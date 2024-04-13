1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Великолепные каньоны Сулуу-Терек и Конорчек: путешествие за один день
Погрузитесь в мир красно-желтых скал и лабиринтов уникальных каньонов Сулуу-Терек и Конорчек, открывая красоту Киргизии
Начало: Бишкек по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$254 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Путешествие к жемчужине Азии: уникальная экскурсия на озеро Иссык-Куль
Приглашаем вас в захватывающее путешествие к озеру Иссык-Куль, где природа сохранила свои чудеса
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Озеро Иссык-Куль + Каньоны Конорчек
Начало: Я заберу вас из любой точки в пределах г. Бишкек
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
$269 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Над облаками у Бишкека: прогулка в горах
Насладитесь панорамами Бишкека, прогуляйтесь по подвесному мосту, взлетите на кресельном подъемнике и посетите этно-комплекс Supara
Начало: Ваш отель в г. Бишкек
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
$184 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Поездка на водопад в ущелье Кегеты: живописные виды и чистый воздух
Погрузитесь в атмосферу уединения и красоты ущелья Кегеты, где вас ждут водопады, хвойный лес и незабываемые пейзажи
Начало: Ваш адрес отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в ущелья Чункурчак и Аламединское: горные виды и культура Кыргызстана
Погрузитесь в мир природной красоты и культурного наследия Кыргызстана с индивидуальной экскурсией в ущелья Чункурчак и Аламединское
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Ала-Арча и Аламединское ущелье в Бишкеке
Погрузитесь в мир неповторимых горных пейзажей и чистейшего воздуха, познакомьтесь с уникальной природой Кыргызстана
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по каньонам Конорчек с завершением в термальных источниках
Погрузитесь в историю и красоту каньонов Конорчек, окунитесь в термальные источники после увлекательного треккинга
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $290 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к озеру Иссык-Куль: северный берег и ущелья
Погрузитесь в красоту северного берега Иссык-Куля, его ущельев и древних петроглифов в увлекательной экскурсии
Начало: Бишкек, адрес обговаривается дополнительно
Сегодня в 19:00
10 июня в 09:00
$422 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия в Шамси - жемчужина Кыргызского хребта за один день
Погрузитесь в атмосферу приключений с экскурсией в живописное ущелье Шамси, полное историй и красот
Начало: По договоренности в Бишкеке
Сегодня в 19:00
10 июня в 09:00
$235 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Каньон Сказка и южный берег Иссык-Куля
Начало: Я заберу вас от вашего отеля
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
$330 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSergey13 апреля 2024Просто замечательный маршрут с потрясающим гидом! Порадовал профессиональный и индивидуальный подход к организации, надеюсь, что до новых встреч
- ТТатьяна9 апреля 2024Отличный тур! Мы полазили среди скал, нагулялись по горному ущелью, посмотрели на прекрасный каньон. Озеро очень красивое, с волшебным цветом
- ИИрина20 сентября 2023Национальный парк Ала-Арча из БишкекаЕздили в национальный парк,. все очень понравилось. Машина пришла во время. гид очень учтивый, добрый внимательный. Путешествие понравилось. Чай от гида был супер. Рекомендуем.
- ИИрина16 июня 2023На побережье заехали в пансионат Солнышко, там много хвои и это создает очень приятный воздух. Потом пошел дождь и ароматы стали еще острее. Иссык-Куль воспринимается как море. Вода очень чистая. Очень понравилась дорога между горами - захватывающий и величественный вид!
- ИИрина29 мая 2023Экскурсия очень понравилась. Гид Камчебек даже угостил нас фруктами из своего сада. Это было приятной неожиданностью и сразу настроило нас на позитив. Далее все было прекрасно. Прекрасная погода. Красивая природа. Горячие источники и Завораживающий Иссык Куль. В общем - рекомендую
- KKristina30 апреля 2023Национальный парк Ала-Арча из БишкекаМы совершили экскурсию в Ала-Арчу и остались очень довольны. Наш гид был профессиональным и отлично объяснял и показывал нам красивые
- дденис27 января 2023Все отлично! Гид Константин нам понравился.
- ССергей22 августа 2022Башня Бурана, ущелье Кегети, термальные источники и 3 водопада за 1 деньВсе было хорошо! Юрий отличный экскурсовод. Очень аккуратный водитель, с ним дорога в горах не показалась опасной. Получили массу приятных впечатлений и налюбовались красотой гор и природы. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «tyan-shan»
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