью и сразу настроило нас на позитив. Далее все было прекрасно. Прекрасная погода. Красивая природа. Горячие источники и Завораживающий Иссык Куль. В общем - рекомендую
  • K
    Kristina
    30 апреля 2023
    Национальный парк Ала-Арча из Бишкека
    Мы совершили экскурсию в Ала-Арчу и остались очень довольны. Наш гид был профессиональным и отлично объяснял и показывал нам красивые
    читать дальше

    места. Он даже угостил нас чаем во время экскурсии. В целом, мы получили массу удовольствия и незабываемых впечатлений от поездки. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет насладиться красотами природы и культуры этого района.

  • д
    денис
    27 января 2023
    Великолепные каньоны Сулуу-Терек и Конорчек за 1 день
    Все отлично! Гид Константин нам понравился.
  • С
    Сергей
    22 августа 2022
    Башня Бурана, ущелье Кегети, термальные источники и 3 водопада за 1 день
    Все было хорошо! Юрий отличный экскурсовод. Очень аккуратный водитель, с ним дорога в горах не показалась опасной. Получили массу приятных впечатлений и налюбовались красотой гор и природы. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «tyan-shan»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бишкеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Великолепные каньоны Сулуу-Терек и Конорчек за 1 день
  2. Путешествие к жемчужине Азии: экскурсия на озеро Иссык-Куль
  3. Озеро Иссык-Куль + Каньоны Конорчек
  4. Над облаками у Бишкека: прогулка в горах
  5. Поездка на водопад, ущелье Кегеты
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Иссык-Куль
  3. Парк Ала-Арча
  4. Набережная
  5. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "tyan-shan" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 184 до 422. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2024 год по теме «tyan-shan», 7 ⭐ отзывов, цены от $184. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам